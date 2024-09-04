Bir Gece Masalı'ndaki Garip Abdest Sahnesinden Annesiyle Uyuyan Adama TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bir Gece Masalı'ndaki Garip Abdest Sahnesinden Annesiyle Uyuyan Adama TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
4 Eylül Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda hem Seyran'a hem Ferit'e başka partnerler geleceği haberi ortalığı fena karıştırmıştı. Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'e partner olan Pelin Akil'in Diyar karakterini canlandıracağı duyurulmuştu. Ancak SeyFer hayranları bu duruma büyük tepki gösterdi. Akil'e gelen akılalmaz yorum sonucu ünlü oyuncu fotoğraflarını yoruma kapattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yeni sezona başlamasını iple çektiğimiz Kızıl Goncalar'da kadro genişlemeye devam ediyor. Hapse düşeceği bilinen Meryem'e koğuş arkadaşı olarak yeni bir oyuncu daha diziye dahil oldu.
3. Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, güzelliğiyle adeta büyülüyor. Benzersiz güzelliği ve oyunculuk konusundaki başarısıyla dillerden düşmeyen Türkoğlu'nun, rol aldığı ilk dizideki hallerini merak ettik. Bakalım güzel oyuncu ne kadar değişmiş?
4. İzleyicisinin ısrarla "Seyran ve Ferit'i ayırmayın" çağrısına kayıtsız kalan Yalı Çapkını senaristleri, 3. sezonda iki karaktere de başka partner yazmıştı. Bu bilgiyle sinir katsayısı artan izleyiciye bir de fragmandaki ayrılık teması fazla geldi, sosyal medyada öfke krizleri geçirildi.
5. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisi sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün merakla beklenen dizisinden ilk fragman da gelmişti. Dizide Hanzade karakterine hayat verecek Ege Kökenli, merak uyandıran dizide hanımağa oluşuyla ilgili konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Esra Erol'da programında aranan 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas'ı alıkoyduğu için gözaltına alınan 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tutuklandı.
7. atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bir Gece Masalı dün akşam (3 Eylül) yayın hayatına başladı. İlk bölümü ilgiyle izlenen dizide Mahir karakterinin Canfeza'yı istemi dışında öpmesi ise taciz olarak değerlendirilip tepki topladı.
8. Müge Anlı'nın yayınına, Sebile ile evlenmek için kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen Üfürükçü Mustafa hakkında konuşmak için bir tanık bağlandı. Tanık ineği için üfürükçünün yazdığı muskanın içindekileri söyleyince yayın kesildi.
9. MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Şef'in yarışmacılarından Kerem hakkında söyledikleri geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Eski bir yarışmacı Mehmet Şef'in Kerem takıntısı iddialarını destekleyen bir harekette bulundu.
10. Survivor'da tam 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, Instagram hesabından Almanya'da bir yarışma programına katıldığını duyurarak rakiplerine meydan okudu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. 'Az Önce Konuştum' programında sezon boyunca Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın, Teoman, İlber Ortaylı, Gülse Birsel ve Şahan Gökbakar gibi birçok ünlü ismi konuk alan Candaş Tolga Işık, TV100'den ayrıldığını açıkladı. Işık'ın yeni adresi belli oldu.
12. Beyaz TV ekranlarından tanıdığımız Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, bir kadın takipçisinden gelen soruyu Instagram hesabından yayınlandı. O soru görenleri hayrete düşürdü.
13. Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında yarışmacılar önce evlerini tanıtıp ardından el lezzetlerini göstermek için zengin ikramlar yapıyor. Günün sonunda puanlanan yarışmacılardan biri sosyal medya hesabından yapılan ikramlıkların yenmediğini açıkladı.
14. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kadın yarışmacıların yer aldığı kırmızı takım eleme potası için bir araya geldi. Yarışmacılar oy birliğiyle Beril'i potaya gönderirken, Beril gözyaşlarına hakim olamadı.
15. Müge Anlı'da ortaya çıkan üfürükçü cinayetinde gözaltına alınan Mustafa Samagan, Mehmet Yörük'ü öldürdüğünü reddetti. Olayla ilgili ilk ifadesini Anlı yayında aktardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Uzun bir süredir Kim Milyoner Olmak İster programını sunan Kenan İmirzalioğlu, yarışma sunuculuğunu bıraktığını açıklamıştı. Yeniden ekranlara döneceği müjdesini Birsen Altuntaş verdi. Hem de efsane bir partnerlikle!
17. ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın ilk bölümü izleyenler dizide Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakterinin abdest alırken Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir tarafından röntgenlenmesine tepki gösterdi. Canfeza abdest alırken seksi gösterilerek sahne erotikleştirildi.
18. Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in partneri Diyar'a hayat vereceği gündem olan Pelin Akil'den, Mert Ramazan Demir ile ilgili ilk açıklama geldi.
19. Masterchef Türkiye'de kıyasıya devam eden yarışın kaybedenleri belli oldu. Bu hafta potaya giden isimler herkesi şaşırttı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın