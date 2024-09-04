Yeni Adresi Belli Oldu! Gazeteci Candaş Tolga Işık TV100'den Ayrıldı!
Yeni Adresi Belli Oldu! Gazeteci Candaş Tolga Işık TV100'den Ayrıldı!
'Az Önce Konuştum' programında sezon boyunca Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın, Teoman, İlber Ortaylı, Gülse Birsel ve Şahan Gökbakar gibi birçok ünlü ismi konuk alan Candaş Tolga Işık, TV100'den ayrıldığını açıkladı. Işık'ın yeni adresi belli oldu.
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Geçtiğimiz sezon TV100'de 'Az Önce Konuştum' adlı programıyla izleyicilerin karşısına çıkan ve birçok tanınmış ismi ağırlayan Candaş Tolga Işık, kanaldan ayrıldığını duyurdu.
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Sergen Yalçın, Teoman, Gibi ekibi, Ali Atay, İlber Ortaylı, Gülse Birsel, Arda Turan, Ata Demirer ve Şahan Gökbakar gibi birçok ünlü ismi konuk eden programın sunucusu, yeni kanalını sosyal medya hesabından duyurdu.
Işık, yeni sezonda Ekol TV'de yayın hayatına devam edeceğini açıkladı. Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru ile bir araya gelen Candaş Tolga Işık, yeni sezonda sanat, spor ve siyaset dünyasından önemli isimleri konuk alacak.
"Bu sezon kendi gününde Az Önce Konuştum'la, cumartesi - pazar akşamları ise Sergen Yalçın'la birlikte maç sonu yayınlarıyla Ekol TV 'de olacağım."
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