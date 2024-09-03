Filozof Atakan Yeniden Ortaya Çıktı: Annesine Tavrı Yüzünden Gelen Tepkilere Cevap Verdi!
Filozof Atakan Yeniden Ortaya Çıktı: Annesine Tavrı Yüzünden Gelen Tepkilere Cevap Verdi!
Bir dönem yaşından büyük açıklamaları ile gündeme oturan Filozof Atakan, yeniden ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün TGRT Haber TV'ye konuk olan Filozof Atakan, annesine tavrı yüzünden gelen eleştirilere de yanıt verdi.
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Geçtiğimiz yıllarda küçücük yaşına rağmen bilgiç tavırlarıyla gündemimize oturan Filozof Atakan, yeniden ortaya çıktı.
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O dönem 10 yaşında olan Atakan şimdi 15 yaşına geldi. Yakup Sağlam ile Bugünden Yarına programına konuk olan Atakan, herkesi şaşırttı.
Yıllar önce bir kitapçıdaki videosuyla gündem olan Filozof Atakan, daha sonra annesi ile katıldığı bir yayında yaptığı hareket ile dikkat çekmişti.
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Yayında Yakup Sağlam, Atakan'a o anları da sordu. Atakan, yaşanan durumdan dolayı üzgün olduğunu söyledi.
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Şu çocuğun çok potansiyeli var umarım elinden tutan olur