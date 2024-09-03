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Bu Değişiklik Neden? NOW TV İki Dizinin Birden Yayın Tarihini Erteledi!

Bu Değişiklik Neden? NOW TV İki Dizinin Birden Yayın Tarihini Erteledi!

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 15:36

Eylül ayının gelmesiyle yeni yayın döneminin başlamasının ardından dizilerin yayın tarihi büyük oranda belli oldu. Ancak NOW TV'de bu hafta başlaması planlanan iki dizinin birden ertelendiği haberi geldi!

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Sonunda eylül geldi, yeni yayın dönemi resmen başladı!

Sonunda eylül geldi, yeni yayın dönemi resmen başladı!

Dizilerin pek çoğunun yayın tarihi belli oldu, hatta bu hafta yayınlanmaya başlayacak pek çok dizi olduğu açıklanmıştı.

Dizilerin pek çoğunun yayın tarihi belli oldu, hatta bu hafta yayınlanmaya başlayacak pek çok dizi olduğu açıklanmıştı.

NOW'ın popüler iki dizisinin bu hafta yayın hayatına başlayacağı açıklanmıştı.

NOW'ın popüler iki dizisinin bu hafta yayın hayatına başlayacağı açıklanmıştı.

Daha önce 7 Eylül'de başlayacağı açıklanan Yabani'nin 14 Eylül'de; Kirli Sepeti'nin ise 8 Eylül yerine 15 Eylül'de başlayacağı açıklandı.

Daha önce 7 Eylül'de başlayacağı açıklanan Yabani'nin 14 Eylül'de; Kirli Sepeti'nin ise 8 Eylül yerine 15 Eylül'de başlayacağı açıklandı.

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