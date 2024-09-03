Bu Değişiklik Neden? NOW TV İki Dizinin Birden Yayın Tarihini Erteledi!
Bu Değişiklik Neden? NOW TV İki Dizinin Birden Yayın Tarihini Erteledi!
Eylül ayının gelmesiyle yeni yayın döneminin başlamasının ardından dizilerin yayın tarihi büyük oranda belli oldu. Ancak NOW TV'de bu hafta başlaması planlanan iki dizinin birden ertelendiği haberi geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonunda eylül geldi, yeni yayın dönemi resmen başladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizilerin pek çoğunun yayın tarihi belli oldu, hatta bu hafta yayınlanmaya başlayacak pek çok dizi olduğu açıklanmıştı.
NOW'ın popüler iki dizisinin bu hafta yayın hayatına başlayacağı açıklanmıştı.
Daha önce 7 Eylül'de başlayacağı açıklanan Yabani'nin 14 Eylül'de; Kirli Sepeti'nin ise 8 Eylül yerine 15 Eylül'de başlayacağı açıklandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın