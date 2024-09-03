Profiterol Yaptılar: MasterChef'te Erkekler Evinden Video Geldi!
Profiterol Yaptılar: MasterChef'te Erkekler Evinden Video Geldi!
MasterChef Türkiye'de yarışmacıların kaldığı ev daima merak konusu olurken geçtiğimiz hafta kadınların kaldığı evden paylaşım geldi. Onur ve Emre, bu hafta erkekler evinde profiterol yaptıkları anları paylaştılar.
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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu son gaz devam ederken, yarışmacıların sosyal medya paylaşımları apayrı bir seyir zevki katıyor.
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Şehir dışından gelen yarışmacıların kaldığı evler izleyiciler tarafından merak edilirken, geçtiğimiz hafta kadınların kaldığı evden bir video gelmişti.
Bunu gören erkekler evi paylaşım yapmaktan geri kalmazken, Emre ve Onur kendilerini mutfağa attı.
Profiterol yapan ikili tüm erkek yarışmacılara tadım yaptırırken ortaya çıkan eğlenceli anlar izleyicilerin beğenisini kazandı.
İşte o anlar:
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