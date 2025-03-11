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11 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

11 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2025 - 20:11

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör örgütü DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör örgütü DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Bayram öncesi her zaman olduğu gibi bu sefer de otobüs bileti fiyatlarına ve uçak bile fiyatlarına ‘fırsatçı zammı’ geldi.

Bayram öncesi her zaman olduğu gibi bu sefer de otobüs bileti fiyatlarına ve uçak bile fiyatlarına ‘fırsatçı zammı’ geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümündeki performansıyla bir süre gündemden düşmemişti.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümündeki performansıyla bir süre gündemden düşmemişti.

Başarılı oyuncunun şarkı performansı dalga konusu olurken rol arkadaşı Emrah Altıntoprak bu durumu pek unutabilmiş değil. Dizide Mustafa'yı canlandıran Altıntoprak, Güngör'e O Ses'te söylediği şarkıyı tekrardan söyletti.

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü.

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü.

Sarı kırmızılılar oynanan futbolla taraftarını mutlu edemese de alınan üç puan yeni bir krizin önünü kesmiş oldu. Maça damga vuran olay ise yedek kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı karttı. Günay, Beyaz TV'ye bağlanarak hakeme küfretmediğini iddia etmişti. Günay'ın kart görme sebebi belli oldu.

Aylardır sağlık durumu merak edilen, safra kesesi ameliyatını olduğunu öğrendiğimiz tiyatronun usta ve kıymetli ismi Müjdat Gezen, sağlığıyla ilgili açıklamayı Cumhuriyet'teki "Celal abi" başlıklı köşe yazısında yaptı.

Aylardır sağlık durumu merak edilen, safra kesesi ameliyatını olduğunu öğrendiğimiz tiyatronun usta ve kıymetli ismi Müjdat Gezen, sağlığıyla ilgili açıklamayı Cumhuriyet'teki "Celal abi" başlıklı köşe yazısında yaptı.

Birkaç ay önce hakkında ölüm haberleri çıkan Müjdat Gezen, doktorunun kendisini antidepresana başlattığını itiraf etti, bir küçük de önlem aldı; 'Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim' dedi. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Belgrad Ormanı’ndan kaybolduktan sonra sağ bulunan ancak hipotermi sebebiyle hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümünün ardından daha yüksek sesle konuşulmaya başlanan ‘spiritüel yaşam’ gerçek mi yoksa gerçek bir para tuzağı mı?

Belgrad Ormanı’ndan kaybolduktan sonra sağ bulunan ancak hipotermi sebebiyle hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümünün ardından daha yüksek sesle konuşulmaya başlanan ‘spiritüel yaşam’ gerçek mi yoksa gerçek bir para tuzağı mı?

NTV’de açıklamalarda bulunan; Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli 'Bunlar aslında normal ama eğitimsiz kişiler' ifadelerini kullandı.

Profesyonel Yaşam Koçu Yurdaay Onaran ise kendisini şaman ilan eden kişiler olduğundan bahsedip 'Bir tane duydum 17 bin lira alıyormuş bir aile dizilimine mesela' dedi.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş, Bahar dizisinin kadrosundan ayrılık yaşanacağını açıkladı. Bahar dizisinden ayrılan isim merak yaratırken beklenen yanıt geldi. Altuntaş, dizide iki sezondur Uğur karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu'nun kadrodan ayrılacağını açıkladı.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan X (eski adıyla Twitter) tarihinin en büyük erişim problemini yaşadı.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan X (eski adıyla Twitter) tarihinin en büyük erişim problemini yaşadı.

New York saatiyle 06.30 sularında erişim sorunu başlayan X'e, 10 Mart Pazartesi günü saatlerce giriş sağlanamadı. Kullanıcılardan tepkiler yükselirken bu sorunun neden kaynaklandığı merak konusu oldu.

X'in sahibi Elon Musk, konuyla ilgili yaptığı ilk paylaşımda büyük bir siber saldırı altında olduklarını açıkladı. Musk, daha sonra verdiği röportajda siber saldırının Ukrayna kaynaklı olduğunu belirtti.

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 650 milyon TL’yi aşarak, Türkiye şans oyunları tarihindeki en yüksek büyük ikramiye tutarına ulaştı.

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 650 milyon TL’yi aşarak, Türkiye şans oyunları tarihindeki en yüksek büyük ikramiye tutarına ulaştı.

Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 27 Temmuz 2024’te gerçekleştirilen çekilişte, Kırşehir Merkez’den oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 460 milyon 913 bin 735 TL’lik ikramiye olmuştu.

Tarihi ikramiye için çekiliş 12 Mart Çarşamba yapılacak.

Ekranların sevilen yüzü Devrim Özkan, son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Ekranların sevilen yüzü Devrim Özkan, son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Biz onu 2023’ten beri Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile görmeye alışmıştık. Bir küs bir barış derken en son noktayı koymuşlardı.

Özkan’ın adı bu kez bambaşka biriyle anılıyor. Hem de futbol değil, basketbol dünyasından biriyle. Adı son olarak basketbolcu Luka Brajkovic ile anılan güzel oyuncunun kalbini çalan gerçek kişi ortaya çıktı. 

İşte Devrim Özkan’ın gerçek aşkı!

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Geçtiğimiz 8 Mart'ta pek çok duygulandıran ve etkileyici sosyal medya postuyla karşılaştık

Geçtiğimiz 8 Mart'ta pek çok duygulandıran ve etkileyici sosyal medya postuyla karşılaştık

Bazıları empati yapmamızı bazıları kadın meselesi hakkında daha çok farkındalık yaşamamızı sağladı. Ancak bir paylaşım Güney Afrika'dan yayılarak neredeyse tüm dünyada viral oldu. 212 bin gibi rekor bir beğeni aldı. Paylaşım en büyük travmasını yenen bir kadının paylaşımıydı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, seçim startını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, seçim startını verdi.

CHP'deki ön seçime sayılı günler kala adaylığını duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kastamonu'da salon tahsis edilmedi.

Türkiye, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ olarak bulunup hastaneye kaldırılan ancak hayatını kaybeden mimar Ece Gürel’i konuşuyor.

Türkiye, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ olarak bulunup hastaneye kaldırılan ancak hayatını kaybeden mimar Ece Gürel’i konuşuyor.

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan ancak hipotermi sebebiyle hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in vefatının ardında kalan birçok soru işareti çözülmeyi beklerken 2023 yılında Belgrad ormanda çekilen görüntüler bir kez daha gündem oldu.

Eski İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Akın hakkında taciz iddiaları ortaya atılmıştı.

Eski İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Akın hakkında taciz iddiaları ortaya atılmıştı.

Akın'ın 'dönüştürme terapisi' adında üniversitede seanslar düzenlediği ve bu seanslarda eşcinsel ve trans gençlerin istismar edildiği söylenmişti. Bu seanslara katılan bir öğrencinin çarpıcı iddialarından sonra Akın siyonist grupları suçlamıştı.

T24'ten Can Öztürk'ün aktardığına göre Prof.Dr. Ahmet Akın İlim Yayma Cemiyeti'nden istifa etti. Üniversite de Akın'ın seanslarına katılan öğrencilerle görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul'da çöl tozu alarmı verildi.

İstanbul'da çöl tozu alarmı verildi.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'un bugünden itibaren bir hafta boyunca Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisinde kalacağını açıkladı.

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İş insanı ve gazeteci İzzet Çapa gerek medyada gerek gece hayatında tanınan isimlerden biri.

İş insanı ve gazeteci İzzet Çapa gerek medyada gerek gece hayatında tanınan isimlerden biri.

Çapa'nın yazdığı 'Bu Kitabı Tersten Okuyun' isimli kitap da geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. İzzet Çapa kitabın tüm gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Sedat Peker'in kitabı yüklü sayıda satın alması ÇYDD'nin bu bağışı reddetmesine neden oldu.

ABD borsalarındaki düşüş sonrası gözler dünyanın en zenginlerine çevrildi.

ABD borsalarındaki düşüş sonrası gözler dünyanın en zenginlerine çevrildi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesi Türk futbolunda yeni bir sayfa açtı diye nitelendiriliyordu.

Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesi Türk futbolunda yeni bir sayfa açtı diye nitelendiriliyordu.

Slavko Vincic'in iyi yönetimi kamuoyunun genelinde de geçer not almıştı. Maçın hemen ardından hem Trabzonspor hem de Beşiktaş kendi maçlarında da yabancı hakem ataması yapılması hatta Vincic'in görev almasını istemişti.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine adım adım yaklaştığımız günlerde Beşiktaş yabancı hakem talep ediyor ancak TFF'den gelen bilgiler artık yabancı hakem ataması yapılmayacağı yönünde. İddialara göre Beşiktaş'ın resmi başvurusu da reddedildi.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, işçi sınıfının influencerı olarak tanındı.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, işçi sınıfının influencerı olarak tanındı.

8 yıl boyunca bir fabrikada işçi olarak çalışan Oğuzhan Alpdoğan, çektiği politik ve gerçekçi videolarla geniş kitleler tarafından tanındı. Sık sık ezilen işçi karakterlerini, aile dinamiklerini ve asgari ücretle geçinmenin zorluklarını aktaran Alpdoğan bu kez 'gerçek' bir işçi videosuyla gündem oldu. 

Evrensel Gazetesi'nden İzel Gözde Meydan, Oğuzhan Alpdoğan'ın 8 yıl boyunca çalıştığı fabrikadaki mesai arkadaşlarının grevde olduğunu anları paylaştı.

Sokak köpeklerine ilişkin çıkan tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sokak köpeklerine ilişkin çıkan tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Erzurum'da yaşayan 10 yaşındaki Murat Tutar, ekmek almak için bakkala giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Vücudunda çok sayıda ısırık olan Murat, yoğun bakıma alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'İhmallere asla göz yumulmayacaktır' dedi.

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Mehmet Yılmaz isminde bir tanıdığınız var mı?

Mehmet Yılmaz isminde bir tanıdığınız var mı?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de en yaygın soyisim Yılmaz, en yaygın erkek ismi ise Mehmet oldu. Kadın isimlerinde en çok kullanılan ismin de Fatma olduğu görüldü. 2024 senesinde, nüfusumuz bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaşmıştı. Peki yaklaşık 86 milyonun kaç tanesinde Yılmaz soyadı var?

Güney Koreli K-Pop şarkıcısı Wheesung sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Güney Koreli K-Pop şarkıcısı Wheesung sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Evinde ölü olarak bulunan ünlü şarkıcının vefatının üzerinden “önemli bir zaman” geçtiği açıklandı. Olay yerinde herhangi bir cinayet şüphesi bulunmadığını belirten yetkililer Wheesung için otopsi talep edildi.

Euro yine yükseldi. Tarihinde ilk kez 40 TL'yi aştı.

Euro yine yükseldi. Tarihinde ilk kez 40 TL'yi aştı.

Euro/TL'de yükselişler tüm hızıyla devam ederken, 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi.

Müşterisi olduğunuz bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden bir tanıdığınıza göndereceğiniz para sonrasında vergi cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Müşterisi olduğunuz bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden bir tanıdığınıza göndereceğiniz para sonrasında vergi cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kısa zaman önce yürürlüğe koyduğu yapay zeka destekli denetimlerde, IBAN ile para gönderiminde “diğer” seçeneği ile gönderilen paralar kira geliri olarak algılanabiliyor. Bu sebeple birçok kişiye vergi cezası için e-tebligat gittiği öğrenildi.

Manchester United, kulüp tarihinin en büyük projelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

Manchester United, kulüp tarihinin en büyük projelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

115 yıldır kulübün evi olan Old Trafford’un yerine, 100 bin kişilik dev bir stadyum inşa edilecek. Yeni tesis, futbol dünyasında çığır açacak modern tasarımı ve bölgeye sağlayacağı ekonomik katkılarla dikkat çekiyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir liste daha yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir liste daha yayımladı.

Son liste hem mide bulandırdı hem de korkuttu. Listede yer alan kırmızı et tantuni, köfte, sucuk ve salam gibi ürünlerinde hile yapıldığı ortaya çıktı. Et tantuninin içinden at ve eşek eti çıkarken, çok sayıda sucuk markası ifşa edildi.

Aydın’da düzenlenen deve güreşi festivalinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisi memuruna saldırı olmuştu.

Aydın’da düzenlenen deve güreşi festivalinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisi memuruna saldırı olmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, T.M. isimli kişinin polise uçan tekme attığı yer alıyordu. Tepki çeken görüntüler sonrasında gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halk TV’nin YouTube kanalında dün akşam saatlerinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajının yayınlanması tartışma yaratmıştı.

Halk TV’nin YouTube kanalında dün akşam saatlerinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajının yayınlanması tartışma yaratmıştı.

Kanalın önde gelen gazetecileri röportaja tepki göstermişti. Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu, röportajın “bir yol kazası” olduğunu söyledi. Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in yer aldığı Kayda Geçsin programının ekibi ise kanaldan ayrılmaya karar verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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