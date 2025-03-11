11 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
11 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör örgütü DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
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Bayram öncesi her zaman olduğu gibi bu sefer de otobüs bileti fiyatlarına ve uçak bile fiyatlarına ‘fırsatçı zammı’ geldi.
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümündeki performansıyla bir süre gündemden düşmemişti.
Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü.
Aylardır sağlık durumu merak edilen, safra kesesi ameliyatını olduğunu öğrendiğimiz tiyatronun usta ve kıymetli ismi Müjdat Gezen, sağlığıyla ilgili açıklamayı Cumhuriyet'teki "Celal abi" başlıklı köşe yazısında yaptı.
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Belgrad Ormanı’ndan kaybolduktan sonra sağ bulunan ancak hipotermi sebebiyle hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümünün ardından daha yüksek sesle konuşulmaya başlanan ‘spiritüel yaşam’ gerçek mi yoksa gerçek bir para tuzağı mı?
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan X (eski adıyla Twitter) tarihinin en büyük erişim problemini yaşadı.
Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 650 milyon TL’yi aşarak, Türkiye şans oyunları tarihindeki en yüksek büyük ikramiye tutarına ulaştı.
Ekranların sevilen yüzü Devrim Özkan, son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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Geçtiğimiz 8 Mart'ta pek çok duygulandıran ve etkileyici sosyal medya postuyla karşılaştık
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, seçim startını verdi.
Türkiye, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ olarak bulunup hastaneye kaldırılan ancak hayatını kaybeden mimar Ece Gürel’i konuşuyor.
Eski İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Akın hakkında taciz iddiaları ortaya atılmıştı.
İstanbul'da çöl tozu alarmı verildi.
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İş insanı ve gazeteci İzzet Çapa gerek medyada gerek gece hayatında tanınan isimlerden biri.
ABD borsalarındaki düşüş sonrası gözler dünyanın en zenginlerine çevrildi.
Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesi Türk futbolunda yeni bir sayfa açtı diye nitelendiriliyordu.
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, işçi sınıfının influencerı olarak tanındı.
Sokak köpeklerine ilişkin çıkan tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Mehmet Yılmaz isminde bir tanıdığınız var mı?
Güney Koreli K-Pop şarkıcısı Wheesung sevenlerini derin bir yasa boğdu.
Euro yine yükseldi. Tarihinde ilk kez 40 TL'yi aştı.
Müşterisi olduğunuz bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden bir tanıdığınıza göndereceğiniz para sonrasında vergi cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Manchester United, kulüp tarihinin en büyük projelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir liste daha yayımladı.
Aydın’da düzenlenen deve güreşi festivalinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisi memuruna saldırı olmuştu.
Halk TV’nin YouTube kanalında dün akşam saatlerinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajının yayınlanması tartışma yaratmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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