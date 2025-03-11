Adalet Bakanı Harekete Geçti! 10 Yaşındaki Murat, Sokak Köpeğinin Saldırısına Uğradı: Yoğun Bakıma Alındı
Adalet Bakanı Harekete Geçti! 10 Yaşındaki Murat, Sokak Köpeğinin Saldırısına Uğradı: Yoğun Bakıma Alındı
Sokak köpeklerine ilişkin çıkan tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Erzurum'da yaşayan 10 yaşındaki Murat Tutar, ekmek almak için bakkala giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Vücudunda çok sayıda ısırık olan Murat, yoğun bakıma alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'İhmallere asla göz yumulmayacaktır' dedi.
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10 yaşındaki Murat'ın hayati tehlikesi devam ediyor.
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Feci olay, dün saat 17.00 sıralarında Narman ilçesinin kırsal Sütpınar Mahallesi’nde meydana geldi.
''Ben ahırdan çıkıp, çocuğumu kanlar içinde gördüm ve tanınmaz haldeydi'' diyen Murat'ın babası Yakup Tutar, şunları söyledi:
Olayı duyar duymaz hastaneye koşan dede Zafer Tutar gözyaşlarına hakim olmadı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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