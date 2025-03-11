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Adalet Bakanı Harekete Geçti! 10 Yaşındaki Murat, Sokak Köpeğinin Saldırısına Uğradı: Yoğun Bakıma Alındı

Adalet Bakanı Harekete Geçti! 10 Yaşındaki Murat, Sokak Köpeğinin Saldırısına Uğradı: Yoğun Bakıma Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.03.2025 - 15:45

Sokak köpeklerine ilişkin çıkan tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Erzurum'da yaşayan 10 yaşındaki Murat Tutar, ekmek almak için bakkala giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Vücudunda çok sayıda ısırık olan Murat, yoğun bakıma alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'İhmallere asla göz yumulmayacaktır' dedi.

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10 yaşındaki Murat'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

10 yaşındaki Murat'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Feci olay, dün saat 17.00 sıralarında Narman ilçesinin kırsal Sütpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Feci olay, dün saat 17.00 sıralarında Narman ilçesinin kırsal Sütpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Ekmek almak için bakkala giden Murat Tutar, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin, başından, boğazından ve vücudunun birçok yerinden ısırdığı Tutar, ağır yaralandı. Komşusu tarafından kurtarılan Murat Tutar, ailesi hastaneye kaldırıldı. Yaralarına dikiş atılan Murat, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

''Ben ahırdan çıkıp, çocuğumu kanlar içinde gördüm ve tanınmaz haldeydi'' diyen Murat'ın babası Yakup Tutar, şunları söyledi:

''Ben ahırdan çıkıp, çocuğumu kanlar içinde gördüm ve tanınmaz haldeydi'' diyen Murat'ın babası Yakup Tutar, şunları söyledi:

'Mahallede bir bakkal var, bize biraz uzak. Dün saat 17.00 civarında ekmek almaya giderken yolda karşılaştık. Nereye gittiği sorduğumda dedesinden para alıp ekmeğe gittiğini söyledi. Her zaman da gidiyordu. Aradan 30 dakika geçtikten sonra komşumuz da ekmek almaya gidiyordu. Babamı sordu ve ona ekmek alması için Murat'ı gönderdiğini söyledim. O da bakkala doğru gitti. 10 dakika geçtikten sonra bağırarak geri geldi. Arkadaşım Eyüp ile birlikte çocuğumu getirmişler. Ben ahırdan çıkıp, çocuğumu kanlar içinde gördüm ve tanınmaz haldeydi. İlk önce kafasının arkasındaki yaraları fark etmedim. Hastaneye götürmek için arabaya alırken baktığımda derilerin kalktığını gördüm, boğazında diş izleri vardı. Kulak memesi ise yoktu, kafasındaki delikleri diktiler. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sevinçli haber bekliyoruz.'

Olayı duyar duymaz hastaneye koşan dede Zafer Tutar gözyaşlarına hakim olmadı.

Olayı duyar duymaz hastaneye koşan dede Zafer Tutar gözyaşlarına hakim olmadı.

Belediyeleri suçlayan Zafer Tutar, 'Ekmek alması için para verdim ve kendisine istersen beraber gidelim dedim. O tek gitmek istedi ama yavrumu kanlar içinde geri getirdiler. Belediyeler neden bu başıboş köpekleri toplamıyorlar? Daha kaç çocuk bu şekilde yaralanacak veya ölecek' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda, Hakkari Yüksekova ve Konya Karatay'da iki çocuğun sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısında hayatını kaybettiğini, Erzurum Narman'da da bir çocuğun yaralandığını hatırlattı.

Sahipsiz hayvan meselesini 'ertelenemez' olarak niteleyen Tunç, şunları kaydetti:

'Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir.

Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.

Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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