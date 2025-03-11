Hakkında Taciz İddiaları Bulunan Profesör ve Eski Dekan Ahmet Akın Savcılığa İhbar Edilecek

Eski İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Akın hakkında taciz iddiaları ortaya atılmıştı. Akın'ın 'dönüştürme terapisi' adında üniversitede seanslar düzenlediği ve bu seanslarda eşcinsel ve trans gençlerin istismar edildiği söylenmişti. Bu seanslara katılan bir öğrencinin çarpıcı iddialarından sonra Akın siyonist grupları suçlamıştı.

T24'ten Can Öztürk'ün aktardığına göre Prof.Dr. Ahmet Akın İlim Yayma Cemiyeti'nden istifa etti. Üniversite de Akın'ın seanslarına katılan öğrencilerle görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: T24 / Can Öztürk