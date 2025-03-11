Hakkında Taciz İddiaları Bulunan Profesör ve Eski Dekan Ahmet Akın Savcılığa İhbar Edilecek
Hakkında Taciz İddiaları Bulunan Profesör ve Eski Dekan Ahmet Akın Savcılığa İhbar Edilecek
Eski İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Akın hakkında taciz iddiaları ortaya atılmıştı. Akın'ın 'dönüştürme terapisi' adında üniversitede seanslar düzenlediği ve bu seanslarda eşcinsel ve trans gençlerin istismar edildiği söylenmişti. Bu seanslara katılan bir öğrencinin çarpıcı iddialarından sonra Akın siyonist grupları suçlamıştı.
T24'ten Can Öztürk'ün aktardığına göre Prof.Dr. Ahmet Akın İlim Yayma Cemiyeti'nden istifa etti. Üniversite de Akın'ın seanslarına katılan öğrencilerle görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: T24 / Can Öztürk
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"Dönüştürme terapisi" adı altında fiziksel ve duygusal istismar.
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İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyesi olan Akın, istifasını verdi.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi inceleme ve soruşturma başlattı. Akın, bölüm başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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