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Hakkında Taciz İddiaları Bulunan Profesör ve Eski Dekan Ahmet Akın Savcılığa İhbar Edilecek

Hakkında Taciz İddiaları Bulunan Profesör ve Eski Dekan Ahmet Akın Savcılığa İhbar Edilecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 12:53

Eski İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Akın hakkında taciz iddiaları ortaya atılmıştı. Akın'ın 'dönüştürme terapisi' adında üniversitede seanslar düzenlediği ve bu seanslarda eşcinsel ve trans gençlerin istismar edildiği söylenmişti. Bu seanslara katılan bir öğrencinin çarpıcı iddialarından sonra Akın siyonist grupları suçlamıştı.

T24'ten Can Öztürk'ün aktardığına göre Prof.Dr. Ahmet Akın İlim Yayma Cemiyeti'nden istifa etti. Üniversite de Akın'ın seanslarına katılan öğrencilerle görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: T24 / Can Öztürk

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"Dönüştürme terapisi" adı altında fiziksel ve duygusal istismar.

"Dönüştürme terapisi" adı altında fiziksel ve duygusal istismar.

Eski İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akın hakkında sosyal medyada bir ifşa paylaşıldı. Akın'ın üniversite bünyesinde seanslar düzenlediği ve bu seanslarda gençlerin sistematik olarak fiziksel ve duygusal istismara maruz kaldığı iddia edildi. 

Söz konusu paylaşım, 2023 yılında Akın'ın seanslarına ailesinin zoruyla katılmak zorunda kalan birisi tarafından yapıldı. Paylaşımda yaşları 18'in altında olan çocukların maruz kaldığı zorluklar aktarıldı. T24, tüm bu iddiaların ardından Ahmet Akın'a ulaştı. Akın,  “Ben buna terapi de demiyorum. Biliyorsunuz terapi psikolojik sorunlar için. Bu çocuklar raydan çıkmış” ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaptığı açıklamada ise siyonist lobilerin kendisini hedef aldığını belirtti;

İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyesi olan Akın, istifasını verdi.

İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyesi olan Akın, istifasını verdi.

İlim Yayma Cemiyeti'nin avukatı Selçuk Kar, T24’e açıklamalarda bulundu. Avukat Kar, cemiyet adına yaptığı açıklamada Ahmet Akın'ın iddiaların ortay atıldığı gün istifasını verdiğini söyledi.

 “Ayın beşinde, yani bu haberler çıkar çıkmaz aynı gün istifasını verdi. Biz de kabul ettik. Tarafımıza ‘Hakkımda asılsız iddialar var. Bu iddialarla ilgili hukuki mücadele başlatacağım. Ve bu hukuki mücadelenin neticesinde aklanana kadar cemiyetteki yönetimden affımı talep ediyorum’ diyerek istifasını verdi. Bu dilekçe de işleme konuldu. Yönetim listesinden de ismi silindi.'

İstanbul Medeniyet Üniversitesi inceleme ve soruşturma başlattı. Akın, bölüm başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi inceleme ve soruşturma başlattı. Akın, bölüm başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

T24 muhabiri Can Öztürk'ün aktardığına göre üniversite, Akın'ı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm başkanlığı görevinden aldı. Üniversite, Akın'ın seanslarına katıldığını söyleyen A.R. ve Fatma Ç. ile görüştü. Öğrenciler, yaşadıklarını üniversiteye aktardıklarını belirtti. Fatma Ç.'nin avukatı müvekkilinin üniversitenin 'iç soruşturması kapsamında' beyanlarının alındığını belirtti. Üniversiteyle yapılan görüşmelerde üniversite, bu seanslardan haberi olmadığını ve 'kurum tarafından herhangi bir desteklenme durumunun olmadığını' belirtti. Ayrıca haberdar olunduğunda resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Şu anda üniversite kapsamında yürütülen bir soruşturma olduğu, aynı zamanda çocuk istismarı söz konusu olduğu için üniversitenin de ihbar yükümlüğününün olduğu aktarıldı. Üniversite ile yapılan görüşmelerde, görüşmecilerin 'ihbar eden sıfatı' ile Cumhuriyet Savcılığına başvuracağı belirtildi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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