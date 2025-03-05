Hakkında Taciz İddiaları Bulunan Profesör Ahmet Akın Siyonist Lobileri Suçladı
Hakkında Taciz İddiaları Bulunan Profesör Ahmet Akın Siyonist Lobileri Suçladı
Eski İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akın hakkında taciz iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medyada anonim şekilde paylaşım yapmak zorunda olduğunu belirten hesap, Akın'ın ‘dönüştürme terapisi’ adı altında seanslar yaptığını iddia etti. Bu seanslarda eşcinsel ve trans gençlere karşı sistematik olarak fiziksel ve duygusal istismar uygulandığı söylendi.
Profesör Ahmet Akın,söz konusu taciz iddialarına sosyal medya hesabından cevap vererek 'Siyonist lobileri' suçladı.
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Prof. Dr. Ahmet Akın hakkında taciz iddiaları ortaya atıldı.
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"Fail Ahmet Akın eşcinsel ve trans çocuklara karşı sistematik olarak fiziksel ve duygusal istismar uygulamakta..."
"Maruz kaldıkları şiddetin ne olduğunu kafalarında netleştiremedikleri için..."
"Eti senin, kemiği benim"
"Uygun gördüğü noktada çocukların bedenlerine dokunarak..."
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"Çocuğun iflah olmaz ve yola gelmez olduğunu ifade etmiş..."
Grup içerisinde yaşandığı iddia edilen başka bir olay daha;
Peki Prof. Dr. Ahmet Akın'ın söz konusu iddialara cevabı ne oldu? "Siyonist lobi"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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