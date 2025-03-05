Hakkında Taciz İddiaları Bulunan Profesör Ahmet Akın Siyonist Lobileri Suçladı

'Öncelikle tarafımla ilgili isnat edilen karalama ve iftiraların tamamını reddettiğimi bildirmek istiyorum.

Uzun yıllarını eşcinsel ve transseksüel kardeşlerime yönelik danışmanlıkla geçiren birisiyim. Bu kardeşlerimizin neredeyse tamamı aile içi sorunlar ve diğer sosyal faktörler nedeniyle içinde bulundukları durumu yaşamaktadır. Bu durum psikoloji ve psikiyatri camiası tarafından net biçimde bilinmesine rağmen maalesef bu gerçek görmezden gelinerek, bu kardeşlerimizin daha fazla eşcinsellik ve transseksüelliğe yönelmesi için ciddi bir sosyal medya ve diğer mecralar tarafından çalışmalar yürütülmekte, yine maalesef ruh sağlığı alanı da bu konuda önemli oranda destek olmaktadır.

Eşcinsellik ve transseksüellik sorunu yaşayan onlarca kardeşimizin bu süreci terk etmiş olduğunu keşfettiğim andan itibaren, bu kardeşlerimizin sağlıklı bir müdahale ile eşcinsellik ve transseksüelliği terk edeceğine dair gerçekliği bulunduğum her mecrada ve her platformda dile getirmekteyim.

Siyonist lobi benim bu açıklamaları yapmamdan ve bu kardeşlerimizin toparlanma sürecine yardımcı olmamdan son derece rahatsız oldu.

Defalarca ciddi sorunlar yaşadım, sosyal medya hesaplarım kapatıldı. Ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldım. Ama yürüdüğüm yoldan bir adım bile geri atmayı bir gün bile düşünmedim. Bu şekilde devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

Ayrıca yine son zamanlarda bu konu ile ilgili yani eşcinsellik ve transseksüelliği terk eden çocukların yaşadıkları dramlar, ruh sağlığı sektörü tarafından nasıl bu sistemin içine çekildikleri, siyonist lobinin bu kardeşlerimize kurdukları tuzakları içeren bir kitap basacağımı ve bu kitapta bu süreci terk eden kardeşlerimizin ruh sağlığının nasıl yerine geldiğini ve aileleriyle nasıl daha mutlu olduklarını örnekleriyle anlatan onlarca öykünün yer alacağını her platformda ve basın organlarında defalarca dile getirdim.

Tabii bu çok rahatsız edici bir şey bazıları için. Çünkü tekerlerine çomak sokmak, sistemlerini bozmak ve belki de bir çoğu için afişe olmak anlamına geliyor. Bu kitabı basacağım ve daha çok kardeşimizin bu süreçten kurtulabilmesi için elimden geleni yapacağım.

Gelelim ilgili sitede yer alan içeriğe. Haberi yapan siteden bir muhabir beni aradı ve hakkımda bu tür isnatlar olduğunu söyledi. Ben bunların doğru olmadığını, bunu kanıtlayabileceğim ve benim her zaman yanımda olabilecek eşcinsellik ve transseksüelliği terk etmiş ve şu anda hayatı çok yolunda giden onlarca kardeşimi dinleyebileceğini söyledim.

Ayrıca yaptığı haberde ve bana söylediği iddialarda kanıtlanabilir bir delil olmadığını bu nedenle bu çocuklarla konuştuktan sonra karar vermesinin daha doğru olacağını ve en azından tarafsız haberciliğin bunu gerektirdiğini söyledim. Ancak bunu yapmak yerine içeriğe erişim engeli getirmenin imkansız olduğu akşam saatlerinde haberi yapmıştır. Şu anda benimle görüşen ve eşcinsellik ve transeksüellik sürecini terk eden kardeşlerimin hepsi benimle yürüttükleri süreçte yaşadıklarını anlatmaya ve bu sürecin haberde yer alan içerikle herhangi bir ilgisinin olmayacağını kanıtlamaya hazırdır.

Aynı şekilde bu onlarca kardeşimizin aileleri de yanımdadır, hepsi çocukları bu süreci terk ettikleri için bana sürekli dua etmektedir.

Söz konusu karalama haberinde yer alan içeriğin hiçbir şekilde gerçeklikle bir alakası olmadığını tekraren bildirir, haberin yapıldığı ve yayıldığı mecralarla ilgili yasal süreci başlatacağımı ve her türlü hukuki haklarımın takipçisi olacağımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim.'