X Neden Çöktü? Elon Musk Siber Saldırının Ukrayna Kaynaklı Olduğunu Açıkladı

Elon Musk X üzerinden yaptığı paylaşımda büyük bir siber saldırı altında olduklarını açıkladı.

'X'e karşı büyük bir siber saldırı vardı (hala var). Her gün saldırıya uğruyoruz, ancak bu çok fazla kaynakla yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ve/veya bir ülke söz konusudur.'

Koordineli bir grup ve/veya ülkeye işaret eden Elon Musk, siber saldırının çözülmesinin ardından Fox Business Network'e röportaj verdi. Elon Musk, bu siber saldırının Ukrayna kaynaklı olduğunu söyledi.

'X sistemini çökertmek için Ukrayna kaynaklı IP adresleriyle büyük bir siber saldırı düzenlendi.'

Elon Musk ve Ukrayna arasında geçtiğimiz günlerde bir gerginlik yaşanmıştı. Musk, 'Starlink'i kapatırsam, Ukrayna'nın cephe hattı çöker.' demiş, Musk'a cevap ise Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'den gelmişti: '50 milyon dolar ödediğimiz Starlink güvenilmezse, başka tedarikçiler ararız.'

Bu cevaba sinirlenen Musk ise 'Sessiz ol küçük adam! Maliyetin sadece küçük bir kısmını ödüyorsun.' sözleriyle tepki göstermişti.