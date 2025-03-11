X Neden Çöktü? Elon Musk Siber Saldırının Ukrayna Kaynaklı Olduğunu Açıkladı
X Neden Çöktü? Elon Musk Siber Saldırının Ukrayna Kaynaklı Olduğunu Açıkladı
Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan X (eski adıyla Twitter) tarihinin en büyük erişim problemini yaşadı. New York saatiyle 06.30 sularında erişim sorunu başlayan X'e, 10 Mart Pazartesi günü saatlerce giriş sağlanamadı. Kullanıcılardan tepkiler yükselirken bu sorunun neden kaynaklandığı merak konusu oldu.
X'in sahibi Elon Musk, konuyla ilgili yaptığı ilk paylaşımda büyük bir siber saldırı altında olduklarını açıkladı. Musk, daha sonra verdiği röportajda siber saldırının Ukrayna kaynaklı olduğunu belirtti.
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X, 10 Mart Pazartesi günü tam dört kez çöktü.
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Elon Musk X'e düzenlenen saldırıların kaynağı olarak Ukrayna'ya işaret etti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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