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X Neden Çöktü? Elon Musk Siber Saldırının Ukrayna Kaynaklı Olduğunu Açıkladı

X Neden Çöktü? Elon Musk Siber Saldırının Ukrayna Kaynaklı Olduğunu Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 10:41

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan X (eski adıyla Twitter) tarihinin en büyük erişim problemini yaşadı. New York saatiyle 06.30 sularında erişim sorunu başlayan X'e, 10 Mart Pazartesi günü saatlerce giriş sağlanamadı. Kullanıcılardan tepkiler yükselirken bu sorunun neden kaynaklandığı merak konusu oldu.

X'in sahibi Elon Musk, konuyla ilgili yaptığı ilk paylaşımda büyük bir siber saldırı altında olduklarını açıkladı. Musk, daha sonra verdiği röportajda siber saldırının Ukrayna kaynaklı olduğunu belirtti.

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X, 10 Mart Pazartesi günü tam dört kez çöktü.

X, 10 Mart Pazartesi günü tam dört kez çöktü.

Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesinti New York yerel saatiyle sabah 06.30'da gerçekleşti. Saatler 09.30'u gösterdiğinde ise 40 bin kullanıcı X'e erişim sorunu yaşadığını aktardı. Söz konusu erişim sıkıntısı, bütün ülkelerde yaşandı. 

Zaman zaman düzelen X'te paylaşımlar yapılmaya başlansa da X tam dört farklı kez çöktü. Son olarak ülkemizde 20.30 sularında kısmen erişime açıldığı görülen X, saatler 21.00'i gösterdiğinde ise yeniden çöktü. X'in sahibi Elon Musk'tan konuya dair bir açıklama beklenirken Musk, 20.30'da erişime açılan X'ten paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi.

Elon Musk X'e düzenlenen saldırıların kaynağı olarak Ukrayna'ya işaret etti.

Elon Musk X'e düzenlenen saldırıların kaynağı olarak Ukrayna'ya işaret etti.

Elon Musk X üzerinden yaptığı paylaşımda büyük bir siber saldırı altında olduklarını açıkladı. 

'X'e karşı büyük bir siber saldırı vardı (hala var). Her gün saldırıya uğruyoruz, ancak bu çok fazla kaynakla yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ve/veya bir ülke söz konusudur.'

Koordineli bir grup ve/veya ülkeye işaret eden Elon Musk, siber saldırının çözülmesinin ardından Fox Business Network'e röportaj verdi. Elon Musk, bu siber saldırının Ukrayna kaynaklı olduğunu söyledi.

'X sistemini çökertmek için Ukrayna kaynaklı IP adresleriyle büyük bir siber saldırı düzenlendi.'

Elon Musk ve Ukrayna arasında geçtiğimiz günlerde bir gerginlik yaşanmıştı. Musk, 'Starlink'i kapatırsam, Ukrayna'nın cephe hattı çöker.' demiş, Musk'a cevap ise Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'den gelmişti: '50 milyon dolar ödediğimiz Starlink güvenilmezse, başka tedarikçiler ararız.'

Bu cevaba sinirlenen Musk ise 'Sessiz ol küçük adam! Maliyetin sadece küçük bir kısmını ödüyorsun.' sözleriyle tepki göstermişti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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