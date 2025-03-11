Çılgın Sayısal Loto’da Tarihi Rekor: Sayısal Loto, Türkiye Şans Oyunları Rekorunu Kırdı: 650 milyon TL Geçildi
Çılgın Sayısal Loto’da Tarihi Rekor: Sayısal Loto, Türkiye Şans Oyunları Rekorunu Kırdı: 650 milyon TL Geçildi
Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 650 milyon TL’yi aşarak, Türkiye şans oyunları tarihindeki en yüksek büyük ikramiye tutarına ulaştı.
Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 27 Temmuz 2024’te gerçekleştirilen çekilişte, Kırşehir Merkez’den oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 460 milyon 913 bin 735 TL’lik ikramiye olmuştu.
Tarihi ikramiye için çekiliş 12 Mart Çarşamba yapılacak.
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Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye rekor kırdı. Çılgın Sayısal Loto’da 650 milyon TL’yi aştı.
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Esenyurt’taki şans oyunları bayiinin sahibi Korkmaz Özer, yaşanan yoğunluk ve taleple ilgili şunları söyledi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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