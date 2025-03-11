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Çılgın Sayısal Loto’da Tarihi Rekor: Sayısal Loto, Türkiye Şans Oyunları Rekorunu Kırdı: 650 milyon TL Geçildi

Çılgın Sayısal Loto’da Tarihi Rekor: Sayısal Loto, Türkiye Şans Oyunları Rekorunu Kırdı: 650 milyon TL Geçildi

Sayısal Loto
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.03.2025 - 10:53

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 650 milyon TL’yi aşarak, Türkiye şans oyunları tarihindeki en yüksek büyük ikramiye tutarına ulaştı. 

Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 27 Temmuz 2024’te gerçekleştirilen çekilişte, Kırşehir Merkez’den oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 460 milyon 913 bin 735 TL’lik ikramiye olmuştu.

Tarihi ikramiye için çekiliş 12 Mart Çarşamba yapılacak.

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Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye rekor kırdı. Çılgın Sayısal Loto’da 650 milyon TL’yi aştı.

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye rekor kırdı. Çılgın Sayısal Loto’da 650 milyon TL’yi aştı.

Rekor ikramiye için çekiliş 12 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 27 Temmuz 2024’te gerçekleştirilen çekilişte, Kırşehir Merkez’den oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 460 milyon 913 bin 735 TL’lik ikramiye olmuştu. 

650 milyon TL’yi aşan rekor ikramiyeyi vermeye hazırlanan Çılgın Sayısal Loto, Türkiye şans oyunları tarihindeki en yüksek ikramiyeyi vermiş olacak. Büyük ödül 12 Mart Çarşamba gerçekleşecek son çekilişte sahibini bulabilir. Hal böyleyken vatandaşlar da şansını demek için bayilere koştu.

Esenyurt’taki şans oyunları bayiinin sahibi Korkmaz Özer, yaşanan yoğunluk ve taleple ilgili şunları söyledi:

Esenyurt’taki şans oyunları bayiinin sahibi Korkmaz Özer, yaşanan yoğunluk ve taleple ilgili şunları söyledi:

“Yaklaşık 20-25 yıldır bu bayiyi işletiyorum. İkramiye biriktikçe, özellikle çekiliş günleri olan cumartesi, çarşamba ve pazartesi günleri yoğunluk artıyor. Özellikle Cumartesi günleri, insanların tatilde olması nedeniyle daha da kalabalık oluyor. Çarşamba günleri ise Sayısal Loto çekilişi olduğu için büyük ilgi görüyor. Şu anda ikramiye oldukça birikti ve Çılgın Sayısal Loto 660 milyon lirayı geçtiği için talep çok daha fazla arttı. Daha önce de büyük ikramiyeler vermiştik. Yaklaşık 10 yıl önce Çılgın Sayısal Loto’da kazanan bir bilet satmıştık. Kazı Kazan’da da birkaç kez büyük ikramiye verdik; 8 milyon lirayı iki kez, 1 milyon lirayı da iki kez kazandırdık. Küçük ikramiyeleri saymıyoruz bile, 50 bin liralık ödüller zaten günlük olarak çıkıyor. Süper Loto da aynı şekilde en yüksek ikramiyeye rakamına ulaştı ve şu an 349 milyon lirayı aşmış durumda. Bayimiz, daha önce birçok büyük ödül verdiği için müşterilerimiz de heyecanlı; herkes “Bakalım kime çıkacak?” diye bekliyor. Dileğimiz, büyük ikramiyenin yine bizim bayimizden çıkması. Şansını denemek isteyen herkesi bayimize bekliyoruz. Bakırköy’de Nimet Abla varsa, burada da kızım Cansu Abla var. İnşallah Süper Loto’da da büyük ikramiyeyi bizim bayimiz kazandırır. Bu ikramiye rakamı insanların hayallerini gerçekleştirebileceği büyüklükte.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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