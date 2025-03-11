Çılgın Sayısal Loto’da Tarihi Rekor: Sayısal Loto, Türkiye Şans Oyunları Rekorunu Kırdı: 650 milyon TL Geçildi

Rekor ikramiye için çekiliş 12 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 27 Temmuz 2024’te gerçekleştirilen çekilişte, Kırşehir Merkez’den oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 460 milyon 913 bin 735 TL’lik ikramiye olmuştu.

650 milyon TL’yi aşan rekor ikramiyeyi vermeye hazırlanan Çılgın Sayısal Loto, Türkiye şans oyunları tarihindeki en yüksek ikramiyeyi vermiş olacak. Büyük ödül 12 Mart Çarşamba gerçekleşecek son çekilişte sahibini bulabilir. Hal böyleyken vatandaşlar da şansını demek için bayilere koştu.