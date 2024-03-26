Yunus Emre'nin Açtığı Jet Ski Masrafından Kızıl Goncalar'daki Atatürk Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yunus Emre'nin Açtığı Jet Ski Masrafından Kızıl Goncalar'daki Atatürk Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
26 Mart Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'da yine ne olduysa oldu, Yunus Emre bir şekilde ceza almayı başardı. Kazandıkları ödül oyununun ardından Turks & Caicos adalarına giden Kırmızı takımda Yunus Emre kullandığı jet skiyle Nagihan'ı az kalsın eziyordu. Tabii bu durum hem kendisine hem Acun Ilıcalı'ya pahalıya patladı!
2. Bir dönemin efsane programı Popstar Alaturka, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmada 19 yaşındaki Özlem Güneş sesi ve tarzıyla tartışma konusu olmuştu. Yarışma sonrası adını değiştirerek tesettüre giren yarışmacı kendine bambaşka bir hayat seçti!
3. Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Merve Aydın'ın daha önce bir moda programına katılarak TV serüvenini başlattığı ortaya çıktı. Ünlü atletin programda kendisini tanıtarak ödüllerini göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
4. Survivor All Star 2024 sezonunda hiç beklemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise şüphesiz ki Aleyna Kalaycıoğlu. Özellikle Yunus Emre ile olan yakınlığı sosyal medyada yankı uyandırınca daha çok bir arada görmeye başladığımız ikili, eski Survivor Evrim Keklik'in de dikkatini çekmiş. Keklik gördükleri karşısında isyan ederken "Survivor buna kadar düştü mü?" demeyi de ihmal etmiyor.
5. Son dönemin parlayan yıldızlarından Su Burcu Yazgı Coşkun genç yaşına rağmen dizilerin başrollerinde yer almaya başladı. Son olarak Burak Deniz'le Şehrazad adlı dizide başrol için anlaşan Coşkun'un partneriyle arasındaki 15 yaş fark büyük olay yaratırken, Coşkun dizi ve rol arkadaşı hakkında ilk kez konuştu.
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6. Aslıhan Malbora'yla başrolü paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin bir sahnesinde Akın Akınözü'nün bağırdığı sahne sosyal medyada gündem oldu.
7. Nihat Hatipoğlu'nun programında gelen sorular gündemdeki yerlerini almaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca ekranlara gelmeye devam edecek olan Nihat Hatipoğlu, programı sırasında seyircilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtlıyor. Dün akşamki iftar programında bir genç kızın sormuş olduğu piercing sorusuna dayanamayan Nihat Hatipoğlu, "Beni bağışlayın ama..." diyerek yanıt verdi.
8. Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Mavi takım yarışmacısı Poyraz'ın yaptığı hırsızlık oldu. Dominikli bir ailenin evine girip tüm yiyecekleri çalan Poyraz'ın bu yaptığı yarışmada normalleştirilirken, komedyen Hayrettin söz konusu olayı tiye aldı.
9. NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar reytingleri altüst etmeye devam ederken, son bölümde Levent'in Atatürk hakkında söyledikleri resmen tüylerimizi diken diken etti.
10. Show TV'nin en sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti setinden bomba görüntüler yayınlandı. Dizinin resmi hesabından yayınlanan kamera arkasında dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu set kameramanı olurken, o anlar paylaşım rekoru kırdı.
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11. NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi her bölümü ve her sahnesiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. RTÜK'ün cezasının ardından her bölümü daha da merakla izlenen Kızıl Goncalar'a ilişkin sosyal medyada pek çok tepki paylaşımı yapılıyor bildiğiniz gibi. Dizinin akıbetine dair yapımcı Faruk Turgut'tan son açıklama geldi.
12. Bir döneme damga vuran ve etkisi hala süren Kara Sevda dizisinin izlemeyen neredeyse kalmazken, dizinin başrolü Neslihan Atagül popüler dizi hakkında yıllar sonra konuştu.
13. 2023 yılında izleyenleri ekran başına kilitleyen birbirinden farklı diziler yayın hayatına başladı. Her gün reyting mücadelesi devam ederken, 2023 yılının en çok izlenen dizileri de belli oldu. Box Office Türkiye'nin aktardığı, Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi 2023 yılı raporuna göre, favori diziler arasında büyük bir rekabet vardı.
14. Ekranların en yeni dizisi Bahar, izleyenler tarafından çok sevildi. Reyting listesinde başı çeken Bahar'ın kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Evren Hoca karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, son olarak Demet Evgar ile birbirinden güzel set pozlarını paylaştı.
15. Son dönemlerde reytingleri sallayan Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil olacak!
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16. Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ı, uzun bir süredir TV ekranlarında görmüyorduk. Kızıyla birlikte Ömer dizisi setinden fotoğraf paylaşan güzel oyuncu hayranlarını "ekranlara dönüyor mu?" diye düşündürdü.
17. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi, ekran macerasına başlar başlamaz fazlasıyla sevildi. Reyting rekoruna koşan dizinin kadrosuna yepyeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Müjgan Ferhan Şensoy da kadrodaki yerini aldı!
18. Survivor yıllardır televizyonun en çok izlenen yarışması. Yarışma sadece ülkemizde değil pek çok farklı ülkede yayın hayatına yıllardır devam ediyor. Acun Ilıcalı her geçen gün yarışmacılara verdiği ödülün çıtasını yükseltiyor.
19. Kızılcık Şerbeti'nde kaos ortamı gittikçe kuvvetleniyor. Alev'in yanlışlıkla Pinko'nun merdivenlerden yuvarlanmasına yol açması, Giray'ın atarlı ve giderli bir şekilde Doğa'nın hayatına girişi derken şimdi de Fatih ve Görkem'in düğününün olacağını öğrendik! Ancak izleyicilerin setten sızdırdığı görüntülerde düğün ortamındaki gerginlik dikkatlerden kaçmadı. Fatih, Görkem'le ilgili gerçekleri öğreniyor mu dersiniz?
20. İzleyicinin kalbinde çiçekler açtıran Bahar dizisi yedinci bölümüyle ekranlara geldi. Ancak dizide Timur ve annesinin varlığı, Rengin'in bitmek bilmez Bahar kini bir miktar izleyiciyi geriyor açıkçası. Yine de beklenilen oldu, Timur ve Rengin arasındaki ilişki sonunda açığa çıktı!
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