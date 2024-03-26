Survivor'da Hırsızlık Yapan Poyraz, Hayrettin'in Diline Düştü!

Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Mavi takım yarışmacısı Poyraz'ın yaptığı hırsızlık oldu. Dominikli bir ailenin evine girip tüm yiyecekleri çalan Poyraz'ın bu yaptığı yarışmada normalleştirilirken, komedyen Hayrettin söz konusu olayı tiye aldı.