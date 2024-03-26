Survivor'da Hırsızlık Yapan Poyraz, Hayrettin'in Diline Düştü!
Survivor'da Hırsızlık Yapan Poyraz, Hayrettin'in Diline Düştü!
Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Mavi takım yarışmacısı Poyraz'ın yaptığı hırsızlık oldu. Dominikli bir ailenin evine girip tüm yiyecekleri çalan Poyraz'ın bu yaptığı yarışmada normalleştirilirken, komedyen Hayrettin söz konusu olayı tiye aldı.
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Kaosun asla dur durak bilmediği Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Poyraz'ın hırsızlık yapmasıydı.
Kamp alanından kilometrelerce yürüyüp Dominikli bir ailenin evinde hırsızlık yapan Poyraz, evdeki tüm yiyecekleri çalmasıyla polise şikayet edilmekle burun buruna gelirken Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle son anda kurtulmuştu.
Mehmet Ali Erbil'in "Hırsız damat istemiyorum" açıklaması bile yaptığı olayda Poyraz yalnızca birkaç ödülden yararlanamama cezası alırken, çok ciddi bir suç olan hırsızlığın bu kadar basite indirgenmesi haliyle tepki çekmişti.
Komedyen ve eski Survivor yarışmacılarından Hayrettin'de bunun farkına varmış olacak ki Poyraz'ın hırsızlık olayını tiye alan bir ada konseyi parodisi çekti.
İşte Hayrettin'in parodi videosu:
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