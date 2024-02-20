Kızılcık Şerbeti'nde Hamilenin Karışmasından Survivor Bozok'un Gençliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'nde Hamilenin Karışmasından Survivor Bozok'un Gençliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
20 Şubat Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor yarışmacılarından Bozok, son konseyde takım arkadaşlarının ve kendisinin okuduğu üniversitelerden ve elit hayatlarından bahsederek yaşanan kavgaların kendisine garip geldiğini ima etmişti. Gençlik fotoğrafı ortaya çıkan Bozok karizmasıyla herkesi şaşırttı!
2. Survivor All Star'da sakalığı nedeniyle ayrılan Turabi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yoğun bakıma alındığını duyurdu.
3. Olayların bir türlü bitmek bilmediği Survivor All Star 2024'e son olarak Seda-Sema ve Pınar kavgasını vurdu. Sema'ya "Lohusa kadın" benzetmesi yapan Pınar'ın üzerine yürüyen Seda, konseyde kardeşini savundu.
4. Survivor All Star 2024'ün yayınlanan son bölümündeki kavgalar ağzımızı açık bıraktı. Konseyde birbiri ardına cezaları sıralayan Acun Ilıcalı, yarışmacıların daha da zorlanacaklarının altını çizdi. Morali bozuk olan yarışmacılar yeni bölüm fragmanında duyduklarıyla ise şaşkına döndü. Ilıcalı, dünyaca ünlü bir futbolcunun All Star'a katılacağını söyleyince akıllara Mesut Özil geldi.
5. Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi Efendi'yi canlandıran başarılı oyuncu Erkan Avcı'nın eski hali merak edildi. İşte Kızıl Goncalar'ın Sadi'sinin gençlik hali...
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6. Gelmiş geçmiş en kaotik sezonların başında gelen Survivor 2024'te sular durulmak bilmiyor. Öyle ki popüler yarışmacılardan Nagihan Karadere, son patlak veren Sercan ve Mustafa Kemal kavgası sonrasında baygınlık geçirdi.
7. Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci'ye konuk olan Eylül isimli kadın itirafları ile şoke etti.
8. Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'unun dizide sürekli eş değiştirmesi goygoy malzemesi oldu. @batilsay'ın çektiği video Ertuğrul'u enfes bir şeklinde yorumladı.
9. Kızılcık Şerbeti fanları buraya! @aihikayeler adlı hesabın dizinin toksik erkek anası ve kaynanası Pembe'yi influencer Pink'e dönüştürdüğü paylaşımını görünce ağzınız açık kalacak! 😂
10. NOW'ın yeni dizisi "Korkma Ben Yanındayım"ın merakla beklenen fragmanı yayınladı. Lise öğrencilerinin hayatlarını konu alan dizide liseli bir genç kızın doğum yaptığı anlar tepkilere neden oldu.
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11. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı oldukça dikkat çeken magazin yorumlarının altını çiziyor bildiğiniz gibi. Bir süre boyunca sunucu değişikliği yapan programın yeni kadrosu gündeme bomba gibi düşmüştü. Programın yeni sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'in canlı yayına gerginlik yaşadı!
12. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Jet Sosyete dizisindeki İlayda karakteri ile ünlenen oyuncu Deniz Cengiz, 'Umarım Annem Dinlemez' isimli podcast'te anlattığı sevişme anısı ile sosyal medyada gündem oldu.
13. Ekranların sevilen yüzlerinden Burak Deniz, uzun süredir televizyondan uzaktı. Deniz, bomba bir diziyle televizyona geri dönüyor.
14. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine dumur eden bir olay yaşandı. Daha önce eşinin defalarca konuşmalarını yakalayan adamın 3 çocuğuyla terk edilip Anlı'ya başvurmasının ardından "Karım çok saf" demesi herkesi şaşırttı.
15. Show TV'nin final yapan dizisi Aile'nin kadrosunda yer alan bir oyuncu, Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'da rol alacak.
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16. Ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti ve İnci Taneleri dizileri sosyal medyamızı ele geçirmiş durumda adeta. Uğruna sayısız editler yapılan yapımlar bu sefer de yapay zekaya konu oldu. "@aihikayeler" adlı hesap tarafından "Azem ve Alev aynı dizide olsaydı" diyerek hazırlanan görseller sizi apayrı bir evrene götürecek!
17. MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli, hiçbir mutfak eğitimi almamasına rağmen yarışmanın galibi oldu. Tokelli, MasterChef'e nasıl katıldığını ilk kez anlattı.
18. 2000'li yılların fenomen dizisi Selena geri dönmeye hazırlanıyor. Peki Sinem Kobal yeniden Selena rolüyle izleyici karşısına çıkacak mı?
19. Survivor TV ekranlarının en çok izlenen TV programlarından biri. Programın Acun Ilıcalı tarafından Türkiye dışında Yunanistan, Romanya ve Meksika'da da yapılıyor. Aynı format olmasına rağmen Yunanistan Survivor'ından gelen görüntülerdeki fark herkesi şaşırttı.
20. Almanya'dan gelerek Müge Anlı'ya katılan Hüseyin isimli adam, eşi Erva'nın 9 aylık kızları Sare'yi alarak evden kaçtığını ve bulunması talebinde bulunmuştu.
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21. Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı ve hikayesi herkes tarafından merak edilen Cüneyd'in henüz teşhis konmamış bir hastalığı var. Olaya el atıyoruz ve Cüneyd'in hastalığını açıklıyoruz!
22. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih ile başlayan kaos sarmalı yine aynı şekilde devam ediyor. Çünkü tam Doğa ve Fatih boşandı, Kıvılcım çöpte bir hamilelik testi buldu. Üstelik bulduğu testin sahibi hamileydi! "Test benim" diyen Doğa'ya tam 'hiç mi akıllanmayacaksın sen!' diye çıkışıyorduk ki yeni bölüm fragmanında kafalarımız iyice karıştı. Biz anlatalım, yorum sizin...
23. Türk dizileri yurt dışında milyonlar tarafından izlenmeye devam ediyor! Son olarak İtalya'da yayınlanmaya başlayan Bir zamanlar Çukurova, reyting listelerini alt üst etmiş durumda. Gazeteci Birsen Altuntaş!ın haberine göre, Bir Zamanlar Çukurova, Papa'nın özel yayınından bile çok izlendi!
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