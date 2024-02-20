Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'in Arası 2. Günden Canlı Yayında Gerildi
Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'in Arası 2. Günden Canlı Yayında Gerildi
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı oldukça dikkat çeken magazin yorumlarının altını çiziyor bildiğiniz gibi. Bir süre boyunca sunucu değişikliği yapan programın yeni kadrosu gündeme bomba gibi düşmüştü. Programın yeni sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'in canlı yayına gerginlik yaşadı!
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı, dikkat çeken magazin yorumlarıyla sık sık gündeme geliyordu hatırlarsanız.
Söylemezsem Olmaz'ı herkes Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunuculuk yaptığı dönemle anımsıyor.
Bircan Bali'nin de ayrılmasının ardından kadro tamamen yenilenmiş, bir dönem Kısmetse Olur yarışması ile tanıdığımız Didem Delen, Selen Görgüzel ve Bilal Özcan yorumcu olmuştu.
Programın yeni sunucuları Yağmur Çevik, Hande Sarıoğlu ve koltuğunu geri devralan Arto oldu!
Söylemezsem Olmaz programının sunucularının ardı arkasına değişmesinin ardından kendisi hakkında da bir dönem yorumlar esirgenmeyen Eylül Öztürk, sosyal medyadan "Öyle bir faka bastılar ki!" yorumunu yapmıştı.
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Gündem bu konuyla çalkalanmaya devam ederken programın yeni yorumcuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik, daha ikinci günden canlı yayında ufak bir gerginlik yaşadı.
Yağmur Çevik ise "o sensin" dedikten sonra Yağmur Sarıoğlu sinirlenerek cevap veriyor.
Yağmur Çevik gerilim yaşanmasın diye konuyu değiştirmek istese de Hande Sarıoğlu konuyu uzatmayı tercih ederek sinirli bir şekilde sözlerine devam etti.
Yağmur Çevik de konuyu "Aynı şeyi savunuyoruz da, neyse" diyerek konuyu tatlıya bağlıyor. Hande Sarıoğlu da "Farklı bir renk olduğumuz için, sen farklı bir yorum yapacaksın ben farklı yorum yapacağım." cevabını veriyor.
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