Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'in Arası 2. Günden Canlı Yayında Gerildi

'Öyle bir faka bastılar ki! Öyle bir şeye sebebiyet verdiler ki... 'Magazin' adı altında söyledikleri şeyler 'yargıyı yanıltma' boyutuna vardığından olsa gerek, önce 2. Sayfa yorumcuları, şimdi de bunlar... Şu anda herkes nasıl sıyrılsam diye bakıyor bu işten bence... Diyecekler ki biz zaten işbirliğimizi sonlandırdık. Görüyorsunuz değil mi?'