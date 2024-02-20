Görüş Bildir
Haberler
TV
Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'in Arası 2. Günden Canlı Yayında Gerildi

Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'in Arası 2. Günden Canlı Yayında Gerildi

GNS
GNS - Onedio Editörü
20.02.2024 - 14:56

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı oldukça dikkat çeken magazin yorumlarının altını çiziyor bildiğiniz gibi. Bir süre boyunca sunucu değişikliği yapan programın yeni kadrosu gündeme bomba gibi düşmüştü. Programın yeni sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'in canlı yayına gerginlik yaşadı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı, dikkat çeken magazin yorumlarıyla sık sık gündeme geliyordu hatırlarsanız.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı, dikkat çeken magazin yorumlarıyla sık sık gündeme geliyordu hatırlarsanız.

Uzun yıllardır ekranlara gelen program gündemde yer alan magazin başlıklarını eleştirdikleri ve yorumladıkları anlarla sosyal medyada oldukça dikkat çekiyordu. Diğer bir yandan ünlülerin de yakından takip ettiği ve kendileri hakkında yapılan yorumlara cevap verdiği bir yapımdı.

Söylemezsem Olmaz'ı herkes Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunuculuk yaptığı dönemle anımsıyor.

Söylemezsem Olmaz'ı herkes Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunuculuk yaptığı dönemle anımsıyor.

Bu üçlünün bir araya geldiği dönemde magazin yorumları bir hayli sert, kendi aralarında yaşadıkları tartışmalar da bir o kadar dikkat çekiciydi. Ardından programdan ilk olarak Seren Serengil, Ardından Arto ve son olarak Seren Serengil ayrılmıştı.

Bircan Bali'nin de ayrılmasının ardından kadro tamamen yenilenmiş, bir dönem Kısmetse Olur yarışması ile tanıdığımız Didem Delen, Selen Görgüzel ve Bilal Özcan yorumcu olmuştu.

Bircan Bali'nin de ayrılmasının ardından kadro tamamen yenilenmiş, bir dönem Kısmetse Olur yarışması ile tanıdığımız Didem Delen, Selen Görgüzel ve Bilal Özcan yorumcu olmuştu.

Bu üçlü de alışkın olunan ağır magazin eleştirilerini sıralıyordu elbette. Ünlüleri rahatsız eden ve kimi zaman dava açılmasına sebep olan yorumlar yapılan Söylemezsem Olmaz'da bu üçlünün yeri de hızla değişti.

Programın yeni sunucuları Yağmur Çevik, Hande Sarıoğlu ve koltuğunu geri devralan Arto oldu!

Programın yeni sunucuları Yağmur Çevik, Hande Sarıoğlu ve koltuğunu geri devralan Arto oldu!

Hatta bu haberi duyan seyirciler epey heyecanlandı. YouTube'da magazin dünyasının nabzını tutan ve hepimizin 'blogyagmuru' olarak tanıdığı Yağmur Çevik, daha önce spor yorumculuğunu bırakarak magazin yorumculuğu yapan Hande Sarıoğlu ve programın aranan yüzü Arto'nun bir araya gelmesi merak damarlarımızın kabarmasını sağlamıştı.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularının ardı arkasına değişmesinin ardından kendisi hakkında da bir dönem yorumlar esirgenmeyen Eylül Öztürk, sosyal medyadan "Öyle bir faka bastılar ki!" yorumunu yapmıştı.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularının ardı arkasına değişmesinin ardından kendisi hakkında da bir dönem yorumlar esirgenmeyen Eylül Öztürk, sosyal medyadan "Öyle bir faka bastılar ki!" yorumunu yapmıştı.

'Öyle bir faka bastılar ki! Öyle bir şeye sebebiyet verdiler ki... 'Magazin' adı altında söyledikleri şeyler 'yargıyı yanıltma' boyutuna vardığından olsa gerek, önce 2. Sayfa yorumcuları, şimdi de bunlar... Şu anda herkes nasıl sıyrılsam diye bakıyor bu işten bence... Diyecekler ki biz zaten işbirliğimizi sonlandırdık. Görüyorsunuz değil mi?'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gündem bu konuyla çalkalanmaya devam ederken programın yeni yorumcuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik, daha ikinci günden canlı yayında ufak bir gerginlik yaşadı.

Gündem bu konuyla çalkalanmaya devam ederken programın yeni yorumcuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik, daha ikinci günden canlı yayında ufak bir gerginlik yaşadı.

Yağmur Çevik geçtiğimiz günlerde Arzu Sabancı'nın yaptığı bir paylaşıma atıf yaparak 'Bir söz vardır; erkek aşkı kadında bulur, kadın aşkı aşkta bulur diye.' demesinin ardından Hande Sarıoğlu 'yanlış, parada bulur.' diyor.

Yağmur Çevik ise "o sensin" dedikten sonra Yağmur Sarıoğlu sinirlenerek cevap veriyor.

Yağmur Çevik ise "o sensin" dedikten sonra Yağmur Sarıoğlu sinirlenerek cevap veriyor.

Yağmur Çevik'in söylediklerinin ardından imalarından rahatsız olan Hande Sarıoğu, 'Bana böyle ithamlarda bulunamazsın. Benim parayla marayla işim olmaz nereden biliyorsun öyle olduğunu?' çıkışında bulundu.

Yağmur Çevik gerilim yaşanmasın diye konuyu değiştirmek istese de Hande Sarıoğlu konuyu uzatmayı tercih ederek sinirli bir şekilde sözlerine devam etti.

Yağmur Çevik gerilim yaşanmasın diye konuyu değiştirmek istese de Hande Sarıoğlu konuyu uzatmayı tercih ederek sinirli bir şekilde sözlerine devam etti.

'Para mevzusunu bana döndürürsen benim kırmızı çizgim var. Beni böyle tanımlayamazsın...'

Yağmur Çevik de konuyu "Aynı şeyi savunuyoruz da, neyse" diyerek konuyu tatlıya bağlıyor. Hande Sarıoğlu da "Farklı bir renk olduğumuz için, sen farklı bir yorum yapacaksın ben farklı yorum yapacağım." cevabını veriyor.

Yağmur Çevik de konuyu "Aynı şeyi savunuyoruz da, neyse" diyerek konuyu tatlıya bağlıyor. Hande Sarıoğlu da "Farklı bir renk olduğumuz için, sen farklı bir yorum yapacaksın ben farklı yorum yapacağım." cevabını veriyor.

İkilinin tartışması sürerken Arto bu anları gülerek 'Ay beter olun, kavga edin, canıma değsin!' diyerek izliyor.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?