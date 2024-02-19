Kim Milyoner Olmak İster'de Dil Bildiğini Anlatan Yarışmacının İngilizce Soruda Joker Kullanması Dile Düştü

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dikkat çeken bir yarışmacı oldu. Yarışmanın başında yabancı dil bilgisi hakkında konuşan genç yarışmanın 'catering' sorusunda iki joker kullanması 'pes' dedirtti.