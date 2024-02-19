Kim Milyoner Olmak İster'de Dil Bildiğini Anlatan Yarışmacının İngilizce Soruda Joker Kullanması Dile Düştü
Kim Milyoner Olmak İster'de Dil Bildiğini Anlatan Yarışmacının İngilizce Soruda Joker Kullanması Dile Düştü
Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dikkat çeken bir yarışmacı oldu. Yarışmanın başında yabancı dil bilgisi hakkında konuşan genç yarışmanın 'catering' sorusunda iki joker kullanması 'pes' dedirtti.
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Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması 2011 yılından bu yana ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.
Dünyanın birçok ülkesinde "Who Wants To Be a Millionaire" adıyla yayınlanan ve bizim ülkemizde de epey popüler hale gelen yarışma geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle saat 20:00'da yayınlandı.
Her hafta Pazar akşamları yeni bölümüyle yayınlanan yarışmada genel kültürüne ve bilgisine güvenip programa katılan isimlerden biri de Nisa Soygüden oldu.
Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi olduğunu söyleyen genç yarışmacı Viyana’da dünyaya geldiğini ve şuan İstanbul’da yaşadığını belirtti.
İlk soruları başarıyla yanıtlayan Nisa Soygüden'in beşinci sorusu da "TDK Güncel Türkçe Sözlük'te hangi kelimeyi aradığınızda sözlük sizi "yemek hizmeti" ifadesine yönlendirir?" diye soruldu.
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Şıkların da tamamı açıldıktan sonra bir süre düşünen 19 yaşındaki yarışmacı "hiçbir fikrim yok desem" diyerek telefon joker hakkını kullanmak istedi.
Yurt dışında doğduğunu söyleyen genç yarışmanın bu sözleri üzerine İmirzalıoğlu da "İngilizce var mı?" diye sordu. Nisa Hanım ise "Şu an İngilizce hazırlık okuyorum ama Almanca biliyorum" diyerek yanıt verdi.
Abisini aramak isteyince yine söze giren Kenan İmirzalıoğlu bu sefer de "Bilgisayarda okuyan. Abin hazırlığı geçti değil mi çoktan?" diye sordu. Yarışmacı da "evet" cevabını verdi.
İşler hiç de Nisa Soygüden'in istediği gibi gitmedi. Abisine telefonda sorduğu soruda yanıt alamayan yarışmacı hayal kırıklığına uğradı.
Daha sonra aynı soruda ikinci joker hakkını kullanmak isteyen yarışmacı sadece iki şık arasında cevap vermek istedi.
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"Casting" ve "Catering" şıklarıyla karşı karşıya kalan Nisa Hanım çekilme hakkını kullandı. Devam etseydi "B" şıkkını seçeceğini söyleyen yarışmacı bu yanıtının da yanlış olduğunu gördü ve "iyi ki çekilmişim" dedi.
"Catering" kelimesinin telaffuzunda da sorunlar yaşayan genç yarışmacı 10 bin TL ile yarışmaya veda etti.
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