Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Beş Ünsüz Harf Sorusunda Joker Kullanan Yarışmacı Dumura Uğrattı
Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Beş Ünsüz Harf Sorusunda Joker Kullanan Yarışmacı Dumura Uğrattı
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu gece de izleyenleri ekrana kilitledi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da gündem olan yeni bölümde 'Türk alfabesindeki ilk 5 ünsüz harf' sorusu soruldu. Şıkların sadece birinde harf olmasını umursamayan genç yarışmacının joker kullanması herkesi dumura uğrattı.
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2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekranların en sevilen programlarından biri olmuş durumda.
Birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de epey popüler olan bilgi yarışması pazar akşamı saat 20:00'da izleyici karşısına çıktı.
Her hafta bir veya iki yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuruyor. Bu haftaki isim ise İrem Mollahasanoğlu oldu.
Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat bölümü öğrencisi genç yarışmacı okuldan fırsat bulduğu boş vakitlerinde modellik yaptığını anlattı.
İlk soruyu kolay bir şekilde yanıtlayan İrem Hanım, ikinci soruyu açtırdı. Karşısına "Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" diye bir soru çıktı.
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İmirzalıoğlu şıkları okumayı tamamlar tamamlamaz söze giren 22 yaşındaki yarışmacı, "Heyecanıma yenik düşüyorum. O yüzden seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum" diyince herkes şaşırdı.
İrem Mollahasanoğlu seyirci oylarının yüzde 95'i 'B' şıkkı' yani "b, c, ç, d, f" olduğunu görünce "ben de 'b' şıkkı diyorum. Seyircilerimize güveniyorum" yanıtını verdi.
Doğru cevap açıldıktan sonra direkt konuşmaya başlayan genç yarışmacı "çok heyecanıma yenik düştüm. Soruya bakıyorum çok" diyince İmirzalığolu da "Kafanı ne karıştırdı?" diye sordu.
5 bin TL değerindeki ilk barajı seyircilerin sayesinde geçen İrem Hanım'ın "Acaba o 1-3-5'ler.. 'Acaba alfabeyi mi saymam gerekiyor' dedim" sözlerini ünlü sunucu "alfabedeki ilk ünsüz harfler, rakamlar değil" diyerek kesti.
O anları da buradan izleyebilirsiniz..
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Genç yarışmacının böyle bir soruda joker kullanması ise sosyal medya kullancılarının diline de fena düştü!
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