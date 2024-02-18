Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Beş Ünsüz Harf Sorusunda Joker Kullanan Yarışmacı Dumura Uğrattı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu gece de izleyenleri ekrana kilitledi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da gündem olan yeni bölümde 'Türk alfabesindeki ilk 5 ünsüz harf' sorusu soruldu. Şıkların sadece birinde harf olmasını umursamayan genç yarışmacının joker kullanması herkesi dumura uğrattı.