Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Barajdan Elenen Yarışmacı Verdiği Cevapla Saç Baş Yoldurdu

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün gece de ekranlara damgasını vurdu. Mikroçip taktırılması zorunlu olan evcil hayvanlarla ilgili bir soru soruldu. Yarışmacı ilk baraj sorusunda verdiği cevapla saç baş yoldurttu. Heyecanına yenik düşen genç yarışmacı sıfır çekmiş oldu.