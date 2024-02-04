Olmadığı Masa Yok: Survivor Turabi'nin Yıllar Önce Katıldığı Benimle Dans Eder misin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Olmadığı Masa Yok: Survivor Turabi'nin Yıllar Önce Katıldığı Benimle Dans Eder misin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Survivor'da daha önce iki kez üst üste şampiyon olan Turabi'nin dansçı geçmişi herkes tarafından biliniyor. Ünlü isimlerin kliplerinde oynayan ve bazı gece kulüplerinde dans şovu yapan Turabi'nin meğer bir de dans yarışması geçmişi varmış!
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Survivor'daki sert ve kendinden emin tavırlarıyla dikkat çeken Turabi, yarışmanın en iddialı isimlerinden biri.
Daha önce iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi'nin bir de Amerika'da birinciliği bulunuyor.
Survivor yarışmacısı olmadan önce dansçı olduğu bilinen Turabi'nin pek çok görüntüsü ortaya çıkmıştı. Hatta kendisi pek çok şarkıcının klibinde ya da sahne şovunda da yer almış.
Yetenek Sizsiniz'e de katılan yarışmacının bir gece kulübünde dans ettiği görüntüler de sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki...
Ancak bu kez ortaya bambaşka görüntüler çıktı!
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Meğer Turabi 2005 yılında "Benimle Dans Eder misin?" yarışmasına katılmış.
Bir zamanlar moda olan apaçi saçlarıyla dikkat çeken Turabi'nin bu görüntülerine yorum yağdı.
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Siz Turabi'nin tarzını nasıl buldunuz?
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