Survivor'da Poyraz'ın "Turabi'nin Yaveri" İması Yaptığı Yunus Emre ile Tartışması Ortalığı Karıştırdı!
Survivor'da Poyraz'ın "Turabi'nin Yaveri" İması Yaptığı Yunus Emre ile Tartışması Ortalığı Karıştırdı!
Survivor All Star'da takımların güç bakımından dengesi olduğunun düşünülmesi sonucu Acun Ilıcalı takımları karıştırmıştı. Ancak takımlar arasındaki dengesizlik sürerken ortam daha çok gerildi. Gittikçe öfkelenen Poyraz ve Yunus Emre arasında Turabi'nin de adının karıştığı bir tartışma yaşandı.
Bakalım neler olmuş:
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Survivor All Star, bir gün bile olaysız geçmeme özelliğiyle All Star'lığının hakkını veriyor.
Takımların karışmasıyla sinirleri daha çok bozulan Poyraz'ın gerginliği de bir miktar arttı.
Yunus Emre'nin de bir hayli gergin olduğu yarışmada, Poyraz ve Yunus Emre tartışmaya başladı.
Poyraz'a "Seni garanti sayım yapacağım" diyen Yunus Emre, Poyraz'ın "Seviyeli tartışman yok, seviyesiz adam" sözleriyle iyice gerildi.
Yunus Emre'nin kesilen sesi sırasında Poyraz "Turabi abinden de öğrenmişsin" diyerek cevap verdi. Sesleri kesildiği için ne dediklerini anlayamasak da ikili arasındaki gerilim giderek arttı.
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Poyraz'ın "Beş dakikamı alır seni diskalifiye ettirmem" demesiyle de Yunus Emre daha çok öfkelendi.
İzleyicilerden Poyraz'ı destekleyenler de oldu Yunus Emre'yi destekleyenler de.
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