Survivor'da Poyraz'ın "Turabi'nin Yaveri" İması Yaptığı Yunus Emre ile Tartışması Ortalığı Karıştırdı!

Survivor All Star'da takımların güç bakımından dengesi olduğunun düşünülmesi sonucu Acun Ilıcalı takımları karıştırmıştı. Ancak takımlar arasındaki dengesizlik sürerken ortam daha çok gerildi. Gittikçe öfkelenen Poyraz ve Yunus Emre arasında Turabi'nin de adının karıştığı bir tartışma yaşandı.

Bakalım neler olmuş: