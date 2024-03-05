Avrupa Yakası'ndaki Çekim Hatalarından Survivor Merve'nin Hamilelik İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Avrupa Yakası'ndaki Çekim Hatalarından Survivor Merve'nin Hamilelik İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
5 Mart Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'ın eleme konseyleri apayrı bir önem taşır. Yarışmacıların başarısız buldukları yarışmacıları yazdığı eleme konseyinde heyecan doruktayken, elenmesini istediği kişiyi yazan Aleyna'nın aniden İngilizce konuşması izleyicileri şaşırttı.
2. Yıllar geçse de unutulmayan efsane dizi Avrupa Yakası'nda sık sık karşılaştığımız çekim hatalarının gerçek sebebi belli oldu.
3. Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi pavyonda çalışan Dilber karakteriyle gündemden düşmezken, Durak Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İnci Taneleri'nin çekildiği pavyon için gezi turları düzenlenmeye başladı.
4. Bir dönemlere damgasını vuran Alemin Kıralı dizisini izlemediyseniz bile mutlaka görmüşsünüzdür. Yıllar sonra bile adından bahsettiren ve sosyal medyada karşımıza çıkan komedi dizisinin jenerik şarkısı da dillerden düşmüyordu. Pek çoğumuzun fark etmediği bir durum yıllar sonra dikkat çekti. Meğer Alemin Kıralı jenerik şarkısını ünlü rapçi söylüyormuş!
5. MasterChef Türkiye'nin en dobra yarışmacılarından Rıfat, eleme için oylama yapılırken Dilara'ya "Seni hiç sevmiyorum" demesiyle hala hafızalarımızda yer alıyor. Rıfat söz konusu olay hakkında ilk kez MasterChef Tolga'nın kanalında konuştu.
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6. Galatasaray'ın yıldız orta sahası Kerem Demirbay ile ekranların sevilen oyuncularından Necip Memili bir araya geldi. Kerem Demirbay yaptığı paylaşımda Çukur'a gönderme yaparak "Cumalı abim" notuyla Necip Memili ile birlikte olduğu anları takipçileriyle paylaştı.
7. 2017 yılında Survivor'da fırtınalar estiren Tuğçe Melis Demir, takipçisinin sorduğu Survivor sorusuna yanıt verdi. Yarışmayı değerlendiren Demir, Survivor kararını açıkladı.
8. Gündemimizden düşmeyen Survivor All Star 2024 yarışması hız kesmeden devam ederken, sakatlığı yüzünden erken ayrılmak zorunda kalan Turabi Çamkıran'ın sosyal medya paylaşımları oldukça dikkat çekiyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı son açıklamalarda adını duyan Turbo Turabi, sunucunun sözlerine sessiz kalamadı.
9. Kızılcık Şerbeti'nde her bölüm bambaşka bir konu gündem olurken son olarak Nilay ve Mustafa'nın kuzusu Beyaz'ı izlemiştik. Pembe tarafından kulağına ismi okunan ve evde bezle dolaşan kuzu Beyaz, Kızılcık Şerbeti ekibi tarafından satın alındı.
10. SHOW TV ekranlarının sevilen dizilerinden Sandık Kokusu'nun oyuncu ekibi, düzenledikleri eğlence gecesinde çektikleri videolarla izleyenlerini keyiflendirdi. Metin Akdülger'in ekip arkadaşları tarafından Biscolata erkeğine dönüştürüldüğü anlar ise sosyal medyada viral oldu.
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11. Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi yarışmasına gelinlerden Yıldız damasını vurdu. Misafirlerini tırla karşılamaya gelen Yıldız gelinin o anları kısa sürede viral oldu.
12. SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar dizisi ilk bölümünden itibaren tüm televizyon seyircisini kendine bağladı. Sosyal medyada herkesin övgülerle bahsettiği dizinin oyuncularının gerçek hayatta neler yaptığı da merak ediliyor elbette. Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya da Instagram'da oğlunun fotoğrafını paylaşınca herkes şaşkına döndü. Özkaya'nın oğlu hık demiş burnundan düşmüş ancak tıpkı annesi gibi ünlü olan babasını da andırmıyor değil!
13. Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisi yayın hayatına başladığından beri adeta reyting şov sergiliyor! Doctor Cha isimli bir Kore dizisinden uyarlanan Bahar, başarısını orijinal diziye de bulaştırdı ve Netflix'te 'Türkiye'de Bugünün Top 10 Dizi Listesi'ne soktu.
14. 2024 Survivor All Star'a dahil olan Hilmicem İntepe, yarışmaya bir geldi pir geldi. Avatar Atakan ile aynı anda yarışmaya dahil olan Hilmicem'in sevgilisi Pırıl Atasev, sık sık Hilmicem'le ilgili paylaşımda bulunuyor. Onlardan bir tanesi de Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz ve Pırıl Ataseven yaptığı ortak paylaşım oldu. Detaylar...👇
15. Kızılcık Şerbeti'nde Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi sürecinin sürmesi sebebiyle Abdullah Ünal karakterine hayat veren yeni isim Ahmet Mümtaz Taylan olmuştu. Yeni Apo'nun herkese gider yapıp bir tek Alev'e karşı kedi gibi olduğu fragman gündem oldu!
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16. Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar'da nabız hiç düşmüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar kadrosuna Yasak Elma'dan bomba gibi bir transfer geliyor!
17. Eski spor spikeri Hande Sarıoğlu, bir süredir Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapıyor. Son dönemde ünlülerin estetikleri konuşulmaya başlamışken, ünlü sunucu da kendi estetiklerini tek tek sıraladı.
18. Survivor 2017 ve 2019'a katılarak büyük bir kitlenin sevgisini kazanan kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül, Trabzon'da yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Milliyet.com.tr'den Beste Sırapınar'ın Şansın Ne? programına konuk olan Sabriye, hem hayatıyla hem de Survivor'la ilgili sorulara yanıt verdi.
19. Survivor All Star 2024 bitmek bilmeyen kaos ve olaylarıyla tam gaz devam ediyor. En son eski sezon yarışmacılarından Yunus Günçe çok konuşulacak Survivor açıklamalarına imza atmış ve 'seçim ve sıcak gündemle ilgili çektiği videolar nedeniyle' yeni sezonda yer almadığını ileri sürmüştü. Bu açıklamalar üzerine Survivor Panorama programına katılan Acun Ilıcalı'dan Yunus Günçe yorumu geldi.
20. Kaosun bir türlü bitmek bilmediği Survivor All Star'la ilgili geçtiğimiz günlerde bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre yarışmacılardan Merve Aydın hamileydi. Demet ve Jess'le Gel Konuşalım'a konuk olan Acun Ilıcalı bu konuda açıklama yaptı.
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21. Survivor'a damga vuran Sema- Pınar kavgasının ardından Sema Aydemir diskalifiye edilmişti. Pınar'ın da yarışmadan gönderilmesi gerektiğini savunan birçok izleyici bu karara tepki göstermişti. Haftalar sonra ise Acun Ilıcalı, Demet Akalın'ın programına konuk oldu ve Pınar'ın neden ceza almadığını açıkladı.
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