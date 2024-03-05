Bir Dönemlerin Fenomen Dizisi Alemin Kıralı'nın Jenerik Şarkısını Hangi Rapçinin Söylediğine İnanamayacaksınız
Bir Dönemlerin Fenomen Dizisi Alemin Kıralı'nın Jenerik Şarkısını Hangi Rapçinin Söylediğine İnanamayacaksınız
Bir dönemlere damgasını vuran Alemin Kıralı dizisini izlemediyseniz bile mutlaka görmüşsünüzdür. Yıllar sonra bile adından bahsettiren ve sosyal medyada karşımıza çıkan komedi dizisinin jenerik şarkısı da dillerden düşmüyordu. Pek çoğumuzun fark etmediği bir durum yıllar sonra dikkat çekti. Meğer Alemin Kıralı jenerik şarkısını ünlü rapçi söylüyormuş!
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2011 yılında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Alemin Kıralı dizisini bilmeyeniniz yoktur.
Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Metin Yıldız, Zeynep Gülmez, Ececan Gümeci gibi birbirinden ünlü isimler dizinin başrolünü paylaşıyordu.
Dizinin ana karakteri Aslan Kıral'ın kızlarını canlandıran ünlü oyuncuların değişimi de bizleri epey şaşırtmıştı.
Aynı şekilde Oben Kıral karakterine hayat veren Birsu Demir'in yıllar içerisindeki değişimi de çok konuşulmuştu.
Geçmiş dizilere dair her geçen gün yeni detaylar izleyicilerin dikkatini çekerken, dizinin başında ve sonunda seyircinin diline dolanan Alemin Kıralı jenerik müziğini kimin yaptığı gündem oldu.
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Bir dönemlerin en çok dinlenen rapçilerinden Sancak'ın, Alemin Kıralı jenerik müziğini seslendiren isim olduğunu öğrenenler hayret etti.
Şarkının Sancak ve birlikte çalışmalar yaptığı Rapozof ikilisinin elinden çıktığını öğrenenler hayret etti.
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