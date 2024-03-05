Bir Dönemlerin Fenomen Dizisi Alemin Kıralı'nın Jenerik Şarkısını Hangi Rapçinin Söylediğine İnanamayacaksınız

Bir dönemlere damgasını vuran Alemin Kıralı dizisini izlemediyseniz bile mutlaka görmüşsünüzdür. Yıllar sonra bile adından bahsettiren ve sosyal medyada karşımıza çıkan komedi dizisinin jenerik şarkısı da dillerden düşmüyordu. Pek çoğumuzun fark etmediği bir durum yıllar sonra dikkat çekti. Meğer Alemin Kıralı jenerik şarkısını ünlü rapçi söylüyormuş!