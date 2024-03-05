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Avrupa Yakası'nda Çekim Hatalarının Gerçek Sebebi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Avrupa Yakası'nda Çekim Hatalarının Gerçek Sebebi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 14:47

Yıllar geçse de unutulmayan efsane dizi Avrupa Yakası'nda sık sık karşılaştığımız çekim hatalarının gerçek sebebi belli oldu.

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Dizilerde zaman zaman çekim hataları ile karşılaşabiliyoruz. Hele ki sevilen dizilerdeki hatalar seyircilerin gözünden hiç kaçmıyor.

Dizilerde zaman zaman çekim hataları ile karşılaşabiliyoruz. Hele ki sevilen dizilerdeki hatalar seyircilerin gözünden hiç kaçmıyor.

Bunlardan birisi yıllar geçse de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Avrupa Yakası!

Bunlardan birisi yıllar geçse de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Avrupa Yakası!

Türk televizyon dünyasının unutulmazları arasında yerini sağlamlaştıran Avrupa Yakası, zamanın ötesinde bir popülerliğe sahip. Hala büyük bir hayran kitlesi tarafından nostalji dolu bir heyecanla tekrar tekrar izleniyor.

Türk televizyon dünyasının unutulmazları arasında yerini sağlamlaştıran Avrupa Yakası, zamanın ötesinde bir popülerliğe sahip. Hala büyük bir hayran kitlesi tarafından nostalji dolu bir heyecanla tekrar tekrar izleniyor.

Gülse Birsel'in usta kaleminden çıkan, mizah dolu ve sıcacık hikayesi, izleyicilerin kalbinde özel bir yer edindi.

Gülse Birsel'in usta kaleminden çıkan, mizah dolu ve sıcacık hikayesi, izleyicilerin kalbinde özel bir yer edindi.

Dizinin başarısının ardındaki en büyük etkenlerden biri de kuşkusuz hikayeyi hayat veren usta oyuncu kadrosu. Her biri kendi alanında başarılarıyla tanınan bu oyuncular, Avrupa Yakası'nda bir araya gelerek adeta bir yıldızlar karması oluşturdu.

Dizinin başarısının ardındaki en büyük etkenlerden biri de kuşkusuz hikayeyi hayat veren usta oyuncu kadrosu. Her biri kendi alanında başarılarıyla tanınan bu oyuncular, Avrupa Yakası'nda bir araya gelerek adeta bir yıldızlar karması oluşturdu.
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Fakat dikkatli izleyicilerin gözünden hiçbir detay kaçmıyor. Dizinin bu kadar sevilirken ve izlenirken, çekim hataları da gözlerden kaçmadı.

TikTok'ta bir fenomene dönüşen set emekçisi Yener Yalçın'a bir izleyici "En çok çekim hatası Avrupa Yakası'nda. Her bölüm mikrofon görünüyor neredeyse" diye yazdı.

TikTok'ta bir fenomene dönüşen set emekçisi Yener Yalçın'a bir izleyici "En çok çekim hatası Avrupa Yakası'nda. Her bölüm mikrofon görünüyor neredeyse" diye yazdı.

Yalçın ise birçoğumuzun merak ettiği o soruya sonunda yanıt verdi: "O tamamen ekran boyutuyla ilgili..."

Yalçın ise birçoğumuzun merak ettiği o soruya sonunda yanıt verdi: "O tamamen ekran boyutuyla ilgili..."

Meğer sebebi buymuş...

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