İç Sesimize Tercüman Olarak Metin Akdülger'i Biscolata Erkeğine Çeviren Sandık Kokusu Ekibi
İç Sesimize Tercüman Olarak Metin Akdülger'i Biscolata Erkeğine Çeviren Sandık Kokusu Ekibi
SHOW TV ekranlarının sevilen dizilerinden Sandık Kokusu'nun oyuncu ekibi, düzenledikleri eğlence gecesinde çektikleri videolarla izleyenlerini keyiflendirdi. Metin Akdülger'in ekip arkadaşları tarafından Biscolata erkeğine dönüştürüldüğü anlar ise sosyal medyada viral oldu.
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SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sandık Kokusu dizisi oldukça dikkat çeken yapımlar arasında.
Sezonda dikkat çeken yapımın anlatmış olduğu hikaye ve Özge Özpirinçci'nin yeniden, hayata tutunmaya çalışan bir kadını canlandırması seyircinin gözünde güçlü bir izlenim bıraktı.
Oyuncu kadrosuna eklemeler yapılarak reytinglerini yükseltmek için uğraşan ekip, son olarak Meriç Aral ve Uğur Yücel'i dahil etti.
Biliyorsunuz Metin Akdülger de hem sosyal medyanın, hem televizyon ekranlarının oldukça sevilen isimlerinden biri.
Umutsuz Ev Kadınları minvalindeki depresyon hırkaları ve kazakları bile kendisinin yakışıklılığına gölge düşüremedi.
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Geçtiğimiz akşam birlikte eğlenmeye çıkan Sandık Kokusu ekibi de Metin Akdülger'i sahneye atarak yakışıklı oyuncuyu bir miktar utandırdı.
Özge Özpirinçci sahnedeki Metin Akdülger'e "Metin üstünü çıkartsın duyamıyorum" diye seslenirken, Demet Akbağ da başından aşağı su dökerek adeta bir Biscolata erkeği enerjisi yarattı.
Ekibin eğlenceli anları sosyal meydada viral oldu.
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