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İç Sesimize Tercüman Olarak Metin Akdülger'i Biscolata Erkeğine Çeviren Sandık Kokusu Ekibi

İç Sesimize Tercüman Olarak Metin Akdülger'i Biscolata Erkeğine Çeviren Sandık Kokusu Ekibi

GNS
GNS - Onedio Editörü
05.03.2024 - 11:34

SHOW TV ekranlarının sevilen dizilerinden Sandık Kokusu'nun oyuncu ekibi, düzenledikleri eğlence gecesinde çektikleri videolarla izleyenlerini keyiflendirdi. Metin Akdülger'in ekip arkadaşları tarafından Biscolata erkeğine dönüştürüldüğü anlar ise sosyal medyada viral oldu.

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SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sandık Kokusu dizisi oldukça dikkat çeken yapımlar arasında.

SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sandık Kokusu dizisi oldukça dikkat çeken yapımlar arasında.

Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Necip Memili'nin başrollerini paylaştığı dram dolu dizi, içinde barındırdığı ufak tefek gizemlerle seyircisinin heyecanını da diri tutuyor.

Sezonda dikkat çeken yapımın anlatmış olduğu hikaye ve Özge Özpirinçci'nin yeniden, hayata tutunmaya çalışan bir kadını canlandırması seyircinin gözünde güçlü bir izlenim bıraktı.

Sezonda dikkat çeken yapımın anlatmış olduğu hikaye ve Özge Özpirinçci'nin yeniden, hayata tutunmaya çalışan bir kadını canlandırması seyircinin gözünde güçlü bir izlenim bıraktı.

Yine de diğer tüm dizilerde olduğu gibi, sezonda çok başarılı performans gösteren diğer işlerle büyük bir reyting mücadelesinin içinde olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Oyuncu kadrosuna eklemeler yapılarak reytinglerini yükseltmek için uğraşan ekip, son olarak Meriç Aral ve Uğur Yücel'i dahil etti.

Oyuncu kadrosuna eklemeler yapılarak reytinglerini yükseltmek için uğraşan ekip, son olarak Meriç Aral ve Uğur Yücel'i dahil etti.

Fakat dizide en çok dikkat çeken konu Özge Özpirinçci ve Metin Akdülger'in karakterleri arasında yaşanmaya başlayan aşk.

Biliyorsunuz Metin Akdülger de hem sosyal medyanın, hem televizyon ekranlarının oldukça sevilen isimlerinden biri.

Biliyorsunuz Metin Akdülger de hem sosyal medyanın, hem televizyon ekranlarının oldukça sevilen isimlerinden biri.

Dizinin ilk bölümlerinde çocuk oyuncu Mina Akdin ile birlikte çektiği dans videosuyla epey konuşmuştuk kendisini.

Umutsuz Ev Kadınları minvalindeki depresyon hırkaları ve kazakları bile kendisinin yakışıklılığına gölge düşüremedi.

Umutsuz Ev Kadınları minvalindeki depresyon hırkaları ve kazakları bile kendisinin yakışıklılığına gölge düşüremedi.

Birbirine girmiş saçlarını saymıyorum bile.

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Geçtiğimiz akşam birlikte eğlenmeye çıkan Sandık Kokusu ekibi de Metin Akdülger'i sahneye atarak yakışıklı oyuncuyu bir miktar utandırdı.

Geçtiğimiz akşam birlikte eğlenmeye çıkan Sandık Kokusu ekibi de Metin Akdülger'i sahneye atarak yakışıklı oyuncuyu bir miktar utandırdı.

Övgü kabul ederken ve ön plana atılırken oldukça utangaç olan Akdülger, arkadaşlarının yaptıkları karşısında yüzünü kapatmaya çalıştı.

Özge Özpirinçci sahnedeki Metin Akdülger'e "Metin üstünü çıkartsın duyamıyorum" diye seslenirken, Demet Akbağ da başından aşağı su dökerek adeta bir Biscolata erkeği enerjisi yarattı.

Özge Özpirinçci sahnedeki Metin Akdülger'e "Metin üstünü çıkartsın duyamıyorum" diye seslenirken, Demet Akbağ da başından aşağı su dökerek adeta bir Biscolata erkeği enerjisi yarattı.

Metin Bey de daha fazla dayanamayarak hemen role girdi!

Ekibin eğlenceli anları sosyal meydada viral oldu.

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