Genç Oyuncular Dilan Telkök ve Berkay Hardal Çifti Minik Sırlarını Açıklayarak Anne Baba Olacaklarını Duyurdu
Genç Oyuncular Dilan Telkök ve Berkay Hardal Çifti Minik Sırlarını Açıklayarak Anne Baba Olacaklarını Duyurdu
İstanbullu Gelin dizisinden hatırlarımızda kalan genç oyuncu Berkay Hardal ve tıpkı kendisi gibi oyuncu olan eşi Dilan Telkök, sosyal medya hesapları üzerinden minik sırlarını açıkladı. 4 yıldır evli olan çift Instagram üzerinden anne-baba olacaklarını duyurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbullu Gelin dizisinden tanıdığımız genç oyuncu Berkay Hardal, kendisi gibi oyuncu ve fenomen Dilan Telkök'le büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı hatırlarsanız.
Ardından 2019 yılının Ekim ayında yalnızca arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı küçük bir organizasyonla nişanlandıklarını duyurmuşlardı.
Çift 2019 yılında pandemi dolayısıyla yine sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdiklerini açıklamışlardı.
Evliliklerinin ardından Muğla'ya yerleşen ve hayatlarını sessiz sakin bir şekilde sürdürmeye devam eden genç çift, pandemide YouTube üzerinden yayınladıkları videolarla gündem olmuştu.
Köyceğiz'de kendi evlerinde yaşayan, doğayla iç içe olan ikilinin hayvanlarına olan sevgisi ve ilgisinin yanı sıra birbirleriyle olan romantik paylaşımları da beğeni yağmuruna tutuluyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ancak Dilan Telkök, dün akşam herkesten sakladıkları minik sırlarını paylaştı!
Minik Hardal'ın yolda olduğunu paylaştıkları fotoğrafları da en az kendileri kadar tatlı.
Henüz cinsiyetini bilmiyoruz ama sağlıkla kucaklarına alsınlar!
Sevenleri de bu haberin ardından yakın arkadaşları anne-baba oluyormuşçasına sevindi.
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın