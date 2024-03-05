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Genç Oyuncular Dilan Telkök ve Berkay Hardal Çifti Minik Sırlarını Açıklayarak Anne Baba Olacaklarını Duyurdu

Genç Oyuncular Dilan Telkök ve Berkay Hardal Çifti Minik Sırlarını Açıklayarak Anne Baba Olacaklarını Duyurdu

GNS
GNS - Onedio Editörü
05.03.2024 - 09:53

İstanbullu Gelin dizisinden hatırlarımızda kalan genç oyuncu Berkay Hardal ve tıpkı kendisi gibi oyuncu olan eşi Dilan Telkök, sosyal medya hesapları üzerinden minik sırlarını açıkladı. 4 yıldır evli olan çift Instagram üzerinden anne-baba olacaklarını duyurdu!

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İstanbullu Gelin dizisinden tanıdığımız genç oyuncu Berkay Hardal, kendisi gibi oyuncu ve fenomen Dilan Telkök'le büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı hatırlarsanız.

İstanbullu Gelin dizisinden tanıdığımız genç oyuncu Berkay Hardal, kendisi gibi oyuncu ve fenomen Dilan Telkök'le büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı hatırlarsanız.

İlişkileri oldukça hızlı ancak sağlam başlayan çiftin birlikte olduğunu gören sevenleri de bu habere oldukça sevinmiş ve desteklemişlerdi.

Ardından 2019 yılının Ekim ayında yalnızca arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı küçük bir organizasyonla nişanlandıklarını duyurmuşlardı.

Ardından 2019 yılının Ekim ayında yalnızca arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı küçük bir organizasyonla nişanlandıklarını duyurmuşlardı.

Her şeyi oldukça sade, geleneksel ve gösterişten uzak yapan ikilinin bu paylaşımları hem takdir edilmiş hem de beğeni yağmuruna tutulmuştu. Berkay Hardal nişan fotoğraflarını paylaşarak 'Nefesim kesilene kadar söz veriyorum' demişti.

Çift 2019 yılında pandemi dolayısıyla yine sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdiklerini açıklamışlardı.

Çift 2019 yılında pandemi dolayısıyla yine sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdiklerini açıklamışlardı.

Fakat düğün organizasyonu gerçekleştirememiş ve yalnızca arkadaşlarıyla nikah sonrası küçük bir kutlama yapmışlardı. O zamandan beridir sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar sevenleri tarafından yakından takip edilmeye devam etti.

Evliliklerinin ardından Muğla'ya yerleşen ve hayatlarını sessiz sakin bir şekilde sürdürmeye devam eden genç çift, pandemide YouTube üzerinden yayınladıkları videolarla gündem olmuştu.

Evliliklerinin ardından Muğla'ya yerleşen ve hayatlarını sessiz sakin bir şekilde sürdürmeye devam eden genç çift, pandemide YouTube üzerinden yayınladıkları videolarla gündem olmuştu.

Gündelik hayatlarını sevenleri ile paylaşan ikili doğa içindeki huzurlu hayatlarına izleyenleri de dahil etmiş ve eğlenceli anlarıyla herkesin yüzünü güldürmüştü.

Köyceğiz'de kendi evlerinde yaşayan, doğayla iç içe olan ikilinin hayvanlarına olan sevgisi ve ilgisinin yanı sıra birbirleriyle olan romantik paylaşımları da beğeni yağmuruna tutuluyordu.

Köyceğiz'de kendi evlerinde yaşayan, doğayla iç içe olan ikilinin hayvanlarına olan sevgisi ve ilgisinin yanı sıra birbirleriyle olan romantik paylaşımları da beğeni yağmuruna tutuluyordu.

Evliliklerinde 4 yılı geçiren genç oyuncu çift bir süredir 'ne zaman çocuk yapacaksınız?' sorularına maruz kalmış ve 'çocuk istemiyoruz' açıklaması yapmıştı hatırlarsanız.

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Ancak Dilan Telkök, dün akşam herkesten sakladıkları minik sırlarını paylaştı!

Ancak Dilan Telkök, dün akşam herkesten sakladıkları minik sırlarını paylaştı!

Bu yıl bebek geliyor yani.

Minik Hardal'ın yolda olduğunu paylaştıkları fotoğrafları da en az kendileri kadar tatlı.

Minik Hardal'ın yolda olduğunu paylaştıkları fotoğrafları da en az kendileri kadar tatlı.

Hamilelik göbeği bile çıkmış. Dilan Telkök ve Berkay Hardal'a anne baba olmak çok yakışacak gibi duruyor.

Henüz cinsiyetini bilmiyoruz ama sağlıkla kucaklarına alsınlar!

Henüz cinsiyetini bilmiyoruz ama sağlıkla kucaklarına alsınlar!

Sevenleri de bu haberin ardından yakın arkadaşları anne-baba oluyormuşçasına sevindi.

Sevenleri de bu haberin ardından yakın arkadaşları anne-baba oluyormuşçasına sevindi.

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Maşallah demeden geçmeyelim!

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