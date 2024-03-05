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Söylemezsem Olmaz Programında Sunuculuğa Başlayan Hande Sarıoğlu Estetiklerini Tek Tek Açıkladı!

Söylemezsem Olmaz Programında Sunuculuğa Başlayan Hande Sarıoğlu Estetiklerini Tek Tek Açıkladı!

themyscira - Misafir Editör
05.03.2024 - 20:05

Eski spor spikeri Hande Sarıoğlu, bir süredir Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapıyor. Son dönemde ünlülerin estetikleri konuşulmaya başlamışken, ünlü sunucu da kendi estetiklerini tek tek sıraladı.

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Hande Sarıoğlu açıklamaları ve danslarıyla sık sık gündeme gelen bir isim.

Hande Sarıoğlu açıklamaları ve danslarıyla sık sık gündeme gelen bir isim.

Spor spikeri olarak tanıdığımız Sarıoğlu, daha sonra açtığı YouTube hesabında yaptığı paylaşımlar ve konuşmalarla gündem olmayı sürdürüyordu.

Spor spikeri olarak tanıdığımız Sarıoğlu, daha sonra açtığı YouTube hesabında yaptığı paylaşımlar ve konuşmalarla gündem olmayı sürdürüyordu.

Yeni sezonda kariyerine bambaşka bir yön vererek Söylemezsem Olmaz programında sunucu oldu ve magazin haberlerini yorumlamaya başladı.

Yeni sezonda kariyerine bambaşka bir yön vererek Söylemezsem Olmaz programında sunucu oldu ve magazin haberlerini yorumlamaya başladı.

Yonca Evcimik'in estetiklerinin gündem olduğu programda Sarıoğlu yaptırdığı tüm estetikleri tek tek açıkladı!

Yonca Evcimik'in estetiklerinin gündem olduğu programda Sarıoğlu yaptırdığı tüm estetikleri tek tek açıkladı!

"Cildimin güzelliği annemden geliyor" diyen Hande Sarıoğlu, "Dudağımda dolgu var, göğüslerimde yıllar öncesinden işlem var" dedi.

"Cildimin güzelliği annemden geliyor" diyen Hande Sarıoğlu, "Dudağımda dolgu var, göğüslerimde yıllar öncesinden işlem var" dedi.
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Kalçasının olup belinin ince olmasından ötürü proporsiyon olarak düzgün durması için göğüslerini söyleyen Sarıoğlu, Arto'nun "göğüsler neden bozulmaz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Kalçasının olup belinin ince olmasından ötürü proporsiyon olarak düzgün durması için göğüslerini söyleyen Sarıoğlu, Arto'nun "göğüsler neden bozulmaz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

'İyi bakarsan. Kullanılmazsa çok. Evde de mesela biz hemen darlanıyoruz sütyen kullandığımız için. Sütyen kullanmak gerekir. Çok kullandırmayacaksın'

Ancak ünlü spiker ve sunucu yüzündeki diğer işlemlerden ve burun estetiğinden söz etmedi.

Ancak ünlü spiker ve sunucu yüzündeki diğer işlemlerden ve burun estetiğinden söz etmedi.

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