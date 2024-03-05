Katılacak mı? Eski Yarışmacı Tuğçe Melis Demir'den Survivor Açıklaması!
Katılacak mı? Eski Yarışmacı Tuğçe Melis Demir'den Survivor Açıklaması!
2017 yılında Survivor'da fırtınalar estiren Tuğçe Melis Demir, takipçisinin sorduğu Survivor sorusuna yanıt verdi. Yarışmayı değerlendiren Demir, Survivor kararını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu yıl, diğer sezonlara göre bambaşka bir Survivor izliyoruz. Survivor, tarihinde ilk kez SMS'siz olarak karşımıza çıktı. All Star yarışmacılarının yer aldığı programda bu nedenle ilginç, şaşırtan anlara şahit oluyoruz.
Yarışma sırasında da birçok eski yarışmacı Survivor'a dahil olarak dengeleri değiştirdi. Batuhan, Sema, Avatar Atakan, Hilmicem gibi isimlerle yarışmaya dahil oldu.
Hal böyle olunca bazı yarışmacıların fanları da sevdikleri isimleri Survivor'da görmek istedi. O isimlerden biri de 2017'de Survivor'a katılan Tuğçe Melis Demir oldu.
Demir, "Keşke bu sezon Survivor'da olsan" yorumunu yapan bir takipçisine yanıt verdi.
Sevilen yarışmacı, “Gerçekten ‘olsamıydım’ diye baktım ama o kadar stresli gözüküyor ki izlerken bile psikolojim kaldırmadı. O yüzden oradaki insanlara bol şans diliyorum.” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda