25 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
25 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Oyunculuk ve mankenlik yapan ve aynı zamanda "Türk sokak stili yıldızı" olarak anılan Ece Sükan, Paris Moda Haftasına biribirinden şık kombinleriyle katıldı.
2. Buket Aydın ve Şahan Gökbakar arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a laf söyleyemen Buket Aydın, ünlü komedyenin eşine skandal sözler söyleyince ortalık daha da karıştı. Olayın büyüdüğü anlarda bir yorum da Seda Akgül'den geldi. Akgül'ün bomba gibi açıklamaları suları yeniden hareketlendirdi!
3. Eşsiz tasarımların ve lüks markaların defilede boy gösterdiği, Paris’te düzenlenen Moda Haftası'nda birbirinden ünlü isimler yer aldı. Bu isimlerden Jennifer Lopez güzelliğiyle göz kamaştıranlar arasındaydı.
4. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla cezaevinde yatan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ilk mahkemesi bugün görüldü. Dilan Polat'ın yakın arkadaşı sosyal medyadan paylaşım yaptı. Polat dosyasında hiç kimsenin tahliye olmadığını açıkladı.
5. 'North West en çok babası Kanye West'e benziyor?' diyenlerin kafasını karıştıran türden bir TikTok paylaşan, Kim Kardashian'ın en büyük kızı North, senden benden kaliteli yaşıyor hayatını. 'Son zamanlarda hayat' başlıklı paylaştığı TikTok fotoğraf galerisinde paylaştığı anlar imrendirdi.
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6. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, son görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı. Ünlü sanatçı estetik iddialarını ve değişiminin sebebini açıkladı.
7. İbrahim Selim İle Bu Gece'nin yeni konuğu Kaan Yıldırım oldu. Ünlü oyuncunun katıldığı bölüme dair komik bir kesit sosyal medya üzerinden paylaşılırken dönemin en popüler kavramlarından ghostlamak konusunda Kaan Yıldırım'ın master olduğunu öğrenmek kahkaha attırdı.
8. One Direction grubuyla tanıdığımız, sonrasında diğer grup üyeleri gibi kariyerine yalnız devam eden şarkıcı Liam Payne yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarına duyurdu.
9. Geçtiğimiz günlerde yıllar önce yaptığı kürk karşıtı bir reklamın ardından kayak tatilinde kürkle kameralara yakalanan Khloe Kardashian bu sefer de bikinisinin üstüne aynı kürkü giyip poz vererek eleştirileri umursamadı.
10. Paris Moda Haftası'nda boy gösterip hepimizi güzelliğiyle kalbimizden vurduktan sonra Fransa First Lady'si ile görüşen Rihanna'nın kombini "işte bu olmadı" dedirtti.
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11. 2023 yılının başlarında aşk iddiaları çıkan Kendall Jenner ve Bad Bunny çifti geçtiğimiz yıl sonunda ayrılık haberiyle sarsılmıştı. Çift geçtiğimiz gün birlikte görüntülendi.
12. Barış Manço'nun ölümünün ardından eşi ve çocukları 'The Best Of Barış Manço' adlı albümü piyasaya çıkaran Plaksan Plak Sanayii şirketi ve bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişiyi dava etmişti. Yıllar sonra davayla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.
13. Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal doğum gününü eşi Nur Aydın ve kızıyla kutladı. Çekirdek aile olarak mütevazı ve şık bir şekilde doğum gününü kutlayan Uysal Ailesi'nin fotoğraflarına beğeni yağdı.
14. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun en son kürdanla yumurta pişirmesine Mehmet Yalçınkaya'dan cevap gecikmedi.
15. Inter Miami Futbol Kulübünün başkanı, yakışıklı mı yakışıklı David Beckham, geçenlerde paylaştğı bir Instagram hikayesi ile viral oldu. Barselona'da gittiği bir restoranda yediği yemeğin görüntüsü, fiyatı ve Beckham'ın tepkisi şoka uğrattı.
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16. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Instagram üzerinden takipçi sorularına yanıt verdi. Takipçilerinden gelen "Tekrar dünyaya gelsen Yengeç mi yoksa Balık burcu mu olmak istersin?" sorusuna Özpirinçci, espirili bir dille "Hiç doğmasam olur mu?" dedi.
17. Türkiye'nin en gözde oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, şu sıralar çocuklarıyla birlikte kayak tatilinde. Her ne kadar anne babalarından kayak pozları görmeye alışık olsak da bu kez Karan Özçivit'ten bir kayak pozu geldi.
18. Güzel model Rosie Huntington dün gece Paris'te düzenlenen ünlü bir markanın defilesine katıldı. Ünlü isim karın kaslarıyla ilgi odağı oldu.
19. İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses geçtiğimiz günlerde heyecanla bekledikleri ikizlerini kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne-baba, İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini verdikleri oğullarıyla ilk pozlarını da paylaşmıştı. İbrahim Tatlıses ise yaptığı son dakika paylaşımında ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyerek dua istedi!
20. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galası, geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Filmin galasına katılmayan Melisa Aslı Pamuk, Paris'te bir defileye katıldığı anları paylaştı. İsmail Hacıoğlu'nun bu konu hakkındaki açıklamaları üzerine Pamuk'tan da bir açıklama beklerken, kendisinden yepyeni Paris pozları geldi.
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21. Yılmaz Erdoğan'ın daha fragmanları yayınlanmasına rağmen ortalığı kasıp kavuran dizisi İnci Taneleri bu akşam yayın hayatına başlıyor. Herkes büyük bir sabırsızlıkla Hazar Ergüçlü'nün dans sahnelerini beklerken, sosyal medyada artık bu konudan gına geldi yorumlarını görebiliyoruz. Kimsenin kayıtsız kalamadığı Dilber dansına bu kez Gülşen de dahil oldu.
22. NTV'de hafta içi her gün Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına katılan Yalı Çapkını'nın Şefika'sı usta oyuncu Hülya Duyar, Hande Erçel ve Meryem Uzerli'yi nasıl keşfettiğini anlattı.
23. Kendisini taklit eden Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'yı skandal sözlerle hedef alan Buket Aydın'a canlı yayında "Gel Konuşalım" sunucusu Jess Molho müdahale etti ve sesini yayından aldı.
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