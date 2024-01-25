Son Haliyle Herkesi Şaşırtan Umut Akyürek Yüzündeki Değişimin Sebebini Böyle Açıkladı
Son Haliyle Herkesi Şaşırtan Umut Akyürek Yüzündeki Değişimin Sebebini Böyle Açıkladı
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, son görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı. Ünlü sanatçı estetik iddialarını ve değişiminin sebebini böyle açıkladı 👇
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Umut Akyürek, güzelliği ile dikkat çeken Türk Sanat Müziği sanatçısı bildiğiniz gibi. Kendisinin Angelina Jolie'ye olan benzerliği ise malumunuz.
Ünlü sanatçı geçtiğimiz gün "alın daraltma" operasyonu geçirdiğini takipçileriyle böyle paylaşmıştı.
Ancak Umut Ayürek'in bir özel çekim için paylaştığı bir video ise tartışamlara sebep oldu. Sosyal medya kullanıcıları sanatçın için estetiğin dozunu kaçırdığı yorumlarını yaptı.
Bu iddialar çoğalınca Umut Akyürek'ten bugün bir açıklama geldi: "Sadece bir fotoğraf çekimi, farklı bir makyaj, yeni bir çalışma..."
Sizce Umut Akyürek'in bu değişimi farklı bir makyaj sebebiyle mi yoksa estetik sonucu mu?
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