Kardashian Ailesinin Haylazı North West Paylaştığı TikTok'la 'Doğduğun Ev Kaderinmiş' Dedirtti

'North West en çok babası Kanye West'e benziyor?' diyenlerin kafasını karıştıran türden bir TikTok paylaşan, Kim Kardashian'ın en büyük kızı North, senden benden kaliteli yaşıyor hayatını. 'Son zamanlarda hayat' başlıklı paylaştığı TikTok fotoğraf galerisinde paylaştığı anlar imrendirdi... Gelin bakalım North West'in son zamanlarda nasıl bir hayatı var...