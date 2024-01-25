Kardashian Ailesinin Haylazı North West Paylaştığı TikTok'la 'Doğduğun Ev Kaderinmiş' Dedirtti
Kardashian Ailesinin Haylazı North West Paylaştığı TikTok'la 'Doğduğun Ev Kaderinmiş' Dedirtti
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
'North West en çok babası Kanye West'e benziyor?' diyenlerin kafasını karıştıran türden bir TikTok paylaşan, Kim Kardashian'ın en büyük kızı North, senden benden kaliteli yaşıyor hayatını. 'Son zamanlarda hayat' başlıklı paylaştığı TikTok fotoğraf galerisinde paylaştığı anlar imrendirdi... Gelin bakalım North West'in son zamanlarda nasıl bir hayatı var...
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Daha yeni geçtiğimiz hafta babası Kanye gibi dişlerini pırlantalarla kaplatmıştı moda ikonu North West...👇
Ve birkaç gün önce yine TikTok'ta paylaştığı bir fotoğraf galerisinde annesi Kim Kardashian'ın makyajsız fotoğrafını paylaşmıştı...👇
Kelimenin tam anlamıyla yerinde durmayan bir yaramaz kendisi. Bu sefer bir yaramazlığı yok ama gerçekten de çoğumuzun imreneceği türden bir hayatı var North kızımızın. İşte paylaştığı tatlış anlar...
İlk fotoğrafta dediği gibi lüks bir 'cilt bakımı' yaptıran kızımız North annesinin yolundan gidiyor. Ne de olsa Kim Kardashian denince akla gelen şeylerden birisi 'lüks spa seansları'. Maskeler, siyah nokta küçülten kremler, buhar makineleri derken biz bile mayıştık be North.
Sonrasında 6 yaşındaki kız kardeşi Chicago'nun görüntüleri ilişti gözümüze. Kırmızı 'Supreme' şapkasıyla tarzını ablası North'dan almış baksanızaaa.
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'İkizler' olarak da not düşmüş North. Abla kardeş gerçekten de çok şirin değiller mi?😍 Yandaki fotoğrafta da North'un arkadaşı aralarına katılmış. Fotoğraflar tarz kokuyo resmen.
Bir pijama partisi mi yapıyorlar yoksaaa?
Hop diye ertesi güne geçtik. Görünüşe bakılırsa bol eğlenceli bir pijama partisi yapılmış.🥳 Bu partinin üstüne de zaten bir 'Disneyland' turu yakışırdı.
Şaşkın suratlar, oyuncaklar, rollercoaster'lar, şekerlemeler ALLAHIMMM. North'cum, bize de bir güzellik yap bizi de bi' gezdir gözünü seveyim ya.
Sualtı yolculuğundan orman gezisine kadar her yeri gezmişler arkadaşıyla. Ne kadar eğlenmiş baksanıza suratına🥰
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Fenasın North😎
Suratlarındaki gülümsemeden de anlayacağınız üzere yorucu bir 'Disneyland' date'inin üzerine doyurucu bir yemek yenmiş.
Ve o gün de North'un üzerinde 'Minnie Mouse' figürleri olan elbise pijamasını giydiği tatlış bir selfie ile sonlanmış.
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