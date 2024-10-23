23 Ekim Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
23 Ekim Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 23 Ekim Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 şehit 14 yaralı olduğunu duyurdu. Biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 4 şehit olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın yaptığı son açıklamaya göre saldırıda şehit olanların sayısı 5'e yükseldi.
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi’ne bu akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda şehit düşenlerin olduğunu duyurdu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ise yaşanan terör saldırısını tepki gösterdi.
Başkent Ankara’da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısının ardından CHP, olağanüstü toplanma kararı aldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası İsrail'i hedef aldı.
TUSAŞ'a yapılan terör saldırılarının ardından yayın yasağı gelmişti. Saldırıların ardından Instagram, TikTok ve Twitter gibi sosyal medya araçlarına erişim kısıtlandı.
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Ankara’da bulunan TUSAŞ fabrikasına düzenlenen terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan cephanelerin çokluğu ise dikkat çekti..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a gitmişti. Erdoğan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin mesajı buradan verdi
TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yayın yasağının getirildiğini duyurdu. Ardından sosyal medya kullanıcılarına bir uyarı yaptı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısı hakkında X hesabından paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirten Rutte, "NATO, Türkiye'nin yanında" mesajı verdi.
Ülkemiz yine acı bir olayla sarsıldı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Şehit ve yaralıların olduğu saldırıda, tesiste rehinelerin olduğu da öğrenildi.
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Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırılarının ardından basın kuruluşlarına yayın yasağı getirildi. Yayın yasağının hemen ardından BTK tarafından Twitter(X), Instagram, YouTube, TikTok gibi mecralara da bant daraltması uygulandığı kaydedildi. Sosyal medyaya ulaşabilenler bir Türkiye klasiği haline gelen bu duruma tepkisiz kalmadı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da düzenlenen saldırı sonrasında Twitter’dan açıklamada bulundu. Bahçeli, şehitlere başsağlığı diledi ve saldırıların milli birliğimize zarar veremeyeceğini söyledi.
Bugün ülkemiz hain bir terör saldırı ile sarsıldı. 4 şehidimizin ve yaralıların olduğu saldırıda, bazı vatandaşlarımızda rehin alındı. Saldırının ardından hem ülkemizden hem de dünyadan pek çok siyasi isim saldırı hakkında açıklama yaptı.
Ülkenin gündemine bomba gibi oturan TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına megastar Tarkan'dan tepki geldi.
Bugün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine düzenlenen terör saldırısında 4 şehidimiz ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Aynı zamanda tesiste rehinelerin de bulunduğu öğrenilmiş, bu sırada olayla ilgili yayın yasağı gelmişti. Herkesin merakla beklediği bu konuda Gazeteci Mehmet Akif Ersoy açıklama yaptı.
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Ankara TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından sığınakta kalan çalışanlar tahliye edilmeye başladı. Kameralara konuşan bir görevlinin kısa ama net sözleri ise gündem oldu.
Ankara'da düzenlenen TUSAŞ terör saldırısı sonrası 23 Ekim Çarşamba yayınlanacak dizilerden ortak karar çıktı. Dizilerin yeni bölümleri bu akşam yayınlanmayacak.
TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medyada tüm kesintilere rağmen tepkiler büyümeye devam ederken, Oğuzhan Uğur'dan Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklamasını hatırlattığı bir paylaşım geldi.
Ankara’da bu akşam saatlerinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 kişinin şehit olduğu saldırıda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğin açıklamıştı. Görüntülerde, saldırganların olay yerine ticari taksi ile geldiği görülüyordu. Teröristlerin, aracı gasbettiği öğrenildi. Habertürk’ten Fevzi Çakır, taksicinin saldırganlar tarafından öldürdülüğün iddia etti. İhlas Haber Ajansı ise taksicinin akıbetinin bilinmediğini paylaştı. Anadolu Ajansı, taksici Murat Arslan'ın teröristler tarafından öldürüldüğünü duyurdu.
Türkiye bugün hain bir terör saldırısı ile sarsıldı. Ankara, Kahramankazan'daki TUSAŞ'a düzenlenen saldırıda 4 kişi şehit oldu, 3'ü ağır olmak üzere 14 de yaralı var. Saldırıya dair, farklı ülkeler de dahil pek çok siyasi isimden açıklama geldi.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da düzenlenen terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK’yı işaret etti. Güler, “Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar.” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Saldırıyı büyük ihtimal PKK yaptı" açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz saatlerde TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı ülkemin gündemini derinden sarstı. Birçok ünlü isim, 5 şehidimiz 22 de yaralımızın olduğu saldırıya erişim engelini aşarak tepki gösterdi.
Ankara’da bu akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Saldırganlar olay yerinde etkisiz hale getirilirken, iki teröristin saldırdan önceki görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a gerçekleşen terör saldırısının ardından beş kişi şehit olmuş ve ülke gündemi sarsılmıştı. Ünlü isimler bu saldırıyı kınarken oyuncu Defne Samyeli de olaya tepkisini gösterdi.
Ankara’da bu akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu. T24’te yer alan habere göre, şehit olanlardan biri TUSAŞ fabrikasında makine başmühendisi Zahide Güçlü. Şehit olan Güçlü’nün, evlilik yıldönümü nedeniyle eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye indiği sırada saldırganların hedefi olduğu öğrenildi.
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Ankara’da akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit düştü, 22 vatandaşımız ise yaralandı. Anadolu Ajansı, saldırıda şehit düşenlerin kimliklerini açıkladı.
Ankara'da gerçekleşen saldırının ardından bir kez daha terör gerçeğiyle yüzleştik. 5 kişinin şehit olduğu saldırıda 22 kişinin de yaralandığı bilgisi hepimizi derinden sarstı. Pek çok ünlü ismin teröre lanet yağdırdığı bu acı günde tepkisini esirgemeyen isimlerden biri de Esra Erol'du.
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