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CHP TUSAŞ Patlamasının Ardından Olağanüstü Toplanıyor

CHP TUSAŞ Patlamasının Ardından Olağanüstü Toplanıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.10.2024 - 17:54

Başkent Ankara’da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısının ardından CHP, olağanüstü toplanma kararı aldı.

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Ankara Kahramankazan’da bulunan TUSAŞ’a terör saldırısı düzenlendi.

Ankara Kahramankazan’da bulunan TUSAŞ’a terör saldırısı düzenlendi.

Patlamanın ardından Diyarbakır’da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) olağanüstü toplama kararı aldı.

Patlamanın ardından Diyarbakır’da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) olağanüstü toplama kararı aldı.

Terör saldırısının ardından Özel, Diyarbakır’da MYK üyeleri ve kurmaylarıyla bir araya gelecek.

Terör saldırısının ardından Özel, Diyarbakır’da MYK üyeleri ve kurmaylarıyla bir araya gelecek.

Özel başkanlığında gerçekleşecek toplantıda terör saldırısına dair son gelişmeler ele alınacak.

Özel başkanlığında gerçekleşecek toplantıda terör saldırısına dair son gelişmeler ele alınacak.

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Da_Dude

Çay ve kek dışında toplaşmanızın bir anlamı kalmadığını maalesef geçen gün öğrendik ''hüdaverdi''... Yeminle toprak eşeleyerek ekosisteme katkısı olan tavuğ... Devamını Gör

Ataerkil bey

kesin içlerinden birinin doğum günü sürpriz parti düzenledi özgür abim memleket hariç her şeyi düşünüyor kral

Cemre Tekes

memleketin yüz karasısınız. gelen gideni aratır diye boşa demiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun günahına girmişiz.