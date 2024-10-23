CHP TUSAŞ Patlamasının Ardından Olağanüstü Toplanıyor
CHP TUSAŞ Patlamasının Ardından Olağanüstü Toplanıyor
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Ankara Kahramankazan’da bulunan TUSAŞ’a terör saldırısı düzenlendi.
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Patlamanın ardından Diyarbakır’da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) olağanüstü toplama kararı aldı.
Terör saldırısının ardından Özel, Diyarbakır’da MYK üyeleri ve kurmaylarıyla bir araya gelecek.
Özel başkanlığında gerçekleşecek toplantıda terör saldırısına dair son gelişmeler ele alınacak.
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Çay ve kek dışında toplaşmanızın bir anlamı kalmadığını maalesef geçen gün öğrendik ''hüdaverdi''... Yeminle toprak eşeleyerek ekosisteme katkısı olan tavuğ... Devamını Gör
kesin içlerinden birinin doğum günü sürpriz parti düzenledi özgür abim memleket hariç her şeyi düşünüyor kral
memleketin yüz karasısınız. gelen gideni aratır diye boşa demiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun günahına girmişiz.