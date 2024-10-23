Ankara'daki Terör Eylemi Nedeniyle İnternetin Yavaşlatılması Tepki Çekti

Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırılarının ardından basın kuruluşlarına yayın yasağı getirildi. Yayın yasağının hemen ardından BTK tarafından Twitter(X), Instagram, YouTube, TikTok gibi mecralara da bant daraltması uygulandığı kaydedildi. Sosyal medyaya ulaşabilenler bir Türkiye klasiği haline gelen bu duruma tepkisiz kalmadı.