Ankara'daki Terör Eylemi Nedeniyle İnternetin Yavaşlatılması Tepki Çekti
Ankara'daki Terör Eylemi Nedeniyle İnternetin Yavaşlatılması Tepki Çekti
Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırılarının ardından basın kuruluşlarına yayın yasağı getirildi. Yayın yasağının hemen ardından BTK tarafından Twitter(X), Instagram, YouTube, TikTok gibi mecralara da bant daraltması uygulandığı kaydedildi. Sosyal medyaya ulaşabilenler bir Türkiye klasiği haline gelen bu duruma tepkisiz kalmadı.
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NetBlocks da erişim kısıtlamasını doğruladı.
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Tepkiler şöyle;
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Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da tepkilerin odağındaydı.
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