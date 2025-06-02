2 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran'da düzenlemeyi planladığı "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı" kapsamında yapılacak Aleyna Tilki konserini iptal etti.
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Havaların iyice ısınmasıyla birlikte Bodrum’da ünlüler sezonu açtı.
Bir motor sürücüsü trafikte ilerlerken bir kazaya şahit oldu ve o anlar anbean kask kamerasına yansıdı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürü Korgeneral Muhammed el-Bassami, Mekke'de basın toplantısı düzenledi.
Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yıldız golcüye Suudi Arabistan’dan cazip teklifler olduğu konuşuluyor.
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Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarından biri olan Uğur Balkuv Triko, konkordato ilan etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, 30 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.
Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kurban Bayramı öncesi emekli aylıkları için tarih belli oldu.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde uzun zamandır 'Albay Nazım' gizemi sürüyordu.
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Uzak Şehir’in başrolü Ozan Akbaba, hem oyunculuğuyla hem özel hayatıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri.
Kral 6. Muhammed, Fas’ta bu Kurban Bayramı’nda kurban kesilmesini yasakladı.
Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi "Madleen", İtalya'nın Katanya limanından hareket etti.
Sihirli Annem dizisinin film versiyonu olan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz sonunda vizyona girdi.
Bir kadın, eşine hamilelik haberini bir sürpriz yaparak vermek isteyince aklına harika bir fikir geldi.
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Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından tehlike oluşturan bazı ürünleri "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.
Ergin Ataman, Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak önemli bir çıkış yaptı.
Asgari ücret 2025 Ocak ayında yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL’ye yükseltildi.
Hande Baladın, uzun yıllar formasını giydiği Eczacıbaşı’na veda etti.
İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, kül ve lav püskürttüğü belirtildi.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon arasına girdikten sonra ekranlara damga vuracak 'Güven Bana' yarışması başlayacak
Ünlü oyuncu İlker Aksum, İzmir Urla’da trafikte bir yolcu ile tartıştı.
Olympiakos-Panathinaikos serisinde durum dün Olympiakos galibiyeti ile 1-1'e geldi.
İstanbul Arnavutköy’de bulunan bir mezarlıkta cansız olarak bulunan henüz yeni doğmuş bebeğin 20 yaşındaki annesi A.Ç. ile babası S.A gözaltına alındı.
Rusya Ukrayna Savaşı için barış anlaşmaları her seferinde suya düşerken Ukrayna tarafından beklenmedik bir hamle geldi.
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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatını anlatacak ve Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yapacağı Adile filminin hazırlıkları neredeyse tamamlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grevi sürdürüyo
Icardi ile eski eşi Wanda Nara İtalya'da devam eden boşanma davasının ikinci duruşmasında karşı karşıya gelmişti
Haber Global'de yayınlanan "Ferit Ömeroğlu İle Olduğu Gibi" programına konuk olan Tuba Ünsal, babası hakkındaki soru karşısında gözyaşlarına hakim olamad
Ticaret Bakanlığı, Hello Baby isimli markanın çıtçıtlı zıbınlarının ‘boğma’ riski taşıdığı için toplatılmasına karar vermişti.
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Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün’ün ölümü sonrasında işaret ettiği üniversitede araştırma görevlisi olan Ahmet P. görevinden uzaklaştırıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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