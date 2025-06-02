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2 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

2 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2025 - 20:43

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran'da düzenlemeyi planladığı "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı" kapsamında yapılacak Aleyna Tilki konserini iptal etti.

Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran'da düzenlemeyi planladığı "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı" kapsamında yapılacak Aleyna Tilki konserini iptal etti.

İptal sebebiyle üniversiteden yapılan açıklamada 'sadece konser saatinde' yağış olduğundan konserin iptal olduğunu ancak programda başka bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte Bodrum’da ünlüler sezonu açtı.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte Bodrum’da ünlüler sezonu açtı.

Plajlarda, teknelerde ve sahillerde görüntülenen birçok ünlü isim aşklarıyla da dikkat çekmeye başladı. Kızıl Goncalar dizisinin Birgül’ü Sitare Akbaş da bu isimler arasına katıldı. Güzel oyuncu yeni sevgilisiyle birlikte Bodrum’da aşka geldi. Oyuncu Cengiz Orhonlu ile denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, samimi halleriyle dikkat çekti.

Bir motor sürücüsü trafikte ilerlerken bir kazaya şahit oldu ve o anlar anbean kask kamerasına yansıdı.

Bir motor sürücüsü trafikte ilerlerken bir kazaya şahit oldu ve o anlar anbean kask kamerasına yansıdı.

Bir araç hızla ilerlerken önündeki araca çarparak takla atmıştı. Aracı gören herkes yardım için sağ çekip yanlarına doğru koştu. Kapıları açmak istediler ancak açılmadı. Hal böyle olunca bir vatandaş camı kırdı. Ancak aracın içindeki kişiler buna sinirlenerek, “Gerizekalı bunlar, niye kırıyorsun” şeklinde tepkiler verdi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürü Korgeneral Muhammed el-Bassami, Mekke'de basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürü Korgeneral Muhammed el-Bassami, Mekke'de basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 'izinsiz hacca' karşı yürütülen kontroller kapsamında, 75 binden fazla kişinin hac yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle geri gönderildiğini açıkladı.

Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yıldız golcüye Suudi Arabistan’dan cazip teklifler olduğu konuşuluyor.

Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yıldız golcüye Suudi Arabistan’dan cazip teklifler olduğu konuşuluyor.

Galatasaray ise Nijeryalı forveti kadrosuna katmak için ısrarcı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’i ikna etmek adına temaslarını sıklaştırırken, oyuncunun talepleri de netleşmeye başladı. Transferin kaderi, yönetimin bu şartları karşılayıp karşılayamayacağına bağlı olacak.

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Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarından biri olan Uğur Balkuv Triko, konkordato ilan etti.

Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarından biri olan Uğur Balkuv Triko, konkordato ilan etti.

Dünyanın en ünlü giyim markalarına ürün üreten firma iflasın eşiğine geldi. 1986 yılından bu yana hizmet veren Uğur Balkuv Triko, üç fabrikaya sahip.

Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, 30 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.

Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, 30 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.

Kuşadası’nda toprağa verilen Şimal’in cenazesinde duygusal anlar yaşanmıştı. Acılı eşi Necati Arıcı, önce eşinin mezarını duygusal sözlerle paylaşmıştı. Günler sonra, bu kez Şimal’in fotoğrafını kalp emojisiyle yayımladı.

Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kurban Bayramı öncesi emekli aylıkları için tarih belli oldu.

Kurban Bayramı öncesi emekli aylıkları için tarih belli oldu.

Bayramın ilk günü 6 Haziran olurken emekliler ‘Emekli maaşı ne zaman ödenecek?’ sorusunun yanıtını arıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merak edilen sorunun yanıtını verdi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde uzun zamandır 'Albay Nazım' gizemi sürüyordu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde uzun zamandır 'Albay Nazım' gizemi sürüyordu.

Geçtiğimiz günlerde Hazım Körmükçü'nün canlandıracağı haberlerinin yalanlanması sonrası bu karaktere kimin hayat vereceği merak konusuydu.

Geçtiğimiz akşam yayınlanan son bölümle birlikte Atilla Saral'ın canlandırdığı Albay Nazım'ın yüzü ve kim olduğu net şekilde görüldü. Ancak Tolga Sarıtaş'ın şaşırdığı sahneye yazılan senaryo tartışmaların odağı oldu.

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Uzak Şehir’in başrolü Ozan Akbaba, hem oyunculuğuyla hem özel hayatıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri.

Uzak Şehir’in başrolü Ozan Akbaba, hem oyunculuğuyla hem özel hayatıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri.

Dizinin çekimleri nedeniyle bir süredir ailesinden ayrı kalan ünlü oyuncu, artık buna daha fazla dayanamayacağını söyleyerek Mardin’e yerleşme kararı aldı. Geçtiğimiz akşam dizinin sezon finali yemeğinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akbaba, taşınma planını bir kez daha doğruladı. Ardından sosyal medya hesabından eşiyle aşkla dolu bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Kral 6. Muhammed, Fas’ta bu Kurban Bayramı’nda kurban kesilmesini yasakladı.

Kral 6. Muhammed, Fas’ta bu Kurban Bayramı’nda kurban kesilmesini yasakladı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi "Madleen", İtalya'nın Katanya limanından hareket etti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi "Madleen", İtalya'nın Katanya limanından hareket etti.

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

Sihirli Annem dizisinin film versiyonu olan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz sonunda vizyona girdi.

Sihirli Annem dizisinin film versiyonu olan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz sonunda vizyona girdi.

Her detayı ayrı bir gündem olan filmde, hayatını kaybeden Defne Joy Foster da yapay zekayla yapıma dahil edildi. Ortaya çıkan Eda Peri sahnesinin büyük bir kesim tarafından eleştirilmesi sonrası revize edildiği iddia edildi. 

Revize edildiği iddia edilen sahnenin yeni hali de yayınlandı...

Bir kadın, eşine hamilelik haberini bir sürpriz yaparak vermek isteyince aklına harika bir fikir geldi.

Bir kadın, eşine hamilelik haberini bir sürpriz yaparak vermek isteyince aklına harika bir fikir geldi.

Kadının eşiyle birlikte “baba kıyafeti” olarak dalga geçtikleri birkaç parça vardı. Kadın da o parçaları hediye olarak aldı ve eşinin tepkisini kaydetti. Eşi hediyeler karşısında ne olduğuna anlam veremedi ancak son paketi açınca baba olacağını öğrendiği an paha biçilemezdi.

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Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından tehlike oluşturan bazı ürünleri "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından tehlike oluşturan bazı ürünleri "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 6 ürün ‘güvensiz’ olarak sınıflandırıldı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ergin Ataman, Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak önemli bir çıkış yaptı.

Ergin Ataman, Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak önemli bir çıkış yaptı.

Ataman, Olympiakos-Panathinaikos eşleşmesinde Türkiye’ye yönelik hakaretlere sessiz kalmayacaklarını belirtti. 'Türkiye’ye kimse küfredemez' diyen Ataman, sert açıklamalar yapmıştı.

Şimdi de Olympiakos cephesinden cevap geldi.

Asgari ücret 2025 Ocak ayında yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL’ye yükseltildi.

Asgari ücret 2025 Ocak ayında yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL’ye yükseltildi.

Asgari ücretle birlikte kiralar da faturalar da zamlandı; market raflarındaki etiketler de. Asgari ücret giderleri karşılayamazken temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde zam beklentisini değerlendirdi.

Hande Baladın, uzun yıllar formasını giydiği Eczacıbaşı’na veda etti.

Hande Baladın, uzun yıllar formasını giydiği Eczacıbaşı’na veda etti.

Milli voleybolcunun Fenerbahçe’ye transfer olacağı bir süredir konuşuluyordu. Sarı-lacivertli kulüp, Hande’nin transferini özel bir video ile resmen duyurdu.

İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, kül ve lav püskürttüğü belirtildi.

İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, kül ve lav püskürttüğü belirtildi.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon arasına girdikten sonra ekranlara damga vuracak 'Güven Bana' yarışması başlayacak

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon arasına girdikten sonra ekranlara damga vuracak 'Güven Bana' yarışması başlayacak

Müge Anlı merakla beklenen yarışmanın ilk konuklarının, programında kendisine eşlik eden Şevki Hoca veAvukat Rahmi Bey olduğunu açıklamıştı. 

Yayın tarihi henüz belli olmayan 'Güven Bana'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Bilgi yarışmasının ilk bölümünde mücadele edecek olan ünlü isimler de belli oldu.

Ünlü oyuncu İlker Aksum, İzmir Urla’da trafikte bir yolcu ile tartıştı.

Ünlü oyuncu İlker Aksum, İzmir Urla’da trafikte bir yolcu ile tartıştı.

İzGazete'de yer alan habere göre; öfkeden deliye dönen Aksum’u yanındaki eşi Dilay Ekmekçioğlu ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmekte zorlandı. Ağır küfürler eden Aksum’un o anları kameralara yansıdı.

Olympiakos-Panathinaikos serisinde durum dün Olympiakos galibiyeti ile 1-1'e geldi.

Olympiakos-Panathinaikos serisinde durum dün Olympiakos galibiyeti ile 1-1'e geldi.

Ancak maç içinde yaşananların etkisi hala sürüyor. Serinin iptal edilmesi dahi söz konusu durumda. 

Ergin Ataman ise Türkiye'ye edilen küfürler sebebiyle sinirlerine hakim olamadı ve teknik faulle diskalifiye oldu. 

Gün boyu Yunanistan'da olaylar bir türlü durulmadı.

İstanbul Arnavutköy’de bulunan bir mezarlıkta cansız olarak bulunan henüz yeni doğmuş bebeğin 20 yaşındaki annesi A.Ç. ile babası S.A gözaltına alındı.

İstanbul Arnavutköy’de bulunan bir mezarlıkta cansız olarak bulunan henüz yeni doğmuş bebeğin 20 yaşındaki annesi A.Ç. ile babası S.A gözaltına alındı.

Doğumdan sonra 24 saat dolmadan bebeğini hastaneden kaçıran anne ifadesinde neler olduğunu anlattı. Ayrıca annenin hastaneden kaçış anları da kameralar tarafından kaydedildi.

Rusya Ukrayna Savaşı için barış anlaşmaları her seferinde suya düşerken Ukrayna tarafından beklenmedik bir hamle geldi.

Rusya Ukrayna Savaşı için barış anlaşmaları her seferinde suya düşerken Ukrayna tarafından beklenmedik bir hamle geldi.

Ukrayna filmleri aratmayacak bir operasyonla drone saldırısında bulundu ve görece düşük bir maliyetle Rusya'ya ait pek çok stratejik hedefi vurdu. Tabii akıllara Emre Akkaya tarafından savaşın başında atılan taktik paylaşımı geldi.

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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatını anlatacak ve Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yapacağı Adile filminin hazırlıkları neredeyse tamamlandı.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatını anlatacak ve Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yapacağı Adile filminin hazırlıkları neredeyse tamamlandı.

Münir ÖzkulKemal SunalTarık Akan, Ayşen Gruda ve onlar gibi daha pek çok ünlü ismi de izleyeceğimiz filmde şarkıcı Neco karakterine hayat verecek ünlü isim de belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grevi sürdürüyo

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grevi sürdürüyo

Çalışanların haklarını savunmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için toplu olarak iş bırakmaları tartışmalara neden oldu. Peki İzmir’deki grevde son durum ne? Greve kim, ne dedi?

Icardi ile eski eşi Wanda Nara İtalya'da devam eden boşanma davasının ikinci duruşmasında karşı karşıya gelmişti

Icardi ile eski eşi Wanda Nara İtalya'da devam eden boşanma davasının ikinci duruşmasında karşı karşıya gelmişti

Golcü oyuncu, gergin geçtiği aktarılan duruşmanın stresini nişanlısı China Suarez ile tatile çıkarak attı.

Haber Global'de yayınlanan "Ferit Ömeroğlu İle Olduğu Gibi" programına konuk olan Tuba Ünsal, babası hakkındaki soru karşısında gözyaşlarına hakim olamad

Haber Global'de yayınlanan "Ferit Ömeroğlu İle Olduğu Gibi" programına konuk olan Tuba Ünsal, babası hakkındaki soru karşısında gözyaşlarına hakim olamad

2009 yılında babasını kaybeden Tuba Ünsal, hüngür hüngür ağladı.

Ticaret Bakanlığı, Hello Baby isimli markanın çıtçıtlı zıbınlarının ‘boğma’ riski taşıdığı için toplatılmasına karar vermişti.

Ticaret Bakanlığı, Hello Baby isimli markanın çıtçıtlı zıbınlarının ‘boğma’ riski taşıdığı için toplatılmasına karar vermişti.

Firmanın sahibi ebebek, ürünler kullanılmış olsa dahi geri iadesinin yapılacağını açıkladı.

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Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün’ün ölümü sonrasında işaret ettiği üniversitede araştırma görevlisi olan Ahmet P. görevinden uzaklaştırıldı.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün’ün ölümü sonrasında işaret ettiği üniversitede araştırma görevlisi olan Ahmet P. görevinden uzaklaştırıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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