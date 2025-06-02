DEVA Partisi Kurucularından Metin Gürcan'a ‘Casusluk' Suçundan 16 yıl 8 Ay Hapis Cezası
Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, 'Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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DEVA Partisi Kurucularından olan Metin Gürcan, Metin Gürcan’ın Ankara 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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