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DEVA Partisi Kurucularından Metin Gürcan'a ‘Casusluk' Suçundan 16 yıl 8 Ay Hapis Cezası

DEVA Partisi Kurucularından Metin Gürcan'a ‘Casusluk' Suçundan 16 yıl 8 Ay Hapis Cezası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.06.2025 - 11:07 Son Güncelleme: 02.06.2025 - 11:19

Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, 'Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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DEVA Partisi Kurucularından olan Metin Gürcan, Metin Gürcan’ın Ankara 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEVA Partisi Kurucularından olan Metin Gürcan, Metin Gürcan’ın Ankara 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede; Metin Gürcan’ın yabancı misyon temsilcilerine para karşılığı Türkiye’nin Suriye ve Irak’a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği, Türkiye’nin Libya’daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye’nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri, Türkiye’nin geliştirdiği İHA ve SİHA’lara dair bilgiler gibi bir çok hassas konular olduğu yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'casusluk suçu' nedeniyle 2021 yılında başlatılan adli süreç kapsamında Metin Gürcan, ilk olarak 26.11.2021’de İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Emniyet ve savcılık sorgularının ardından 29.11.2021 tarihinde sevk edildiği Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen Metin Gürcan, 23.05.2025 tarihinde görülen duruşmasında TCK 328’inci maddesi kapsamında “Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Zincirleme Biçimde Temin Etme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılarak aynı gün Sincan 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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