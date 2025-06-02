Film Değil Yıldızlar Geçidi: Adile Filminde Ünlü Şarkıcı Neco'yu Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatını anlatacak ve Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yapacağı Adile filminin hazırlıkları neredeyse tamamlandı. Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Ayşen Gruda ve onlar gibi daha pek çok ünlü ismi de izleyeceğimiz filmde şarkıcı Neco karakterine hayat verecek ünlü isim de belli oldu.
Kaynak: Magazin Mahallesi
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Yeşilçam'ın efsanesi Adile Naşit'in hayatı Çağan Irmak'ın yönetmenliğinde sinemaya aktarılıyor.
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Ünlü şarkıcı Neco'ya hayat verecek oyuncu belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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