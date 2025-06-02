Olympiakos-Panathinaikos Maçında "Irkçılık" Krizi Büyüyor... Dün Geceden Beri Tüm Yaşananlar

Ataman yaptığı açıklamada 'İşin en vahim kısmı bu, bu şunu gösteriyor, planlanmış bir tezahürat olarak bunu görüyoruz. Hem başkanımızın kızına karşı yapılan ve bana karşı, ülkemize karşı yapılan tezahüratın bilinçli bir şekilde planlandığını görüyoruz. Benim yaptığım açıklamadan sonra, Olympiakps başkanı, desteklemiyoruz demenin dışında benim tepkime karşı, yabancı bir ülkede çalışan bir koç nasıl böyle bir tepki verir gibi ırkçı bir açıklama da Olympiakos başkanından geldi. Bu işin daha vahim kısmı. Spor bakanlığının bu konuda devreye girmesini bekliyorum.' dedi.