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Olympiakos-Panathinaikos Maçında "Irkçılık" Krizi Büyüyor... Dün Geceden Beri Tüm Yaşananlar

Olympiakos-Panathinaikos Maçında "Irkçılık" Krizi Büyüyor... Dün Geceden Beri Tüm Yaşananlar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.06.2025 - 15:56

Olympiakos-Panathinaikos serisinde durum dün Olympiakos galibiyeti ile 1-1'e geldi. Ancak maç içinde yaşananların etkisi hala sürüyor. Serinin iptal edilmesi dahi söz konusu durumda. 

Ergin Ataman ise Türkiye'ye edilen küfürler sebebiyle sinirlerine hakim olamadı ve teknik faulle diskalifiye oldu. 

Gün boyu Yunanistan'da olaylar bir türlü durulmadı.

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Yunanistan'da Olympiakos-Panathinaikos maçı krize dönüştü.

Yunanistan'da Olympiakos-Panathinaikos maçı krize dönüştü.

Olympiakos evinde Panathinaikos'u 91-83 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Ancak maç önü ve maç sonu yaşananlar serinin üçüncü maçını erteletti. Serinin iptal edilmesi dahi söz konusu durumda. 

Panathinaikos başkanı Giannakopoulos, maç başlamadan salona terk etti. Salona girer girmez ailesine küfredilen başkanı hakemler salondan çıkardı.

"Kimse Türkiye'ye F... you diyemez"

"Kimse Türkiye'ye F... you diyemez"

Ergin Ataman, son periyotta Türkiye aleyhine yapılan tezahüratlar ve küfürler sonrası çılgına döndü. Ataman, 'Bana edebilirsiniz, Panathinaikos'a edebilirsiniz ama kimse Türkiye'ye küfredemez. Benim olduğum yerde böyle bir şey olamaz' dedi.

Ataman'ın açıklamalarını bu haberimizde bulabilirsiniz:

Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına sert sözler

Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına sert sözler

Ergin Ataman, 'Olympiakos taraftarlarının maç başında başkanımız Giannakopoulos'un ailesine yönelik yaptıklarının sporda yeri yok. Bunu yapanlar p*çtir' dedi.

"Ataman tutuklanmalı"

"Ataman tutuklanmalı"

Kulüp sahiplerinden Angelopoulos, Ergin Ataman'ın 'tutuklanması' gerektiğini şu sözlerle söyledi: 'Ataman, Olympiakos taraftarına 'p**' dedi. Kimse Olympiakos taraftarına 'p**' diyemez. Ataman'ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Kulüp olarak şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum. Hem Ataman'ın, hem de Giannakopoulos'un yaptıkları kabul edilemez.'

Ataman için istenen tutuklama haberini de buradan okuyabilirsiniz:

Ergin Ataman yaşananları anlattı.

Ergin Ataman yaşananları anlattı.

Ataman, TRT Spor'a yaptığı açıklamada 'Özellikle maçın başında başkanımıza ailesi ve kızına çok ağır ve ağza alınmayacak küfür ve hakaretler edildi. Başkan da çok sert tepki gösterdi. Sahayı terk etti. Maçın son periyodunda bu sefer Türkiye'ye çok ağır küfürlü tezahürat başlayınca ben buna tepki gösterdim. Hakeme bunu engellemesi gerektiğini, ırkçı bir tezahürat olduğunu söyledim. Aldırış etmedi.' dedi.

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"Her şey planlıydı"

"Her şey planlıydı"

Ataman yaptığı açıklamada 'İşin en vahim kısmı bu, bu şunu gösteriyor, planlanmış bir tezahürat olarak bunu görüyoruz. Hem başkanımızın kızına karşı yapılan ve bana karşı, ülkemize karşı yapılan tezahüratın bilinçli bir şekilde planlandığını görüyoruz. Benim yaptığım açıklamadan sonra, Olympiakps başkanı, desteklemiyoruz demenin dışında benim tepkime karşı, yabancı bir ülkede çalışan bir koç nasıl böyle bir tepki verir gibi ırkçı bir açıklama da Olympiakos başkanından geldi. Bu işin daha vahim kısmı. Spor bakanlığının bu konuda devreye girmesini bekliyorum.' dedi.

Son iddia Olympiakos cephesinden: Giannakopoulos'tan tecavüz tehdidi

Son iddia Olympiakos cephesinden: Giannakopoulos'tan tecavüz tehdidi

Olympiakos Genel Müdürü Nikos Lepeniotis, mikrofonlara 'Dimitris Giannakopoulos, bana 'Angelopoulos'a söyle, kızına onun gözleri önünde tecavüz edeceğim' dedi' şeklinde açıklama yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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