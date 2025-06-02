Olympiakos-Panathinaikos Maçında "Irkçılık" Krizi Büyüyor... Dün Geceden Beri Tüm Yaşananlar
Olympiakos-Panathinaikos serisinde durum dün Olympiakos galibiyeti ile 1-1'e geldi. Ancak maç içinde yaşananların etkisi hala sürüyor. Serinin iptal edilmesi dahi söz konusu durumda.
Ergin Ataman ise Türkiye'ye edilen küfürler sebebiyle sinirlerine hakim olamadı ve teknik faulle diskalifiye oldu.
Gün boyu Yunanistan'da olaylar bir türlü durulmadı.
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Yunanistan'da Olympiakos-Panathinaikos maçı krize dönüştü.
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"Kimse Türkiye'ye F... you diyemez"
Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına sert sözler
"Ataman tutuklanmalı"
Ergin Ataman yaşananları anlattı.
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"Her şey planlıydı"
Son iddia Olympiakos cephesinden: Giannakopoulos'tan tecavüz tehdidi
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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