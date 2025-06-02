Fenerbahçe Voleybol, Hande Baladın Transferini Videolu Paylaşımla Duyurdu

Hande Baladın, uzun yıllar formasını giydiği Eczacıbaşı’na veda etti. Milli voleybolcunun Fenerbahçe’ye transfer olacağı bir süredir konuşuluyordu. Sarı-lacivertli kulüp, Hande’nin transferini özel bir video ile resmen duyurdu.