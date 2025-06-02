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Fenerbahçe Voleybol, Hande Baladın Transferini Videolu Paylaşımla Duyurdu

Fenerbahçe Voleybol, Hande Baladın Transferini Videolu Paylaşımla Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.06.2025 - 14:41

Hande Baladın, uzun yıllar formasını giydiği Eczacıbaşı’na veda etti. Milli voleybolcunun Fenerbahçe’ye transfer olacağı bir süredir konuşuluyordu. Sarı-lacivertli kulüp, Hande’nin transferini özel bir video ile resmen duyurdu.

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Hande Baladın'ın beklenen transferi gerçekleşti.

Hande Baladın'ın beklenen transferi gerçekleşti.

Fenerbahçe Medicana, Hande Baladın’ın transferini resmi olarak açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, milli voleybolcuya özel bir paylaşım yaparak transferi sosyal medyada duyurdu. Yapılan açıklamada, “Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın” sözlerine yer verildi.

Hande Baladın'ın transfer videosunun yapay zeka ile yapılması taraftarları da ikiye böldü

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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