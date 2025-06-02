Fenerbahçe Voleybol, Hande Baladın Transferini Videolu Paylaşımla Duyurdu
Hande Baladın, uzun yıllar formasını giydiği Eczacıbaşı’na veda etti. Milli voleybolcunun Fenerbahçe’ye transfer olacağı bir süredir konuşuluyordu. Sarı-lacivertli kulüp, Hande’nin transferini özel bir video ile resmen duyurdu.
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Hande Baladın'ın beklenen transferi gerçekleşti.
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Hande Baladın'ın transfer videosunun yapay zeka ile yapılması taraftarları da ikiye böldü
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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