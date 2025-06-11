11 Haziran Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Fenerbahçe camiasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.
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İstanbul'da 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, korku ve paniği giderek artırdı. Uzmanlar büyüklüğü 7.5'e varan beklenen büyük deprem konusunda ikiye ayrıldı. Bazı profesörler İstanbul'da 30 yıl içinde büyük deprem olacağını söylerken bazı profesörler ise 23 Nisan'daki depremin ardından büyük deprem olmayacağını ileri sürdü.
Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü, başta Manisa halkı olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu. Ölümünün ardından Zeyrek'in icraatleri ve Manisa halkıyla olan samimi bağı sosyal medyada paylaşıldı. Herkes tarafından oldukça sevilen ve hakkında tek bir kötü yorum duymadığımız Zeyrek'in cenazesine binlerce insan katıldı ve başkanlarını gözyaşları ile uğurladı.
Suriye Turizm Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir yasak kararı geldi. NTV'nin haberine göre, kadınlar ve erkeklerin plajlarda uyması gereken kıyafet yönergelerini duyurdu.
Nur Viral'in Beyaz TV'de yayınlanan programına Oytun Erbaş konuk oldu.
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2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne hazırlık kapmasında ABD'ye giden A Milli Futbol Takımımız, ABD'yi 2-1'lik skorla geçmesinin ardından buradaki ikinci ve son maçında Meksika'ya 1-0 yenildi.
Güzelliğiyle, oyunculuğuyla ve her daim olay olan tarzıyla magazin dünyasının radarından asla düşmeyen Afra Saraçoğlu, bu kez de saç modeliyle sosyal medyayı karıştırdı! “Yalı Çapkını” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son çekiminde tercih edilen saç stiliyle bambaşka bir görünüme büründü.
Yeni sezonda kadrosunu nasıl şekillendireceği merak edilen Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Anderson Talisca, ülkesi basınına yaptığı açıklamayla sosyal medyada taraftarının tepkisini çekti.
19 Mart’tan bu yana cezaevinde olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığıyla yeni bir paylaşım yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Tarihin en büyük sınır dışı operasyonunu" başlattı.
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Sezonu Bodrum'da sevgilisiyle açan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.
Genç yaşta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün kalabalık bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Bir süredir yeme bozukluğu ile mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde neredeyse ölümden döndü.
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde müthiş bir sezon finali yaptı. Cihan'ın Alya'yı öperek aşkını ilan ettiği bölüm, yeni sezonu bekleyen seyirciyi sabırsızlandırırken Ay Yapım, YouTube hesabından Uzak Şehir'in kamera arkası görüntülerini yayınladı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk'ın arası geçtiğimiz günlerde açıldı. ABD seçimlerinde ayrılmaz ikili haline gelen Trump ve Musk'ın sosyal medya üzerinden atışması, tüm dünyanın dikkatini çekti.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Çalışanları ihtiyaç fazlası ise azaltmaya çalıştığımız doğru. Ama böyle bir toplu işten çıkarma gibi bir durum yok" demesi sonrası toplu işten çıkarmalar başladı.
Babasıyla birlikte Azerbaycan Bakü’de sahne almaya hazırlanan Su El Roman, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Babasının kariyer adımlarını takip eden Su El Roman birlikte şarkı söylemek için hazırlanırken çektiği videoyu paylaştı.
En son Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü üzerinden çirkinleşen Yeni Akit, tüm kesimden tepki görmeye devam ediyor.
Bir sihirbaz düşünün, yaptığı gösteriyle Atatürk’ü bile ayağa kaldırıyor. Seyirciler gösteriden çıkarken hala ne olduğunu çözmeye çalışıyor.
Bahşiş verme geleneği, dünya genelinde farklı şekillerde karşımıza çıkar. Kimi ülkelerde hizmet sektöründe çalışan kişilere ekstra ödeme yapmak adettendir. Kimi yerlerde ise bu durum tamamen kişinin takdirine bırakılmıştır. Bahşiş, genellikle hizmetin kalitesine veya müşterinin memnuniyetine bağlı olarak belirlenir.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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