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11 Haziran Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

11 Haziran Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.06.2025 - 20:26

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Fenerbahçe camiasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe camiasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Ayrılığı bizzat duyuran Ilıcalı, kamuoyuyla duygusal bir açıklama paylaştı.

İstanbul'da 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, korku ve paniği giderek artırdı. Uzmanlar büyüklüğü 7.5'e varan beklenen büyük deprem konusunda ikiye ayrıldı. Bazı profesörler İstanbul'da 30 yıl içinde büyük deprem olacağını söylerken bazı profesörler ise 23 Nisan'daki depremin ardından büyük deprem olmayacağını ileri sürdü.

İstanbul'da 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, korku ve paniği giderek artırdı. Uzmanlar büyüklüğü 7.5'e varan beklenen büyük deprem konusunda ikiye ayrıldı. Bazı profesörler İstanbul'da 30 yıl içinde büyük deprem olacağını söylerken bazı profesörler ise 23 Nisan'daki depremin ardından büyük deprem olmayacağını ileri sürdü.

Vatandaşın için deprem konusunda rahatlamazken çarpık kentleşme denilince akla gelen ilk kent olan İstanbul'da güvenli konut arayışı yükseldi. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre İstanbul'da zemini sağlam 7 ilçeye talep artınca kiralar fırladı.

Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü, başta Manisa halkı olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu. Ölümünün ardından Zeyrek'in icraatleri ve Manisa halkıyla olan samimi bağı sosyal medyada paylaşıldı. Herkes tarafından oldukça sevilen ve hakkında tek bir kötü yorum duymadığımız Zeyrek'in cenazesine binlerce insan katıldı ve başkanlarını gözyaşları ile uğurladı.

Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü, başta Manisa halkı olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu. Ölümünün ardından Zeyrek'in icraatleri ve Manisa halkıyla olan samimi bağı sosyal medyada paylaşıldı. Herkes tarafından oldukça sevilen ve hakkında tek bir kötü yorum duymadığımız Zeyrek'in cenazesine binlerce insan katıldı ve başkanlarını gözyaşları ile uğurladı.

Cüneyt Özdemir de Youtube kanalındaki programında Ferdi Zeyrek hakkında konuştu. Yaptığı onca icraate ve bu kadar sevilmesine rağmen neden ismini daha sık duymadığımızı soran Özdemir, genç siyasetçilere olan bakış açısı hakkında konuştu.

Suriye Turizm Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir yasak kararı geldi. NTV'nin haberine göre, kadınlar ve erkeklerin plajlarda uyması gereken kıyafet yönergelerini duyurdu.

Suriye Turizm Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir yasak kararı geldi. NTV'nin haberine göre, kadınlar ve erkeklerin plajlarda uyması gereken kıyafet yönergelerini duyurdu.

Buna göre, kadınlara halk plajlarında haşema zorunluluğu getirildi. Dört yıldızlı otellerde ise Batı tarzı mayo serbest bırakılırken, erkeklere de tişört zorunluluğu geldi.

Nur Viral'in Beyaz TV'de yayınlanan programına Oytun Erbaş konuk oldu.

Nur Viral'in Beyaz TV'de yayınlanan programına Oytun Erbaş konuk oldu.

Erbaş, bir erkeğin cinsellik yaşayıp yaşamadığının gözünden anlaşılacağını iddia edip bu konuyu deşince Nur Viral neye uğradığını şaşırdı.

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2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne hazırlık kapmasında ABD'ye giden A Milli Futbol Takımımız, ABD'yi 2-1'lik skorla geçmesinin ardından buradaki ikinci ve son maçında Meksika'ya 1-0 yenildi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne hazırlık kapmasında ABD'ye giden A Milli Futbol Takımımız, ABD'yi 2-1'lik skorla geçmesinin ardından buradaki ikinci ve son maçında Meksika'ya 1-0 yenildi.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekibimizin, yurt dışı kampı noktalandı.

Güzelliğiyle, oyunculuğuyla ve her daim olay olan tarzıyla magazin dünyasının radarından asla düşmeyen Afra Saraçoğlu, bu kez de saç modeliyle sosyal medyayı karıştırdı! “Yalı Çapkını” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son çekiminde tercih edilen saç stiliyle bambaşka bir görünüme büründü.

Güzelliğiyle, oyunculuğuyla ve her daim olay olan tarzıyla magazin dünyasının radarından asla düşmeyen Afra Saraçoğlu, bu kez de saç modeliyle sosyal medyayı karıştırdı! “Yalı Çapkını” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son çekiminde tercih edilen saç stiliyle bambaşka bir görünüme büründü.

Afra Saraçoğlu'nun Prenses Diana'ya benzediğini söyleyen kullanıcının ardından X'te goyogoy tufanı esti!

Yeni sezonda kadrosunu nasıl şekillendireceği merak edilen Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Anderson Talisca, ülkesi basınına yaptığı açıklamayla sosyal medyada taraftarının tepkisini çekti.

Yeni sezonda kadrosunu nasıl şekillendireceği merak edilen Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Anderson Talisca, ülkesi basınına yaptığı açıklamayla sosyal medyada taraftarının tepkisini çekti.

Fenerbahçe taraftarı Talisca'nın sözlerine inanamadı.

19 Mart’tan bu yana cezaevinde olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığıyla yeni bir paylaşım yaptı.

19 Mart’tan bu yana cezaevinde olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığıyla yeni bir paylaşım yaptı.

“Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur” diyerek sözlerine başlayan Ekrem İmamoğlu “Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle 'iftiracı' yapmak istiyorlar” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Tarihin en büyük sınır dışı operasyonunu" başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Tarihin en büyük sınır dışı operasyonunu" başlattı.

Konuya ilişkin her gün yeni bir gelişme olurken, sınır dışı edilen göçmenlerin nereye gideceği merak konusu oldu. Kosova'ya ABD'den sınır dışı edilecek en fazla 50 göçmenin yerleştirileceği açıklandı.

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Sezonu Bodrum'da sevgilisiyle açan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

Sezonu Bodrum'da sevgilisiyle açan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

Üzümoğlu'nun sevgilisi ikonik Yalan Dünya karakterine benzetildi, sosyal medyada yorumlar gecikmedi! Buyurun detayları beraber inceleyelim 😂

Genç yaşta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün kalabalık bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün kalabalık bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, eşi ile birlikte çektirdiği son fotoğrafı Instagram hesabından duygusal bir yazı ile paylaştı.

Bir süredir yeme bozukluğu ile mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde neredeyse ölümden döndü.

Bir süredir yeme bozukluğu ile mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde neredeyse ölümden döndü.

Hastalığı yüzünden 29 kiloya kadar düşen Candan'ın, yıllar önce katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasında bir yarışmacıya kilosu ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde müthiş bir sezon finali yaptı. Cihan'ın Alya'yı öperek aşkını ilan ettiği bölüm, yeni sezonu bekleyen seyirciyi sabırsızlandırırken Ay Yapım, YouTube hesabından Uzak Şehir'in kamera arkası görüntülerini yayınladı.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde müthiş bir sezon finali yaptı. Cihan'ın Alya'yı öperek aşkını ilan ettiği bölüm, yeni sezonu bekleyen seyirciyi sabırsızlandırırken Ay Yapım, YouTube hesabından Uzak Şehir'in kamera arkası görüntülerini yayınladı.

Yayınlanan videoda Ozan Akbaba, dizide en zorlandığı sahneyi açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk'ın arası geçtiğimiz günlerde açıldı. ABD seçimlerinde ayrılmaz ikili haline gelen Trump ve Musk'ın sosyal medya üzerinden atışması, tüm dünyanın dikkatini çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk'ın arası geçtiğimiz günlerde açıldı. ABD seçimlerinde ayrılmaz ikili haline gelen Trump ve Musk'ın sosyal medya üzerinden atışması, tüm dünyanın dikkatini çekti.

Elon Musk, Trump hakkında bazı iddialar ortaya atarken Trump ise Musk'ın  'aklını kaçırdığını' söylemişti. 

İkili arasında neler yaşanacağı merak konusu olurken, geri adım atan taraf Elon Musk oldu.

Elon Musk, X hesabından özür paylaşımı yaptı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Çalışanları ihtiyaç fazlası ise azaltmaya çalıştığımız doğru. Ama böyle bir toplu işten çıkarma gibi bir durum yok" demesi sonrası toplu işten çıkarmalar başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Çalışanları ihtiyaç fazlası ise azaltmaya çalıştığımız doğru. Ama böyle bir toplu işten çıkarma gibi bir durum yok" demesi sonrası toplu işten çıkarmalar başladı.

Ege'de Sonsöz'den Mehmet Ud'un haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye-İş Genel Merkezi'ne yazı yollayarak İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON şirketlerinden '“zorunlu toplu çıkarma” yapılacağını kaydetti. Yazıya göre İZDOĞA’dan 800, İZULAŞ ve İZBETON’dan 100’er işçi çıkarılacak ve işten çıkarma süreci 4 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

Babasıyla birlikte Azerbaycan Bakü’de sahne almaya hazırlanan Su El Roman, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Babasının kariyer adımlarını takip eden Su El Roman birlikte şarkı söylemek için hazırlanırken çektiği videoyu paylaştı.

Babasıyla birlikte Azerbaycan Bakü’de sahne almaya hazırlanan Su El Roman, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Babasının kariyer adımlarını takip eden Su El Roman birlikte şarkı söylemek için hazırlanırken çektiği videoyu paylaştı.

O anlar şu sıralar sosyal medyanın gözdesi olan Derin Talu'yu anımsattı.

En son Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü üzerinden çirkinleşen Yeni Akit, tüm kesimden tepki görmeye devam ediyor.

En son Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü üzerinden çirkinleşen Yeni Akit, tüm kesimden tepki görmeye devam ediyor.

Fakat bu ne ilk, ne de son olacak gibi. Yeni Akit'in daha önce kullandığı çirkin ifadeler ve akılalmaz başlıklarına gelin birlikte bakalım.

Bir sihirbaz düşünün, yaptığı gösteriyle Atatürk’ü bile ayağa kaldırıyor. Seyirciler gösteriden çıkarken hala ne olduğunu çözmeye çalışıyor.

Bir sihirbaz düşünün, yaptığı gösteriyle Atatürk’ü bile ayağa kaldırıyor. Seyirciler gösteriden çıkarken hala ne olduğunu çözmeye çalışıyor.

O dönem hokkabazlıkla karıştırılan illüzyonu sahne sanatı haline getiriyor. Sahneye çıktığında, sadece şaşırtmıyor, büyülüyor. Evet Zati Sungur'dan bahsediyoruz! Peki onu böylesine özel yapan neydi? Gelin 'Sihirbazlar Kralı'nın geçmişine yakından bakalım...

Bahşiş verme geleneği, dünya genelinde farklı şekillerde karşımıza çıkar. Kimi ülkelerde hizmet sektöründe çalışan kişilere ekstra ödeme yapmak adettendir. Kimi yerlerde ise bu durum tamamen kişinin takdirine bırakılmıştır. Bahşiş, genellikle hizmetin kalitesine veya müşterinin memnuniyetine bağlı olarak belirlenir.

Bahşiş verme geleneği, dünya genelinde farklı şekillerde karşımıza çıkar. Kimi ülkelerde hizmet sektöründe çalışan kişilere ekstra ödeme yapmak adettendir. Kimi yerlerde ise bu durum tamamen kişinin takdirine bırakılmıştır. Bahşiş, genellikle hizmetin kalitesine veya müşterinin memnuniyetine bağlı olarak belirlenir.

'jchch13' isimli içerik üreticisi Monaco'nun ultra zenginlerini bahşiş verirken görüntüledi. Verilen bahşişler izleyenleri pek tatmin etmedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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