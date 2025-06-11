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Deprem Korkusu Arttı, İstanbul’da Zemini Sağlam İlçelerde Kira Fırladı: 7 İlçeye Yoğun Talep Var!

Deprem Korkusu Arttı, İstanbul’da Zemini Sağlam İlçelerde Kira Fırladı: 7 İlçeye Yoğun Talep Var!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.06.2025 - 09:38

İstanbul'da 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, korku ve paniği giderek artırdı. Uzmanlar büyüklüğü 7.5'e varan beklenen büyük deprem konusunda ikiye ayrıldı. Bazı profesörler İstanbul'da 30 yıl içinde büyük deprem olacağını söylerken bazı profesörler ise 23 Nisan'daki depremin ardından büyük deprem olmayacağını ileri sürdü. Vatandaşın için deprem konusunda rahatlamazken çarpık kentleşme denilince akla gelen ilk kent olan İstanbul'da güvenli konut arayışı yükseldi. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre İstanbul'da zemini sağlam 7 ilçeye talep artınca kiralar fırladı. 

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Ev seçiminde artık ilk kriter depreme karşı güvenli olması.

Ev seçiminde artık ilk kriter depreme karşı güvenli olması.

Deprem ülkesi olan Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere neredeyse her kent risk altında. Aktif fayların geçtiği ülkede başta İstanbul olmak üzere uzmanlar pek çok şehir için uyarılarda bulunuyor. Son olarak İstanbul'da 23 Nisan tarihinde gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, tartışmaları alevlendirdi;  deprem gerçeğini yeniden gözler önüne serdi. Milyonlarca yapı 1999 deprem öncesi yapılırken vatandaşlar artık ev seçiminde depreme karşı güvenli olmasını ve yeni yapılmasını göz önünde bulunduruyor. Deprem korkusuyla birlikte internette en çok 'İstanbul'da zemini sağlam ilçeler' aranıyor. İstanbullular

Deprem korkusu İstanbul'da zemini sağlam ilçelere talebi artırdı, kiralar fırladı.

Deprem korkusu İstanbul'da zemini sağlam ilçelere talebi artırdı, kiralar fırladı.

Türkiye'den Kaan Zenginli'nin haberine göre İstanbul'da zemini sağlam 7 ilçeye yoğun talep var. O ilçeler şöyle:

Başakşehir, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Şile, Çekmeköy ve Beykoz.

Bu ilçelere olan yoğun talep kira fiyatlarını da uçuşa geçirdi. Öyle ki Başakşehir, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Şile, Çekmeköy ve Beykoz’da kira artış oranı yüzde 30’u buldu. 

Zemini riskli bölgeler Avcılar, Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu, Tuzla, Üsküdar ve Sultanbeyli’de ise kira artış oranı yüzde 5 ila yüzde 7 arasında.

İnsanlar risk nedeniyle sahil bölgesini terk etmeye başladı.

İnsanlar risk nedeniyle sahil bölgesini terk etmeye başladı.

Depremin ardından sadece yeni konutlara dedik, kentsel dönüşüm süreçlerine ve yapı güçlendirmeye olan ilgi de arttı. Vatandaşlar İstanbul’da belediyelere binasının durumunu sorgulamak için başvurmaya başladı. Emlak danışmanı Recep Ayyıldız “Depremin ardından özellikle aileler taşınma kararı almaya başladı” derken Gayrimenkul uzmanı Elif Demirtaş ise “Eskiden sahil hattı cazibesini, konumu ve manzarasıyla sağlardı. Şimdi ise insanlar bu bölgeleri terk ediyor çünkü zemini riskli, yapılar ise çoğunlukla eski” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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