Deprem Korkusu Arttı, İstanbul’da Zemini Sağlam İlçelerde Kira Fırladı: 7 İlçeye Yoğun Talep Var!

Deprem ülkesi olan Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere neredeyse her kent risk altında. Aktif fayların geçtiği ülkede başta İstanbul olmak üzere uzmanlar pek çok şehir için uyarılarda bulunuyor. Son olarak İstanbul'da 23 Nisan tarihinde gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, tartışmaları alevlendirdi; deprem gerçeğini yeniden gözler önüne serdi. Milyonlarca yapı 1999 deprem öncesi yapılırken vatandaşlar artık ev seçiminde depreme karşı güvenli olmasını ve yeni yapılmasını göz önünde bulunduruyor. Deprem korkusuyla birlikte internette en çok 'İstanbul'da zemini sağlam ilçeler' aranıyor. İstanbullular