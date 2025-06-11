Deprem Korkusu Arttı, İstanbul’da Zemini Sağlam İlçelerde Kira Fırladı: 7 İlçeye Yoğun Talep Var!
İstanbul'da 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, korku ve paniği giderek artırdı. Uzmanlar büyüklüğü 7.5'e varan beklenen büyük deprem konusunda ikiye ayrıldı. Bazı profesörler İstanbul'da 30 yıl içinde büyük deprem olacağını söylerken bazı profesörler ise 23 Nisan'daki depremin ardından büyük deprem olmayacağını ileri sürdü. Vatandaşın için deprem konusunda rahatlamazken çarpık kentleşme denilince akla gelen ilk kent olan İstanbul'da güvenli konut arayışı yükseldi. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre İstanbul'da zemini sağlam 7 ilçeye talep artınca kiralar fırladı.
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Ev seçiminde artık ilk kriter depreme karşı güvenli olması.
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Deprem korkusu İstanbul'da zemini sağlam ilçelere talebi artırdı, kiralar fırladı.
İnsanlar risk nedeniyle sahil bölgesini terk etmeye başladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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