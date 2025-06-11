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Acun Ilıcalı Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrıldığını Duyurdu

Acun Ilıcalı Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrıldığını Duyurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 18:19

Fenerbahçe camiasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Ayrılığı bizzat duyuran Ilıcalı, kamuoyuyla duygusal bir açıklama paylaştı.

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Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca yaşadığı deneyimleri ve hislerini de yazılı mesajında dile getirdi.

Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca yaşadığı deneyimleri ve hislerini de yazılı mesajında dile getirdi.

Acun Ilıcalı açıklamasında, yönetim kurulu üyesi olarak geçirdiği sürede zaman zaman zorluklar yaşadığını, eleştiriler aldığını ve mücadele ettiğini ifade etti. Ancak bu sürecin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, görevini her zaman Fenerbahçe için sürdürdüğünü söyledi. Ilıcalı, Başkan Ali Koç’a, yönetimde birlikte çalıştığı isimlere, sporculara, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkürlerini iletti.

İşte Ilıcalı'nın o paylaşımı:

İşte Ilıcalı'nın o paylaşımı:
twitter.com

'Değerli Fenerbahçe Camiası,

Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.

Sayın Başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Acun Ilıcalı'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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