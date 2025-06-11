Acun Ilıcalı Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrıldığını Duyurdu
Fenerbahçe camiasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Ayrılığı bizzat duyuran Ilıcalı, kamuoyuyla duygusal bir açıklama paylaştı.
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Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca yaşadığı deneyimleri ve hislerini de yazılı mesajında dile getirdi.
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İşte Ilıcalı'nın o paylaşımı:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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