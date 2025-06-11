Cüneyt Özdemir Hayatını Kaybeden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hakkında Konuştu

Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü, başta Manisa halkı olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu. Ölümünün ardından Zeyrek'in icraatleri ve Manisa halkıyla olan samimi bağı sosyal medyada paylaşıldı. Herkes tarafından oldukça sevilen ve hakkında tek bir kötü yorum duymadığımız Zeyrek'in cenazesine binlerce insan katıldı ve başkanlarını gözyaşları ile uğurladı.

Cüneyt Özdemir de Youtube kanalındaki programında Ferdi Zeyrek hakkında konuştu. Yaptığı onca icraate ve bu kadar sevilmesine rağmen neden ismini daha sık duymadığımızı soran Özdemir, genç siyasetçilere olan bakış açısı hakkında konuştu.