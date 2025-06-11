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Cüneyt Özdemir Hayatını Kaybeden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hakkında Konuştu

Cüneyt Özdemir Hayatını Kaybeden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.06.2025 - 18:56

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Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü, başta Manisa halkı olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu. Ölümünün ardından Zeyrek'in icraatleri ve Manisa halkıyla olan samimi bağı sosyal medyada paylaşıldı. Herkes tarafından oldukça sevilen ve hakkında tek bir kötü yorum duymadığımız Zeyrek'in cenazesine binlerce insan katıldı ve başkanlarını gözyaşları ile uğurladı. 

Cüneyt Özdemir de Youtube kanalındaki programında Ferdi Zeyrek hakkında konuştu. Yaptığı onca icraate ve bu kadar sevilmesine rağmen neden ismini daha sık duymadığımızı soran Özdemir, genç siyasetçilere olan bakış açısı hakkında konuştu.

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Manisa halkı Ferdi Zeyrek'i tanısa da pek çok kişi, başkanın adını vefatından sonra yapılan paylaşımlarla duydu.

Manisa halkı Ferdi Zeyrek'i tanısa da pek çok kişi, başkanın adını vefatından sonra yapılan paylaşımlarla duydu.

“Nasıl oluyor da yerelden çıkan bir belediye başkanı, tüm şehrin gönlünü kazanabiliyor. CHP’nin oyunu yüzde 6’dan alıp yüzde 60’a kadar çıkartabiliyor. Nasıl oluyor da bir belediyenin 2,5 milyar TL’lik borcunu ödeyip, artı 1,5 milyar TL’ye geçebiliyor.' diyen Özdemir 'Bizim ne yazık ki sadece ölümüyle haberdar olabildiğimiz genç bir siyasetçi portresi var.” diyerek siyasetçilerin yaş meselesini yeniden gündeme getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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