Yargı'da Tuğçe'nin Ölme Riskinden Kızılcık Şerbeti'ndeki İki Önemli Vedaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yargı'da Tuğçe'nin Ölme Riskinden Kızılcık Şerbeti'ndeki İki Önemli Vedaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
12 Mart Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Her gün farklı bir kaos izlediğimiz Survivor All Star 2024 sezonunda sevilen yarışmacı Aysu Keskin'in Instagram'da canlı yayın açıp kapaması "Aysu Keskin elendi mi?" iddialarını gündeme getirdi.
2. Şimdilerde Surviyor All Star 2024'ü sunan Murat Ceylan artık Survivor'ın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Ceylan'ın oyuncu arkadaşı Hande Doğandemir hasretine dayanamayınca kalktı Dominik'in yolunu tuttu!
3. Bahar dizisinde bölümler ilerledikçe karakterlerin gerçek yüzleri açığa çıkıyor. Daha yakından tanıdığımız karakterlerin her biri ayrı özelliğe ve ayrı burca sahip. Bakalım hangi burcu hangi karakter simgeliyormuş?
4. YouTube hesabından dizi ve filmler için çektiği eleştiri videolarıyla tanınan Murat Soner, hem nadiren yapım beğeniyor hem de acımasız yorumlarıyla ön plana çıkıyor. Bu sefer de Show TV'nin sevilen dizisi 'Bahar'ı inceleyen Soner'in dans sahnesi hakkındaki enteresan yorum 'Nasıl yani?' diye sorgulattı.
5. Geçtiğimiz akşam Survivor All Star 2024'te yine bir ilki izledik: Yarışmacı Poyraz'ın Dominikli bir vatandaşın evine girerek deyim yerindeyse hırsızlık yapması ve polisler tarafından tutuklanması gerekirken Acun Ilıcalı'nın müdahelesi ile yakayı kurtarması herkesi şoke etti. Söylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu ise hem yaşananlar hem de Acun Ilıcalı hakkında olay açıklamalarda bulundu.
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6. Yargı'nın son bölümünde herkesi üzen olaylar olmuş, bölümün sonunda Tuğçe bir bilinmeze sürüklenmişti. Birini tecavüze uğramaktan son anda kurtulan Tuğçe bayıltılmış ve arkadan duyulan seslerle onun tecavüze uğradığı düşünülmüştü. Yeni bölüm fragmanında herkesi üzen detaylar yer alıyor!
7. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta iki ayrılık birden yaşanacak. Peki hangi oyuncular diziden ayrılacak?
8. Suların bir an bile durulmadığı Survivor All Star adasında ortalık bir kez daha karıştı. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden olan Poyraz hırsızlık şokuyla gündeme bomba vurdu. Sunucu Acun Ilıcalı'nın gelmiş geçmiş en büyük cezayı vereceğini söylediği Poyraz'a, müstakbel kayınbabası Mehmet Ali Erbil'den destek geldi!
9. Sezonun iddialı yapımlarından biri olan ve yayınlandığı ilk iki bölümle RTÜK sansürüne uğrayan Kızıl Goncalar ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Dizinin adının bile tek başına çok şey ifade ettiğinin ifade edilmesi diziye olan bakış açınızı değiştirecek!
10. Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında şoke eden bir itiraf yaşandı. Evini yakıp suçu üç harflilere attığını söyleyen kadın ekran başındakileri epey şaşırttı.
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11. Ekranların sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde Evrim Alasya'nın kızını canlandıran Selin Türkmen, hayat verdiği 'Çimen' karakteriyle ekrana damga vurmaya devam ediyor.
12. Demet Evgar, uzun bir aranın ardından Bahar dizisiyle ekranlara döndü. Sevilen oyuncu Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakteri seyirci tarafından çok sevildi. Haliyle Evgar da magazin manşetlerinden düşmeyen bir isim haline geldi son günlerde.
13. Survivor All Star'ın en şaşırtan olaylarından biri geçtiğimiz günlerde yaşandı ve mavi takım yarışmacılarından Poyraz'ın Dominik yerli halkının evine girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu olayda son derece rahat olan Poyraz'ın o anları parodi videoya konu oldu.
14. Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor bildiğiniz gibi. Her gün yeni bir olayla karşı karşıya geldiğimiz All Star reyting rekorları kırıyor. Yarışmanın en sıkı takipçilerinden biri de Demet Akalın. Twitter'da sürekli yorumlarını paylaşan Akalın, Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlığı görünce yorum yapmadan duramadı.
15. Sosyal medya hesabını aktif kullanan klinik psikolog Esra Ezmeci, takipçileriyle sık sık soru-cevap etkinliği düzenliyor. Takipçilerine yine "bana soru sor" diyen Ezmeci'ye gelen sorular ise insanı çıldırtan cinsten.
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16. TRT ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın ilk sezonlarında rol alan Çağlar Ertuğrul daha sonra diziden ayrılmış ve yerine Murat Yıldırım gelmişti. Ertuğrul, diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.
17. SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar dizisi herkesi etkisi altına aldı biliyorsunuz ki. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerin paylaştığı dizinin her yeni bölümü izleyicileri gülmekten yerlere yatırıyor. Aynı zamanda sinir, gurur gibi diğer duyguları da beraberinde getiriyor. Sabah'ın haberine göre izlenme rekorları kıran Bahar dizisinin finali ifşa oldu! Merak edilen son pek iç açıcı olmayacak gibi duruyor.
18. Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti her yeni bölümde biri daha da şaşırtmaya devam ederken, komedyen Kaan Sekban, Kızılcık Şerbeti'nin hızlı senaryosuna güldüren bir göndermede bulundu.
19. Ramazan ayında sahura kadar sıkılmadan izleyebileceğiniz birbirinden güzel 23 yerli diziyi sizler için derledik:
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