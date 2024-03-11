Survivor Sahra Poyraz'ın Hırsızlık Olayıyla İlgili Tüm Takımı İlgilendiren Bomba İddialarda Bulundu!

Survivor All Star'da daha önce hiç görülmemiş bir olayla karşı karşıya kaldık. Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girip hırsızlık yapması herkesi şok etti. Ancak Survivor'a veda eden Sahra, bu olayla ilgili daha büyük şaşkınlık yaratacak iddialar ortaya attı!