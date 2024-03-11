Survivor Sahra Poyraz'ın Hırsızlık Olayıyla İlgili Tüm Takımı İlgilendiren Bomba İddialarda Bulundu!
Survivor Sahra Poyraz'ın Hırsızlık Olayıyla İlgili Tüm Takımı İlgilendiren Bomba İddialarda Bulundu!
Survivor All Star'da daha önce hiç görülmemiş bir olayla karşı karşıya kaldık. Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girip hırsızlık yapması herkesi şok etti. Ancak Survivor'a veda eden Sahra, bu olayla ilgili daha büyük şaşkınlık yaratacak iddialar ortaya attı!
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Survivor All Star tüm sezonlar içinde kavga ve kaos konusunda üst düzey bir yere sahip.
Herhangi bir kavgaya karışmayan yarışmacı kalmadı desek yeridir.
Ancak bu defa herhangi bir kavgadan çok daha kötü ve hatta garip bir olayla karşılaştık: Hırsızlık!
Poyraz'ın yaptığı hırsızlıkla ilgili yarışmadan kısa bir süre önce ayrılan Sahra önemli iddialarda bulundu.
Instagram hesabından önce yapıp sonra sildiği paylaşımda Yasin'in olayın içinde olduğunu, ikisinin her zaman hırsızlık yaptıklarını ve kadın yarışmacılardan gizli yediklerini iddia etti.
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Bu paylaşımı neden sildiğini henüz bilmiyoruz ama iddialar oldukça güçlü. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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