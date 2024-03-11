Görüş Bildir
Haberler
TV
Hoş Geldin Ramazan! Sahura Kadar Sıkılmadan Tekrar İzleyebileceğiniz Birbirinden Güzel 23 Yerli Dizi

Hoş Geldin Ramazan! Sahura Kadar Sıkılmadan Tekrar İzleyebileceğiniz Birbirinden Güzel 23 Yerli Dizi

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
12.03.2024 - 01:15

Pek çok diziyi tekrar tekrar izlesek sıkılmıyoruz. Bir diziyi tekrar izlemek için de en güzel zaman Ramazan! 

Ramazan ayında sahura kadar sıkılmadan izleyebileceğiniz birbirinden güzel 23 yerli diziyi sizler için derledik:

*Sıralama rastgele yapılmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kurtlar Vadisi

1. Kurtlar Vadisi

İçinde aksiyon, dram ve siyaseti bir arada bulunduran Kurtlar Vadisi, gelmiş geçmiş en sevilen dizilerden biri. Özellikle ilk 97 bölümü sahura kadar enfes gidebilir.

2. 7 Numara

2. 7 Numara

İki katlı bir evde üniversite öğrencisi 4 kadınla evin alt katına taşınan taşralı gençlerin eğlenceli hikayeleri diziyi efsane yapan detaylardan sadece biriydi.

3. Avrupa Yakası

3. Avrupa Yakası

Bu listede yer almasa listenin her açıdan eksik kalacağını bildiğimiz Avrupa Yakası, sadece sahura kadar değil; varsa vaktiniz gün içinde de modunuzu yükseltmek için son derece elverişli.

4. Ekmek Teknesi

4. Ekmek Teknesi

Nusret Baba ve Ayhan Hanımın deli dolu kızları ve sımsıcak bir aile izlenimi veren mahalle yaşantısı Ramazan ayını pek keyifli geçirmenizi sağlayabilir.

5. Çemberimde Gül Oya

5. Çemberimde Gül Oya

1970'lerden 80 darbesine uzanan bu aşk dolu hikaye, tüm zorluklara rağmen bir araya gelen Yurdanur ve Mehmet'le birlikte izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Leyla ile Mecnun

6. Leyla ile Mecnun

Üstüne destanlar yazılabilecek Leyla ile Mecnun, sahura kadar izlenebilecek en iyi dizilerin başında geliyor kesinlikle!

7. Bir Demet Tiyatro

7. Bir Demet Tiyatro

İlk seyircili sitcomumuz olan Bir Demet Tiyatro, bol eğlenceye ihtiyaç duyuyorsanız tercih edebileceğiniz muhteşem bir tiyatro.

8. Kaygısızlar

8. Kaygısızlar

İzlerken kalabalık yüzünden anksiyete krizlerine girebileceğiniz Kaygısızlar, başarıyla sonuçlanmış ilk absürt komedilerden biri.

9. Tatlı Hayat

9. Tatlı Hayat

Kuru temizlemeci İhsan Yıldırım'ın hem eğlenceli hem agresif kişiliğiyle kahkahaya boğan hikayesi de Ramazan için iyi bir seçenek olabilir.

10. İşler Güçler

10. İşler Güçler

Üç sezon boyunca farklı temalarda ekranda kalan İşler Güçler, yayınlandığı dönem adeta bir fenomene dönüşmüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Sıdıka

11. Sıdıka

Postmodern bir ev kızı olan Sıdıka ve çevresindeki absürt hayatı anlatan dizi, üstünden yıllar geçmesine rağmen değindiği konularla hala geçerlilik gösteriyor.

12. Aşk-ı Memnu

12. Aşk-ı Memnu

Hemen her fırsatta aklımıza ilk gelen dizi olmayı başaran Aşk-ı Memnu elbette sahura kadar izlemek isteyeceğimiz dizilerden biri.

13. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

13. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

Kendine özgü izleyici kitlesiyle hiç unutulmayacak bir dizi olan Behzat Ç. bu listede olmayı hak eden dizilerden biri.

14. Gülbeyaz

14. Gülbeyaz

Bir kez izleyenin bir daha unutamayacağı Gülbeyaz, gününüzü şenlendirmek için oldukça iyi bir seçenek.

15. Yaprak Dökümü

15. Yaprak Dökümü

E biraz da öfke kontrolümüzü sağlamayı öğrenmek istersek Yaprak Dökümü de iyi bir tercih olabilir, öyle değil mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

16. Kardeş Payı

16. Kardeş Payı

Tesisat işleriyle uğraşırken bir anda dünyayı kurtarmayı amaç edinen bu üç kardeşin hikayesi kahkahalarla dizi izlemek isteyenler için harika bir tercih.

17. Çılgın Bediş

17. Çılgın Bediş

40 dakikalık bölümleriyle çerez niyetine izleyebileceğiniz Çılgın Bediş sizi 2000'lerin eğlenceli dünyasına götürecek.

18. Lise Defteri

18. Lise Defteri

Adını görünce aklınızda 'Lise defterim gizli bahçem, sırdaşım' jeneriği çalmaya başlıyorsa doğru yerdesiniz demektir!

19. Koçum Benim

19. Koçum Benim

Ortalama 45 dakikalık bölümleriyle eğlenceli lise hayatının yansıtıldığı Koçum Benim'de Tarık Akan'ı izlemek ayrı bir keyif veriyordu.

20. Kavak Yelleri

20. Kavak Yelleri

Efsaneleşmiş bir dizi olan Kavak Yelleri de keyifli vakit geçirmek için doğru bir tercih olacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

21. 1 Kadın 1 Erkek

21. 1 Kadın 1 Erkek

Demet Evgar ve Emre Karayel'in kadın-erkek ilişkilerini mizahla anlattığı bu sit-com da keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak. Üstelik bunu birkaç dakikalık videolarla yapabilir!

22. Beş Kardeş

22. Beş Kardeş

13 bölüm sürmesine rağmen birbirine hem bağlı hem de birbirinden farklı beş kardeşin hikayesi sizi ekrana bağlayacak.

23. Seksenler

23. Seksenler

80'li yıllardaki aile bağları ve mahalle kültürünü oldukça eğlenceli bir dille izleyiciye aktaran Seksenler, Ramazan ayında izlemek isteyeceğiniz dizilerden biri.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın