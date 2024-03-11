Hoş Geldin Ramazan! Sahura Kadar Sıkılmadan Tekrar İzleyebileceğiniz Birbirinden Güzel 23 Yerli Dizi
Hoş Geldin Ramazan! Sahura Kadar Sıkılmadan Tekrar İzleyebileceğiniz Birbirinden Güzel 23 Yerli Dizi
Pek çok diziyi tekrar tekrar izlesek sıkılmıyoruz. Bir diziyi tekrar izlemek için de en güzel zaman Ramazan!
Ramazan ayında sahura kadar sıkılmadan izleyebileceğiniz birbirinden güzel 23 yerli diziyi sizler için derledik:
*Sıralama rastgele yapılmıştır.
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1. Kurtlar Vadisi
2. 7 Numara
3. Avrupa Yakası
4. Ekmek Teknesi
5. Çemberimde Gül Oya
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6. Leyla ile Mecnun
7. Bir Demet Tiyatro
8. Kaygısızlar
9. Tatlı Hayat
10. İşler Güçler
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11. Sıdıka
12. Aşk-ı Memnu
13. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi
14. Gülbeyaz
15. Yaprak Dökümü
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16. Kardeş Payı
17. Çılgın Bediş
18. Lise Defteri
19. Koçum Benim
20. Kavak Yelleri
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21. 1 Kadın 1 Erkek
22. Beş Kardeş
23. Seksenler
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