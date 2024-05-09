Survivor'da Takımların Değişmesinden Afra Saraçoğlu'nun Paniklemesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'da Takımların Değişmesinden Afra Saraçoğlu'nun Paniklemesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
9 Mayıs Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Uzun yıllardır katılmadığımız Eurovision'da bu sene 2003 şampiyonu Sertab Erener sahne aldı. Bu sayede duygusal anlar yaşadığımız yarışmada O Ses Türkiye'ye katılmış bir yarışmacının olduğu ortaya çıktı!
2. Survivor All Star'da büyük finale 1 ay kala takımlar değişti! İki yarışmacının kaptan olup kendi takımını seçtiği Survivor'da yeni takımlarda kimler yer aldı?
3. Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri güçlü kadrosunun da etkisiyle ikinci sezon onayını almayı başardı. Dizide oğlunu bulan Azem, şimdi de kızıyla karşı karşıya gelmek üzere. Ancak Azem'in kızı Nehir'le ilgili ortaya atılan iddia gerçek çıkarsa dizide neler olur, kestirmek çok zor!
4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Okan Üniversitesi'nde yapılan Yılın Enleri Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Saraçoğlu'nun ödülü alırken temastan rahatsız olduğu anlar dikkatlerden kaçmadı.
5. Final yapacağı konuşulan Arka Sokaklar'da dizinin sevilen oyuncuları Şevket Çoruh ve Oya Akar diziye yeniden dahil olmuştu. Dizinin kadrosuna bu kez Kavak Yelleri'nde polis rolünde oynayan Ferit Aktuğ katıldı.
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6. Bu yıl Cannes'ın kırmızı halısında boy gösterecek kadın oyuncular belli oldu! Gelin bu yıl kim Cannes'a gidiyor birlikte bakalım!
7. Kızılcık Şerbeti'nde dizide ne olacağı kadar dizinin çekildiği mekanlar da merak konusu oluyor. Daha önce Sönmez'in evinin ifşa olduğu dizide bu kez Ünalların ofisi ortaya çıktı!
8. İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan ve 18 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin oyuncularının ilk sezondan bu yana değişimi şok etti. Resmen dizide büyümüşler...
9. Kanal D ekranlarında 3 sezondur devam eden Yargı'nın finaline adım adım yaklaşırken dizide Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu'na yapılan sürpriz doğum günü kutlaması hepimizi gülümsetti.
10. Now TV resmi X hesabından Kızıl Goncalar'ın sevilen ikilisi Cüneyd (Mert Yazıcıoğlu) ve Zeynep (Mina Demirtaş)'in kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.
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11. Survivor All Star'ın son bölümünde kıran kırana geçen düello damga vururken, Nagihan'ın yeni düşmanı Yunus Emre'ye karşı tavırları yarışmadan elenen Yasin tarafından eleştirildi.
12. Ekonomik kriz nedeniyle bu sezon yaz dizisi çekilmeyecek haberlerini set çalışanı Yener Çevik yalanladı. TikTok'tan yaptığı açıklamada müjdeyi verdi.
13. Survivor All Star'ın son bölümünde dört güçlü yarışmacı yarıştı. Bu önemli gecede Furkan elenirken, Yunus Emre'nin kendi kendini motive ettiği anlar gündem oldu.
14. Sandık Kokusu'nun geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Karsu ile Reha'nın kavga sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Herkes sahnenin doğaçlama olduğunu söyledi.
15. Gündüz kuşağının kraliçesi Müge Anlı, bir zamanlar başarılı bir magazin gazetecisiydi. Anlı gençlik yıllarında magazin programı sunuculuğu da yapmış. İşte o günlerden günümüze gelen görüntüler...
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16. Now TV'nin sevilen dizisi Şahane Hayatım setini kuş bastı. Set çalışanlarının üstünü başını kirleten kuşun ardından çekilen görüntüler tebessüm ettirdi.
17. Bahar dizisinde Umay karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever, Bahar filtresiyle en çok sevdiği karakterleri sıraladı.
18. Şahane Hayatım'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Şebnem ve Mesut'un sonunda kavuştuğunu gören izleyici romantik yatak sahnesine övgüler yağdırdı.
19. Prens dizisiyle adeta fırtınalar estiren Giray Altunok, Birsen Altuntaş'ın programında "Güldür Güldür Show" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!
20. Kızıl Goncalar'da başlayan dizi aşkı gerçeğe döndü. Kameralara yakalanan ünlü çiftin sevimli tavırları dikkat çekti!
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21. Survivor All Star'da büyük finale 1 ay kala erkekler arasında bir eleme daha gerçekleşti. Yunus Emre, Sercan, Furkan ve Batuhan'ın aday olduğu gece Survivor'da kim elendi?
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