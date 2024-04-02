Survivor Aysu'nun Ronaldinho'nun Yanına Gitmesinden Şehrazad'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Aysu'nun Ronaldinho'nun Yanına Gitmesinden Şehrazad'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
2 Nisan Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Ekranlarda çiçek açtıran Bahar dizisi sekizinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Son bölümün finalinde Rengin ve Timur'u birlikte görerek ilişkilerini birinin öğrendiğine tanık olduk. Ancak o kişinin kim olduğu henüz belirsiz. Rengin ve Timur ilişkisini tüm gerçekliğiyle öğrenen ilk kişinin kim olduğunu söylüyoruz!
2. TV ekranlarında gün geçmiyor ki yeni bir gariplik yaşanmasın... Bu defa da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının fenomen yarışmacısı Çağrı Özer bir garipliğe imza attı. Nihat Hatipoğlu'nun iftar programına katılarak soru soran Çağrı Özer herkesi şaşırttı.
3. Bahar dizisinin sekizinci bölümü yayınlandı ve ortalık iyice şenlendi. Biz Bahar'ın gerçekleri öğrenmesini beklerken Evren'in hikayesiyle ilgili bambaşka şeyler öğrendik. Evren'in çocukluğunda Timur'la aynı evde yaşamasının nedenini ve aralarındaki akrabalık ilişkisini açıklıyoruz!
4. Geçtiğimiz şubat ayında Survivor'a gelerek ülke gündemine bomba gibi düşen Ronaldinho, bir kez daha adından söz ettirdi. Ancak muhtemelen bu kez kendisinin konudan haberi yok. Survivor'dan elenen Aysu'nun Ronaldinho'yu Instagram hesabından etiketleyerek Brezilya'ya gitmesi "gerçekten tavladı mı?" diye düşündürdü.
5. TV ekranlarının en sevilen yemek yarışması MasterChef, Show TV'deki eski versiyonunun ardından 2018'de TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlamıştı. Her yaştan izleyiciyi ekrana bağlayan ve sevilerek izlenen yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de tatlı-sert yapısıyla bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya. Yalçınkaya'nın sık sık tartıştığı yarışmalarla ilgili sorulan soruya verdiği yanıt yeniden gündem oldu.
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6. Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında izleyicileri epey şaşırtan anlar yaşandı. Eşiyle cinsel ilişkiye giremediğini ve hastanelik olduğunu belirten kadın, kendisine büyü yapıldığını anlattı.
7. 31 Mart yerel seçim sonuçları tüm Türkiye'yi şaşırtan sonuçları ortaya koyarken, söz konusu sonuçlar için pek çok benzetme yapıldı. Bunlardan biri de Kızılcık Şerbeti'nin dilinden düşüremediğimiz karakteri Fatih'le alakalı oldu. Sonuçlara yapılan benzetme çok konuşulurken, Doğukan Güngör bu duruma sessiz kalamadı.
8. Bahar dizisinin Seren'i herkese üstten bakması ve aşırı halleriyle sık sık tepki görürken, sosyal medya fenomeni bir doktor Seren'in bu hareketlerini yorumladı.
9. Birbirinden iddialı dizilerin yayınlandığı yayın dönemi tam gaz devam ederken pek çok dizi düşük reyting oranları nedeniyle erken final yapmak durumunda kalıyor. Bunlardan biri de atv'nin sevilen dizisi oldu.
10. Yeni sezonda ses getireceği düşünülen NGM imzalı Şehrazad dizisinin çok konuşulan oyuncu kadrosuna bir genç oyuncu daha dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Sıla' karakterine hayat verecek olan genç oyuncu ile birlikte Şehrazad bugün sete çıktı.
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11. Bahar dizisinin yapımcısı Asena Bülbüloğlu, sevilen dizinin kadrosuna dair açıklamalarda bulundu. Bülbüloğlu, oyuncuların nasıl seçildiğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
12. Now ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kızıl Goncalar dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciyi kendine bağlamış durumda. Her bölümüyle sosyal medyayı resmen etkisi altına alan dizinin son bölümünde Zeynep ve Cüneyd arasında geçen konuşma geceye damgasını vurdu. "Senden kaçıp okuyayım diye" sözleri Cüneyd'i yaraladı...
13. Ramazan ayı boyunca ATV erkanlarında seyirci ile buluşan Nihat Hatipoğlu'nun programına gelen sorular gündemde yerini alıyor. Seyircilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Hatipoğlu, bu kez de oyunculuk yapmak konusunda açıklamada bulundu. "Oyunculuk yapıyorum. Yaptığım rollerin hepsi caiz mi?" diye soran izleyicinin sorusunun ardından Hatipoğlu, hangi rollerin caiz olmadığını açıkladı.
14. Dizilerin büyük çoğunluğu uzun bakışma sahnelerinden ibaret oluyor. Artık 3 saati bulan dizi sürelerine bu bakışmalar bir çare gibi görünürken, set çalışanı bu bakışma sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı.
15. Kızıl Goncalar'ın en sevilen karakterlerinden olan Cüneyd ve Zeynep'in setten kamera arkası görüntüsü yayınlandı.
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16. Efsane dizi Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı olarak hafızalarımızda yer edinen usta oyuncu Güven Hokna, Aramızda Kalmasın programına konuk olduğu sırada yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü hakkında söyledikleriyse epey dikkat çekti.
17. Son dönemlere damgasını vuran sevilen dizi Bahar'ın yakışıklı oyuncusu Buğra Gülsoy, Re Touch Mag dergisine özel bir kapak çekimi yaptı. Bahar dizisinin dikkat çeken ikilisi Bahar ve Evren'in ilişkisine dair açıklama yapan Gülsoy, partneri Demet Evgar ile ilgili ise övgü dolu sözler söyledi. Ünlü oyuncunun, kendisini yakından tanımak isteyenler için de sözleri vardı: "Sakinlik, dinginlik aramıyorsan uzak dur benden."
18. Dizi ve filmlerin çekimleriyle ilgili merak ettiğimiz soruları yanıtlayan set çalışanı Yener Yalçın, motor kazalarının nasıl çekildiğini anlattı.
19. Now TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan ve gelecek sezon da devam etmesi beklenen Hudutsuz Sevda'yla ilgil beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri diziye veda ediyor!
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