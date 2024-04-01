Hudutsuz Sevda'da Bomba Ayrılık: Ana Karakterlerden Biri Diziye Veda Ediyor!

Now TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan ve gelecek sezon da devam etmesi beklenen Hudutsuz Sevda'yla ilgil beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri diziye veda ediyor!