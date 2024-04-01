Hudutsuz Sevda'da Bomba Ayrılık: Ana Karakterlerden Biri Diziye Veda Ediyor!
Hudutsuz Sevda'da Bomba Ayrılık: Ana Karakterlerden Biri Diziye Veda Ediyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
Now TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan ve gelecek sezon da devam etmesi beklenen Hudutsuz Sevda'yla ilgil beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri diziye veda ediyor!
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İlk bölümünden itibaren büyük ses getiren Now TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı sürdürüyor.
Gelecek sezonda da devam etmesi beklenen dizinin başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen diziyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Dizide Asiye karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu Hudutsuz Sevda'ya veda ediyor.
Asiye'nin ayrılığıyla birlikte dizideki dengeler nasıl değişecek izleyip göreceğiz.
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