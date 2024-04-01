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Gaddar Dizisinde Toplumu Ayağa Kaldıran Cinsel İstismar Suçlusu Sucu Metin Şenay Olayı İşlenecek

Gaddar Dizisinde Toplumu Ayağa Kaldıran Cinsel İstismar Suçlusu Sucu Metin Şenay Olayı İşlenecek

Çağatay Ulusoy
themyscira - Misafir Editör
02.04.2024 - 02:04

Gaddar dizisinde toplumsal olaylar işlenmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni bölümünde toplumu ayağa kaldıran çocuklara cinsel istismar suçu işleyen sucu Metin Şenay olayı işlenecek.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
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Son dönemde toplumu ilgilendiren pek çok konu yerli dizilerde işlenmeye başladı.

Son dönemde toplumu ilgilendiren pek çok konu yerli dizilerde işlenmeye başladı.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisinde de sık sık toplumsal olaylar ele alınıyor.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisinde de sık sık toplumsal olaylar ele alınıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni bölümünde bu kez toplumu ayağa kaldıran cinsel istismar suçlusu sucu Metin Şenay olayı konu edinecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni bölümünde bu kez toplumu ayağa kaldıran cinsel istismar suçlusu sucu Metin Şenay olayı konu edinecek.

Dizide bir halk kahramanına dönüşen Dağhan, daha önce taksici Oğuz Erge ve kedi Eros’u acımasızca öldüren suçluları işlemiş ve kurmaca hikayelerle onları cezalandırmıştı.

Dizide bir halk kahramanına dönüşen Dağhan, daha önce taksici Oğuz Erge ve kedi Eros’u acımasızca öldüren suçluları işlemiş ve kurmaca hikayelerle onları cezalandırmıştı.

Metin Şenay'ın sucu dükkanına kurduğu ses yalıtımlı odada çok sayıda çocuğa cinsel istismar suçu işlediği ortaya çıkmış ve sanık hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Metin Şenay'ın sucu dükkanına kurduğu ses yalıtımlı odada çok sayıda çocuğa cinsel istismar suçu işlediği ortaya çıkmış ve sanık hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

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