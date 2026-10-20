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Sevdam Karadeniz'in Final Kararından Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Sevdam Karadeniz'in Final Kararından Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 20:46
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

20 Ekim Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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20 Ekim Salı akşamı ekranda Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve ve Mehmed: Fetihler Sultanı var.

20 Ekim Salı akşamı ekranda Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve ve Mehmed: Fetihler Sultanı var.

Kanal D'de Doğukan Güngör ile Merih Öztürk'ün başrolündeki Haysiyet 7. bölümüyle, NOW'da Anne Yarısı 5. bölümüyle, Star TV'de Tuzlu Kahve 8. bölümüyle saat 20.00'de ekrana geliyor. TRT 1'de 19.45'teki Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından Mehmed: Fetihler Sultanı 21.30'da izleyiciyle buluşacak. ATV'de Var Mısın Yok Musun, TV8'de ise MasterChef Türkiye var.

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MasterChef'te tiramisuyla kaptanlığı kazanan Şadi, rakip kaptan olarak Enes'i seçti.

MasterChef'te tiramisuyla kaptanlığı kazanan Şadi, rakip kaptan olarak Enes'i seçti.

Şiringül'ün vedasının ardından yeni haftanın kaptanlık oyunu tiramisuyla oynandı; jürinin en beğendiği tatlıyı yapan Şadi Altınay mavi takımın kaptanı oldu. Mavi takımda Bahar, Muhammed, Tolga, Eyyüp Can, Şükran, Kübra ve Ayşe yer aldı. Kırmızı takımı ise Enes; Armağan, Nurten, Burçin, Nilay, Emre, Tolgahan ve Hasan Alp'le kurdu.

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Başrol krizleriyle gündeme gelen Cevher dizisinin ilk bölüm senaryosu ortaya çıktı.

Başrol krizleriyle gündeme gelen Cevher dizisinin ilk bölüm senaryosu ortaya çıktı.

Show TV'nin Fransız dizisi HPI'dan uyarlanan Cevher'in 1. bölüm senaryosunun kapağı sosyal medyada paylaşıldı; senaryoyu Burcu Yılmaz yazıyor. Özgü Namal ve Songül Öden'in ayrılığının ardından 160 IQ'lu temizlikçi Cevher'e Elçin Sangu, komiser Mert Kara'ya Ertan Saban hayat verecek. Yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt'un yerine Yüksel Aksu oturuyor.

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Sevdan Bir Ateş'in senaristi Eda Tezcan, tüm hikâyeyi Halep'ten kaçış sahnesinin üzerine kurduğunu açıkladı.

Sevdan Bir Ateş'in senaristi Eda Tezcan, tüm hikâyeyi Halep'ten kaçış sahnesinin üzerine kurduğunu açıkladı.

Show TV'nin çarşamba dizisi Sevdan Bir Ateş'in senaristi Eda Tezcan, sosyal medyada izleyicilerin sorularını yanıtladı. En sevdiği karakterler arasında sırasıyla Tesbihçi, Hüma, Leyla ve Mirza'yı sayan Tezcan, kötülerin kazanmasından kendisinin de rahatsız olduğunu ama kötüler olmadan dram olmayacağını söyledi. En sevdiği sahne ise Leyla ile Hüma'nın Halep'ten kaçtığı tren sahnesi oldu.

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Başlamadan 6 oyuncusu ayrılan Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde AB'de 1,04'e geriledi.

Başlamadan 6 oyuncusu ayrılan Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde AB'de 1,04'e geriledi.

NOW'un Erdem Adilce ile Meltem Akçöl'ün başrolündeki dizisi Sevdam Karadeniz, 19 Ekim'deki 2. bölümüyle Total'de 1,84 alarak 17. sırada kaldı. İlk bölümde AB'de 1,94 alan dizi bu kez 1,04 ile 21. sıraya düştü. Dizi ile kanal arasında sekiz bölümlük ön anlaşma olduğu konuşuluyordu.

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Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz'ın hapis cezası aldığı iddiasına Alman mahkemesinden yanıt geldi.

Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz'ın hapis cezası aldığı iddiasına Alman mahkemesinden yanıt geldi.

Hamburg Yerel Mahkemesi'nin 13 Ekim tarihli yazısı, oyuncunun menajerlik ajansı Felix Management tarafından paylaşıldı. Yazıda Biran Damla Yılmaz aleyhine yürütülen bir dava ya da verilmiş bir karar bulunmadığı teyit edildi. Oyuncunun 6 ay hapis cezası aldığı ve estetik borcunun 285 bin euroya ulaştığı öne sürülmüştü; avukatı ise belgelerin başka birine ait olduğuna dair ciddi bulgulara ulaştıklarını söyledi.

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19 Ekim reytinglerinde Altı Üstü İstanbul Total'de zirveye otururken AB'de birincilik Uzak Şehir'in oldu.

19 Ekim reytinglerinde Altı Üstü İstanbul Total'de zirveye otururken AB'de birincilik Uzak Şehir'in oldu.

ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisi Total'de 7,47 ve ABC1'de 6,66 ile birinci oldu. Kanal D'nin Uzak Şehir'i ise AB'de 4,93 ile zirveye yerleşirken Total'de yalnızca 0,02 puan farkla ikinci kaldı. NOW'un yeni dizisi Sevdam Karadeniz ise AB'de 1,04 ile 21. sıraya geriledi.

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Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunun neden değiştiğini açıkladı.

Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunun neden değiştiğini açıkladı.

Yapımcı Faruk Turgut, Bak Burası Çok Önemli programında dizinin hikâyesinin neden değiştiğini anlattı. 'Her hafta kanala sürekli 140 dakikalık iş vermek zorundasınız' diyen Turgut, ikinci neden olarak kadın duygusuna hitap etmeyi ve işi daha entrikalı bir yapıya büründürmeyi gösterdi. İlk iki sezon için ise 'efsane' ifadesini kullandı.

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Erken final yapan Mercan Köşk'ün başrolü Kubilay Aka'dan sitemli veda geldi.

Erken final yapan Mercan Köşk'ün başrolü Kubilay Aka'dan sitemli veda geldi.

17 Ekim'de 7. bölümüyle final yapan Mercan Köşk'te Aras Akıncı'yı canlandıran Kubilay Aka, Instagram'dan bir veda notu paylaştı. 'Tüm ekip arkadaşlarımla bu yolu daha uzun yürümeyi çok isterdim' diyen oyuncu, 'Ne diyelim, tadı damağımızda kaldı' sözleriyle seslendi. Aka, eylül sonunda çıkan final iddialarına 'Endişeye mahal yok' diye yanıt vermişti.

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Taşacak Bu Deniz'in özeti, ABC1'de 5,41 alarak en az 16 dizinin yeni bölümünü geride bıraktı.

Taşacak Bu Deniz'in özeti, ABC1'de 5,41 alarak en az 16 dizinin yeni bölümünü geride bıraktı.

12-18 Ekim haftasında özeti en çok izlenen dizi, 16 Ekim'deki özetiyle TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i oldu. Bu rakam, 5,14 alan Teşkilat'ın yeni bölümü dahil en az 16 dizinin yeni bölümünü geçti. NOW'un Yeraltı özeti 4,98 ile ikinci, Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i 4,39 ile üçüncü sırada yer aldı.

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Sezonun 5. erken finali NOW'dan geldi, Sevdam Karadeniz 4. bölümüyle veda edecek.

Sezonun 5. erken finali NOW'dan geldi, Sevdam Karadeniz 4. bölümüyle veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW'un pazartesi dizisi Sevdam Karadeniz için final kararı alındı. Yayın akışı değişmezse dizinin final bölümü 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Kanaldan ya da yapım şirketi Mia Yapım'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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35 diziyle açılan sezonda 5 diziye final kararı verildi, en hızlı karar Sevdam Karadeniz için geldi.

35 diziyle açılan sezonda 5 diziye final kararı verildi, en hızlı karar Sevdam Karadeniz için geldi.

Sevdam Karadeniz'in fişi ilk bölümünden yalnızca sekiz gün sonra çekildi. Listede ayrıca 4 Ekim'de veda eden Çirkin, 6 Ekim'de biten A.B.İ., 7 Ekim'de final yapan Aşk ve Taht ve 17 Ekim'de 7. bölümüyle ekrandan çekilen Mercan Köşk yer alıyor. Mercan Köşk için final kararı ilk bölümden 32 gün sonra gelmişti.

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Bihter, Feriha ve Ceylin Erguvan gibi dizi karakterlerinin yüzleri gösterilmeden paylaşılan kombinleri gündem oldu.

Bihter, Feriha ve Ceylin Erguvan gibi dizi karakterlerinin yüzleri gösterilmeden paylaşılan kombinleri gündem oldu.

X'te dizi karakterlerinin kombinlerini yüzü görünmeyen mankenler üzerinde paylaşan bir akım yayıldı. Kıskanmak'ın Mükerrem'i için yapılan paylaşım 1,6 milyonu aşkın görüntülenmeye ulaşırken en çok beğeniyi 6 bini aşkın beğeniyle Yargı'nın Ceylin Erguvan'ı aldı. Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı ve Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i de 4 bini aşkın beğeni topladı.

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Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi rolünü 4 bölümlük bir teklifle kabul ettiğini anlattı.

Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi rolünü 4 bölümlük bir teklifle kabul ettiğini anlattı.

tv100'deki İki Arada programının ilk konuğu olan Erkan Petekkaya, TV8'in Kırmızı Oda dizisine nasıl dahil olduğunu anlattı. Yapımcı Onur Güvenatam'ın '4 bölümlük bir senaryo gönderiyorum, oynar mısın?' diye aradığını söyleyen oyuncu, '4 bölüm diye girdim, kaç bölüm oynadım ben bile bilmiyorum' dedi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ona 'Türkiye'de fenomen olacaksınız' diye mesaj attığını da anlattı.

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Yaprak Dökümü'nün "2. Şevket"i Hasan Küçükçetin, Ayşe'nin kardeşi olduğunu sette öğrendiğini anlattı.

Yaprak Dökümü'nün "2. Şevket"i Hasan Küçükçetin, Ayşe'nin kardeşi olduğunu sette öğrendiğini anlattı.

Şevket rolünü Caner Kurtaran'dan devralan Hasan Küçükçetin, Kültürsüz kanalında diziyi hiç izlemediğini söyledi. Ayşe'nin kim olduğunu sorduğunda 'O senin kardeşin' cevabını aldığını anlatan oyuncu, 'Ayşe'yi ben sette öğrendim yani garibim' dedi. Küçükçetin, Ali Rıza Bey'in ölüm sahnesi çekilirken setteki herkesin kahkahalara boğulduğunu da anlattı.

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Kızılcık Şerbeti'nin "Billur"u Cansu Taşkın'ın diziden çıkarılma nedeni ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin "Billur"u Cansu Taşkın'ın diziden çıkarılma nedeni ortaya çıktı.

5. sezonda kadroya katılan ve yalnızca 3 bölümde yer alan Cansu Taşkın, 'Fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım' diyerek tepki göstermişti. Yapım şirketi Gold Film ise ayrılığı senarist değişikliğine bağladı ve Billur'un hikâyesinin 143. bölüm itibarıyla sona erdiğini açıkladı. Taşkın, Feyza Civelek ve Ceren Karakoç'un ardından kadrodan çıkarılan isimler arasına girdi.

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Acun Ilıcalı'nın paylaştığı Survivor 2027 adayları arasından İşte Benim Stilim birincisi Emel Özkızıltaş çıktı.

Acun Ilıcalı'nın paylaştığı Survivor 2027 adayları arasından İşte Benim Stilim birincisi Emel Özkızıltaş çıktı.

Acun Ilıcalı'nın Instagram'dan paylaştığı aday görüntülerinde, Çarkıfelek'te hostes olarak tanınan Emel Özkızıltaş da yer aldı. 2014'te İşte Benim Stilim'in ikinci sezonunu birincilikle tamamlayan Özkızıltaş'ın asıl mesleği kabin memurluğu. 1 Ocak'ta başlaması planlanan Survivor 2027'nin ödülü ise 10 milyon TL olacak.

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Sevdam Karadeniz 1 reytinge düşünce Gülbeyaz'dan Sen Anlat Karadeniz'e eski Karadeniz dizilerinin rekorları hatırlandı.

Sevdam Karadeniz 1 reytinge düşünce Gülbeyaz'dan Sen Anlat Karadeniz'e eski Karadeniz dizilerinin rekorları hatırlandı.

İkinci bölümünde AB'de 1,04'e gerileyen Sevdam Karadeniz'in ardından ekranın eski Karadeniz dizileri yeniden konuşuldu. Sen Anlat Karadeniz Şubat 2018'de Total'de 21,38'i görmüş, Şevval Sam ile Nejat İşler'in Gülbeyaz'ı 2003'te 14,3'e ulaşmıştı. Taşacak Bu Deniz ise 3,87 ile başlayıp 8. bölümünde 14,89'a çıkmıştı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın "Ömer Asaf"ı Batuhan Sezer, Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosuna katıldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın "Ömer Asaf"ı Batuhan Sezer, Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosuna katıldı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Batuhan Sezer, ATV dizisinde Mustafa Korap karakterine hayat verecek. Mustafa Korap, Görkem Sevindik'in canlandırdığı Ceyhun Atahanlı'nın asker arkadaşı olarak hikâyeye dahil olacak. Karakterin hangi bölümde ekrana geleceği ise henüz açıklanmadı.

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Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti, AB'de 7,06 ile haftanın en çok izlenen 2. dizisi oldu.

Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti, AB'de 7,06 ile haftanın en çok izlenen 2. dizisi oldu.

12-18 Ekim haftalık reytinglerinde Kızılcık Şerbeti, bir hafta önce 8. sırada olduğu AB'de ikinciliğe yükseldi. Yeni senaryo ekibinin yazdığı 143. bölüm Total'de 6,07, ABC1'de 6,66 aldı. AB'de dizinin önünde yalnızca 8,18 alan Taşacak Bu Deniz vardı.

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Faruk Turgut, "Işıl" Ece İrtem'in cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimsenin gitmemesine yanıt verdi.

Faruk Turgut, "Işıl" Ece İrtem'in cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimsenin gitmemesine yanıt verdi.

15 Haziran'da 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenazesiyle ilgili soruya Faruk Turgut, 'Vefa nerede var ki?' diyerek karşılık verdi. 'İstanbul'da olsa giderlerdi. Kuşadası'nda olmasından kaynaklı herhalde gidilmedi' diyen yapımcı, kendisinin neden gitmediğini de 'Gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim' sözleriyle açıkladı.

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Sevdam Karadeniz'in final kararıyla ekrandaki dizi sayısı 21'e düştü, 9 yeni dizi yolda.

Sevdam Karadeniz'in final kararıyla ekrandaki dizi sayısı 21'e düştü, 9 yeni dizi yolda.

Ekranda kalan 21 dizide TRT 1 beş diziyle başı çekerken NOW ve Kanal D dörder diziyle onu takip ediyor. Üç final kararıyla sarsılan ATV'de ise yalnızca Altı Üstü İstanbul ve Güneşin Doğduğu Yer kaldı. Yoldaki 9 yeni diziyle toplam sayının 30'a ulaşması bekleniyor.

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3 dizisini finalle uğurlayan ATV, 11-17 Ekim haftalık kanal reytinglerinde son sırada kaldı.

3 dizisini finalle uğurlayan ATV, 11-17 Ekim haftalık kanal reytinglerinde son sırada kaldı.

ABC1 kanal sıralamasında ATV, yüzde 19,30'luk düşüşle 17,27'ye geriledi ve üst üste ikinci hafta sonuncu oldu. Avrupa maçlarıyla 62,28'e çıkan TRT 1 zirveye yerleşirken NOW 24,98 ile ikinciliğe yükseldi. Taşacak Bu Deniz ise 10,35 ile haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

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Kızılcık Şerbeti'ne Abdullah için Rus fizyoterapist Anna'nın geleceği iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'ne Abdullah için Rus fizyoterapist Anna'nın geleceği iddia edildi.

Dizi Dünyası'nın paylaşımına göre Show TV dizisine Anna adında Rus bir fizyoterapist dahil olacak. İddiaya göre Özge Borak'ın canlandırdığı Salkım, bu karakter yüzünden felç geçiren kocası Abdullah'ı kıskanacak. Anna'yı kimin canlandıracağı açıklanmazken Gold Film ya da Show TV'den de resmi bir açıklama gelmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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