Sevdam Karadeniz'in Final Kararından Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

tv100'deki İki Arada programının ilk konuğu olan Erkan Petekkaya, TV8'in Kırmızı Oda dizisine nasıl dahil olduğunu anlattı. Yapımcı Onur Güvenatam'ın '4 bölümlük bir senaryo gönderiyorum, oynar mısın?' diye aradığını söyleyen oyuncu, '4 bölüm diye girdim, kaç bölüm oynadım ben bile bilmiyorum' dedi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ona 'Türkiye'de fenomen olacaksınız' diye mesaj attığını da anlattı.