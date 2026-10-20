Sevdam Karadeniz'in Final Kararından Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Ekim Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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20 Ekim Salı akşamı ekranda Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve ve Mehmed: Fetihler Sultanı var.
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MasterChef'te tiramisuyla kaptanlığı kazanan Şadi, rakip kaptan olarak Enes'i seçti.
Başrol krizleriyle gündeme gelen Cevher dizisinin ilk bölüm senaryosu ortaya çıktı.
Sevdan Bir Ateş'in senaristi Eda Tezcan, tüm hikâyeyi Halep'ten kaçış sahnesinin üzerine kurduğunu açıkladı.
Başlamadan 6 oyuncusu ayrılan Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde AB'de 1,04'e geriledi.
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Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz'ın hapis cezası aldığı iddiasına Alman mahkemesinden yanıt geldi.
19 Ekim reytinglerinde Altı Üstü İstanbul Total'de zirveye otururken AB'de birincilik Uzak Şehir'in oldu.
Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunun neden değiştiğini açıkladı.
Erken final yapan Mercan Köşk'ün başrolü Kubilay Aka'dan sitemli veda geldi.
Taşacak Bu Deniz'in özeti, ABC1'de 5,41 alarak en az 16 dizinin yeni bölümünü geride bıraktı.
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Sezonun 5. erken finali NOW'dan geldi, Sevdam Karadeniz 4. bölümüyle veda edecek.
35 diziyle açılan sezonda 5 diziye final kararı verildi, en hızlı karar Sevdam Karadeniz için geldi.
Bihter, Feriha ve Ceylin Erguvan gibi dizi karakterlerinin yüzleri gösterilmeden paylaşılan kombinleri gündem oldu.
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi rolünü 4 bölümlük bir teklifle kabul ettiğini anlattı.
Yaprak Dökümü'nün "2. Şevket"i Hasan Küçükçetin, Ayşe'nin kardeşi olduğunu sette öğrendiğini anlattı.
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Kızılcık Şerbeti'nin "Billur"u Cansu Taşkın'ın diziden çıkarılma nedeni ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın paylaştığı Survivor 2027 adayları arasından İşte Benim Stilim birincisi Emel Özkızıltaş çıktı.
Sevdam Karadeniz 1 reytinge düşünce Gülbeyaz'dan Sen Anlat Karadeniz'e eski Karadeniz dizilerinin rekorları hatırlandı.
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın "Ömer Asaf"ı Batuhan Sezer, Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosuna katıldı.
Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti, AB'de 7,06 ile haftanın en çok izlenen 2. dizisi oldu.
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Faruk Turgut, "Işıl" Ece İrtem'in cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimsenin gitmemesine yanıt verdi.
Sevdam Karadeniz'in final kararıyla ekrandaki dizi sayısı 21'e düştü, 9 yeni dizi yolda.
3 dizisini finalle uğurlayan ATV, 11-17 Ekim haftalık kanal reytinglerinde son sırada kaldı.
Kızılcık Şerbeti'ne Abdullah için Rus fizyoterapist Anna'nın geleceği iddia edildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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